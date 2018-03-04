Богдан Мифтахов
Богдан Мифтахов
Аналитик, журналист, автор телеграм-канала о жизни в Берлине
Что там с коалицией в Германии?
Завтра очень важный день для ФРГ, ведь именно завтра будут обнародованы официальные итоги голосования членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросу "большой коалиции" 0
Германия. Репетиция выборов в Бундестаг

Меркель впереди, "эффект Шульца" не работает

10 мая 2017, 18:37
0
Выборы в Германии: трое в лодке, считая Путина и хакеров

Насколько обоснованы опасения насчет вмешательства России в избирательный процесс

14 декабря 2016, 18:37
1
Российские медиа против Хиллари Клинтон

Сегодня в США выбирают президента. Столько внимания к этим выборам не привлекалось давно, особенно из-за границы. Особой активностью отличилась и РФ

08 ноября 2016, 19:26
3
Новогодняя речь Меркель, Украина и беженцы

Как Украина за год полностью ушла с повестки дня в Европе и кто занял ее место

11 января 2016, 14:30
2
Почему в Германии заговорили об отказе от Вооруженных сил

Пока Украина бросает все силы и средства на обустройство армии, в Германии общественное движение продвигает идею ее расформирования

29 декабря 2015, 19:37
1

Мы рекомендуем

Богдан Мифтахов

Аналитик, журналист, автор телеграм-канала о жизни в Берлине

НЕ ПРОПУСТИТЕ


Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове
Все материалы раздела Мнения являются личным мнением пользователей сайта, которые определены как авторы опубликованных материалов. Все материалы упомянутого раздела публикуются от имени соответствующего автора, их содержание, взгляды, мысли не означают согласия Редакции сайта с ними или, что Редакция разделяет и поддерживает такое мнение. Ответственность за соблюдение законодательства в материалах раздела Мнения несут авторы материалов самостоятельно.