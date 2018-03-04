Богдан Мифтахов

Меркель впереди, "эффект Шульца" не работает
Меркель впереди, "эффект Шульца" не работает
Насколько обоснованы опасения насчет вмешательства России в избирательный процесс
Сегодня в США выбирают президента. Столько внимания к этим выборам не привлекалось давно, особенно из-за границы. Особой активностью отличилась и РФ
Как Украина за год полностью ушла с повестки дня в Европе и кто занял ее место
Пока Украина бросает все силы и средства на обустройство армии, в Германии общественное движение продвигает идею ее расформирования
В первый день весны президент РФ потребовал от США серьезного к себе отношения. И насмешил весь мир убогой анимацией "непобедимых" ракет и торпед
Понять действия России без дозы невозможно. Хотя в целом, конечно, все понятно. Проиграли в Стокгольмском арбитраже и гадят. При этом несут чушь
Зачем пацан из питерской подворотни после провала в Украине полез еще и в Сирию?
Удивительно конечно, как российские министры, чиновники и путинские фавориты обсуждают все по телефону в открытом режиме и даже не подозревают, что их могут писать
Если Тимошенко станет президентом и реализует то, о чем говорит, будут свернуты даже те полуреформы, которые начал Петр Порошенко
В этой истории все выглядит чрезвычайно скверно
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