Сомнительно, что оккупант Кремля реально ожидает, что оккупант Белого дома сможет обеспечить нужный РФ результат в отношении Украины и европейской безопасности здесь и сейчас

Ведь есть опыт администрации Трампа 1.0, когда «большой сделки» между ними не получилось. Есть опыт 21 месяца работы администрации Трампа 2.0: хозяин Белого дома — не автократ, контролирующий все в Вашингтоне (хотя он и пытается активно выстроить персоналистский режим и размыть систему сдержек и противовесов), однако промежуточные выборы в Конгресс несколько уравновесят ситуацию.

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Тем не менее, хаотичный и уязвимый для манипуляций Дональд Трамп всё равно выгоден РФ в контексте целей по подчинению Украины и навязыванию нового порядка в Европе. Все эти колебания Трампа в сторону РФ вызывают раздражение в Украине и Европе, усугубляя кризис трансатлантических отношений. Инициативы Трампа подрывают существующие союзы и партнерства США, ускоряя формирование многополярного мирового порядка.

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Война против Ирана лишь ускорит наступление мира, в котором Запад больше не сможет определять повестку дня мировой политики и будет вынужден идти на различные геополитические компромиссы. Точно так же во внутренней политике обе администрации Трампа означают усиление расколов и противоречий. А радикализация внутри страны не способствует качественной и стабильной политике на международной арене.

Конечно, гегемония США находилась в кризисе еще до 20 января 2025 года. Однако Трамп управляет процессом снижения веса США в мировой политике таким образом, что лишь усугубляет ситуацию. Поэтому в Кремле рады, что у них такой визави в Белом доме.

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Текст опубликован с разрешения автора

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