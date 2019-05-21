Между виртуальным и реальным. Давайте оценивать Зеленского серьезно Сегодня, 16:00 2135 Цей матеріал також доступний українською

Забудьте мелочные пророчества по поводу слетевшего на пол удостоверения

Это будет честно — воспринимать как новую фигуру гаранта, так и его инаугурационную речь как проявление честной политической позиции. Так, как его воспринимают и как в него поверило огромное большинство избирателей.

Акт инаугурации — кто этого еще не понял — завершил период электа-президента. Прошло уже несколько месяцев мести феерическому победителю выборов со стороны политических противников. Мести и критики всего — за накопление золота предвыборного молчания и за каждое недоброжелательное слово в сторону предшественников. Завершены сутки, когда ярым ботам другого еще можно было позволить себе мелкий троллинг завтрашнего президента Украины. Потому что он уже пришел. Пришло время новой власти.

Поэтому и судить ее следует уже по-взрослому. Забудьте мелочные пророчества по поводу слетевшего на пол удостоверения. Оставьте Кварталуа обыгрывать прыжки с поцелуями растерянно-веселого электа, который, подпрыгивая, идет за большой украинской властью. Все. Он пришел. Заступил на полном серьезе. Сделать все, чтобы вы не плакали.

Это другая система ценностей, с которой нам еще предстоит беспристрастно разбираться

Это и есть честность реальности. Поэтому и судить надо по максимуму. «По чесноку». С самого начала и до незапланированного конца.

Попробуем.

Первое, что бросается в глаза — это свежесть, новизна слов вовсе не номенклатурной, ни пафосной, обращенной к каждому инаугурационной речи. Прекрасно сказано обо всем желанно необходимом: примирении на Донбассе, возвращении пленных, не сдаче территорий, шокирующих тарифах, унизительных зарплатах и пенсиях, ужасных дорогах и до сих пор плохой медицине, настоящем обеспечении армии. И не будем так уж разборчивы относительно этики слов обо всем плохом — опозоренном кражами президенте, правительстве как главной проблеме и негодном депутатском корпусе, достойном только немедленного роспуска. Это популярно. Это воспринимается мощным большинством. Это не просто популизм. Здесь объявлена власть. Народовластие.

Каждый из нас президент, все 100%. Все мы, каждый, принимали присягу и поклялись на верность Украине. Каждый должен сделать все на своем месте. Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. Каждый из нас переселенец. Каждый из нас гастарбайтер. Потому что каждый из нас украинец. Мы все украинцы. Мы все едины. Нас 65 миллионов — всех украинцев на планете, которые должны ехать в Украину. Чтобы все это преодолеть.

Так утверждает власть народовластия. От имени «Мы». Это пафосно. Впрочем, это не напряженный пафос отчужденной элиты. Это торжественные слова, которые честно призывают к осуществлению власти всех украинцев «не по паспорту, а в сердце».

Мы должны разделять с подавляющим большинством новую власть и это торжество желаемого. Да, это настоящая власть. Честно и до конца.

Каждый из нас президент. Но не каждый является президентом. Каждый из нас погиб на Донбассе. Но не каждый пал. Каждый из нас переселенец. Но не каждый переселился. Каждый из нас гастарбайтер. И все же нет. Да, мы все единые украинцы. И мы еще далеко не объединены.

Это — главное противоречие новой, и уже настоящей большой власти. Противоречие между желаемым и действительным. Между виртуальным и реальным. Противоречие между народовластием и практической организацией власти. Противоречие честных слов прямой демократии и честной реальности представительной демократии. Противоречие выборных органов, парламента и центрального правительства — с одной стороны, и достаточно простого списка вожделенных желаний каждого-якобы-президента — с другой.

Мы должны верить в честное непонимание этого факта всенародным артистом и его еще неясным окружением. В искренность их веры в национальное управление посредством прямой демократии — через мобилку и интернет. Ценность прямого управления превышает для них ценность, авторитет и легитимность избранных для демократического представительства.

Поэтому это совсем не пацанство и хамство — пренебрежительность властных слов об отставке и роспуске, направленных к правительству и депутатам, как это оценили критики нового гаранта. Это другая система ценностей, с которой нам еще предстоит беспристрастно разбираться. Система упрощенных ценностей, которая вместе с частично коррумпированной элитой отвергает — по-большевистски и по-левацки — институт национальных авторитетов, особенно политических. Без которого теряют смысл слова о достоинстве, справедливости и демократических свободах. Без национальных авторитетов — героев национальной политики и культуры — чем гордиться? Замечу, что это наш, не европейский, а особый восточный, постсоветский популизм.

И поэтому совсем ничего не было сказано — ни слова — о реальности осуществления полученной власти. А именно о тех, кто заменит сегодняшних в президентской вертикали — или хотя бы о том, когда мы об этом узнаем. Объявлено о роспуске и предложено уйти в отставку без минимального прояснения имеющегося кадрового потенциала. И вовсе не коснулись одного из ключевых вопросов осуществления власти, от чего напрямую зависит решение большого количества желаемого. Это — вопрос деолигархизации и отношений с еще олигархами. Об этом забыли в веселье инаугурации.

Спешка желаемого народовластия гонит вперед — к быстрым парламентским выборам неизвестных и новых, но честных «Слуг народа». Опять гонит нас к нерациональному, следовательно бессознательному, выбору тех, от которых уже напрямую зависит осуществление желаемого, прежде всего в экономике наших карманов — от корпуса депутатов, которые назначают правительство.

Противоречивая идея народовластия творит перманентный политический кризис, не оглядываясь на возможные последствия.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени