Между Украиной и МВФ. В чем проблема? Сегодня, 18:13 Цей матеріал також доступний українською

Разговоры о том, что МВФ или кто-либо еще хочет поднять цены отвлекает нас от главного вопроса

Отношения с МВФ всегда политизированы. Это не совсем правда, что деньги фонда идут исключительно в экономику. Порой они идут и в резервы Нацбанка. Просто МВФ — это некий аудитор, главный инвестор. Если он заходит в страну и говорит, что «экономическая ситуация нормальная, денег здесь не проедят», то и ЕС, и банки будут кредитовать.

МВФ — это индикатор. И для нас это важнее, чем для Польши, которая в прошлом году решила отказаться от проектов с МВФ. И Польша — уже часть европейского сообщества. У них есть доступ к другому финансированию. И между тем, что поляки могут взять на частных рынках и под эгидой МВФ, разница не так велика. А у нас — сумасшедшая. И об этом следует всегда помнить.

Возьмем семью и бюджет. Если у вас хороший доход, то существует много банков, между которыми вы можете выбирать. Но когда вы, как Украина, имеете только один вариант, то любой другой предусматривает только стать на площади, и брать там деньги под 10−30% и просто их тратить. Кормить, по сути, уличных финансовых бандитов. Не думаю, что нам стоит на такое соглашаться.

Но вопрос остается: что же такое в этом МВФ, что польское правительство от него отказалось? Прежде всего это зависит от политических причин.

Будем честными: проблема не в высоких ценах, а в низких зарплатах

МВФ не занимается тем, чтобы построить экономику — он занимается стабилизацией. И местами условия фонда могут быть и несколько жесткими для политической ситуации. Иногда это хорошо, иногда плохо. Это может быть плохо, если вы хотите все эти деньги потратить и раздать на пенсии. И это может быть хорошо, если вы хотите, например, инвестировать в инфраструктуру, развитие экономики.

Говорят, что МВФ диктует ценовую политику для населения? И будем честными: проблема не в высоких ценах, а в низких зарплатах. Мировые цены какими были, такими и останутся. Плохо то, что мы мало зарабатываем. Поэтому вместо говорить, что «такие цены мы себе позволить не можем», и делать вид, что все нормально — мы будем делать субсидии и низкие цены специально для людей — нужно думать над тем, как эти люди должны зарабатывать.

Иначе разница между ценами и зарплатами никуда не исчезнет. Нельзя решить проблему низкого заработка украинцев снижением цены. Это неправильный разговор с самого начала. Разговаривать надо о том, как в современном мире сделать украинцев состоятельными.

Как создать рабочие места? Как создать бизнес? Какие дать навыки, чтобы взрослые и их дети могли стать успешными в Украине и мире? Разговор о том, что МВФ или любой другой хочет поднять цены, отвлекает нас от главного вопроса — как поднять производительность украинцев?

Интервью с Тимофеем Миловановым записано в рамках авторской программы Дмитрия Тузова «Новий вечір» в эфире Радио НВ