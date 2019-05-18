Между красным и будущим Сегодня, 10:21 249 Цей матеріал також доступний українською

У меня есть небольшой совет молодым украинцам: будьте осторожны в своих желаниях

Я переехал в Украину уже после Революции достоинства. Летом 2016 года настроение местной молодежи было почти осязаемым: оптимизм в отношении будущего и избавление от прошлого.

С тех пор на моих глазах страна менялась. Украинцам отменили визы для въезда в шенгенскую зону. Появились лоукостеры, а вместе с ними немало бюджетных рейсов во многие европейские города.

Одна из сильных сторон Украины в том, что молодые люди здесь очень любознательны и открыты для новых идей. Я восхищаюсь тем, как они открывают рестораны с разными национальными кухнями, совершенно ничего не зная о них. Было интересно побывать в заведении с индийской кухней, среди поваров которого нет ни одного индийца. Чтобы решиться на нечто подобное, понадобятся смелость и открытость.

Я также заметил: если у кого‑то появляется материальная возможность, он обязательно отправляется путешествовать, пусть и экономя на многих вещах. Однако знакомство с другими культурами возглавляет список приоритетов киевской молодежи.

Коммунизм еще никогда не выглядел так хорошо

И хотя Украина — сложная страна, кое‑что можно утверждать однозначно: я ни разу не встречал здесь молодых людей, мечтавших о ком­мунистическом будущем. Ни одного. Разумеется, некоторые пенсионеры скучают по прежним порядкам, но те, кому нет 40, не заинтересованы в возвращении в систему прошлого.

Интерес молодых украинцев направлен совершенно в другую сторону: на Запад, на усиление независимости и будущее, лишенное советских порядков.

Пару дней назад я как раз вернулся из этого западного мира. Из Италии, восьмой по величине экономики мира. Италии, культурной страны чудес, пропитанной искусством, архитектурой, едой, стилем, роскошью. Сложно не любить эту страну.

Но то, что я увидел там однажды на улице небольшого городка Перуджи, потрясло бы большинство украинцев.

Многочисленная группа молодых людей вышла на демонстрацию и маршировала, объединенная общей идеей. Они выкрикивали политические лозунги и размахивали флагами. Ярко-красный дым наполнял воздух. Полиция следила за тем, чтобы шествие проходило мирно, прохожие наблюдали.

Как и украинскую молодежь после Революции достоинства, их объединяла вера в лучшее будущее. Они разделяли общие убеждения, общую мечту о чем‑то большем, чем они сами. В тот день было лишь одно отличие между молодыми украинцами и их итальянскими сверстниками. Речь шла о параде коммунистов.

Марш проходил в классическом итальянском стиле и потому выглядел весело и празднично. В темно-синем небе ярко светило солнце. Из ресторанов доносился запах чеснока и соуса песто, горожане потягивали вино. Улицы, где проходило шествие, были полны архитектурных жемчужин. Люди модно одеты. Коммунизм еще никогда не выглядел так хорошо.

Я сидел в стороне и думал об иронии ситуации. Пока большинство молодых украинцев видят в Западе будущее, западная молодежь размахивает флагами, представляющими прошлое Украины.

Иронично и то, что если бы эти члены коммунистической партии добились своего, они внедрили бы систему, не позволяющую так свободно маршировать по улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку идеологии, идущей вразрез с государственной политикой.

Это не колонка о политической ситуации в Италии, я не эксперт в этом вопросе. Но простая реальность этого марша демонстрирует возмущенную молодежь Италии и ее оправданное недовольство. Нынешняя система их не устраивает, они хотят чего‑то другого.

Италия 2019 года не может похвастаться экономическими успехами. Банковская система уязвима, страна тонет в долгах, уровень безработицы среди молодежи зашкаливает (более 50% на юге), высокие налоги тормозят развитие предпринимательства, бюрократия процветает.

Коммунистическое будущее ни в коей мере не является мечтой большинства граждан Италии. Но внезапно тысячи людей собрались посреди дня в не самом маленьком городе, чтобы размахивать красными флагами с серпом и молотом, тогда как украинская молодежь не желает иметь с этим флагом ничего общего.

До чего же странно, глядя на Украину и Италию, видеть две стороны одной медали: молодежь обеих стран стремится создать более светлое будущее, но выбирает для этого диаметрально противоположные системы. По сути, и тем и другим кажется, что трава зеленее на том берегу, при этом ни те ни другие сами за рекой не бывали.

Каким причудливым поворотом судьбы было бы увидеть украинца, который мечтает построить будущее по западному образцу, посреди коммунистической демонстрации, представляющей идеологию украинского прошлого. Поэтому у меня есть небольшой совет молодым украинцам и итальянцам: будьте осторожны со своими желаниями.

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Колонка опубликована в журнале Новое Время за 16 мая 2019 года. Републикация полной версии запрещена.

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