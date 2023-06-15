Вопрос недели: где же ВСУ нанесут главный удар? 15 июня, 18:02

Чем жила страна 15 июня 2023 года

● Прогноз з Банкової: війна закінчиться у цьому році. Війна Росії проти України закінчиться, скоріше за все, у цьому році, вважає радник голови ОП Михайло Подоляк. «Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді займемося плануванням. Це перше. Друге: Путін може очікувати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США», — сказав він.

Видео дня

● Два напрямки наступу. Українські військові продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках. Там, де триває оборона, Україна не втратила жодної позиції. Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За словами речника, бої на Бердянському напрямку тривають в районі села Макарівка (захід Донеччини, на південь від селища Велика Новосілка), а також біля сіл Новоданилівка та Новопокровка Запорізької області (біла міста Оріхів). «На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка — Краснополівка [декілька кілометрів на північ від Бахмута і Соледара] та Берхівка — Ягідне [північні передмістя Бахмута], мали успіх», — сказав Ковальов.

Перелічені Ковальовим населені пункти показують, що бої точаться приблизно у тих самих районах, що і вчора-позавчора.

● На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед, за останню добу втрати росіян вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот. Про це повідомив Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. За його словами, знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника.

● У районі міста Вугледар (на схід від Великої Новосілки та адмінмежі Донеччини та Запорізької області) українські підрозділи та війська просунулись у бік противника до 1 км у межах заходів із покращення тактичного положення під час оборонної операції. Про це розповіли в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку. Тут українці продовжують не лише утримувати свої рубежі, але й відзначаються успішними наступальними діями.

● Сили оборони України поступово звільняють території на східному та південному напрямках, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, за минулі півтора тижня українські військові просунулися на східному напрямку на понад 3 км. На південному теж «поступово, але впевнено» є просування.

● Ганна Маляр підтвердила пошкодження прямим влучанням із РСЗО Град однієї БМП Bradley під час наступу Сил оборони. Її вже скерували на ремонт, екіпаж успішно евакуювався і продовжує виконувати завдання на іншій техніці.

До речі:

● Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що на війні бойові пошкодження матимуть обидві сторони, але важливим є те, що Сили оборони України можуть забрати пошкоджену техніку, відремонтувати та повернути її на поле бою, а союзники України мають можливість «рухатися вперед у плані ресурсів». «Мені здається, росіяни показали ці п’ять машин [підбиті БМП Bradley та БТР] вже 1000 разів із десяти ракурсів. Але, відверто кажучи, в України ще достатньо бойового потенціалу», — додав глава Пентагону.

● 12 танків, гвинтокрил і 10 гармат. В Україні за минулу добу ліквідували 580 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 217 910 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Також українці знищили: танків — 3955 (+12 за добу), бойових броньованих машин — 7667 (+14), артсистем — 3793 (+10), РСЗВ — 604 (+1), засобів ППО — 364 (+0), літаків — 314 (+0), вертольотів — 301 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3333 (+9), крилатих ракет — 1199 (+3) і багато іншого.

● Де ж ЗСУ завдадуть головний удар? Активні дії ЗСУ поки здійснюють на тактичному, а не на оперативному рівні, вважає військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. «Це насправді дуже нервує російський генштаб, бо він ще досі не знає, а де саме українська армія буде докладати максимальних зусиль. Саме тому росіяни пересовують туди-сюди свої резерви», — вважає він.

Активні бойові дії, за його словами, відбуваються на півдні Запорізької області. Певний рух є на півдні Донеччини. Непроста ситуація склалася для російських окупантів і в районі Бахмуту. У районі Серебрянського лісництва на Луганщині також відбуваються бойові сутички. «Тож очевидно, що ворог, задіюючи вже певну частину своїх резервів, навіть стратегічного рівня, ще й досі не бачить, де саме зосереджуються стратегічні резерви українських Сил оборони. І це добре. Нехай для ворога буде наш масштабний контрнаступ неочікуваним», — заявив Селезньов.

● ЗСУ ще не розпочинали контрнаступу як такого, заявив Михайло Подоляк, радник голови ОП. «А Росія каже: «Ми вже виграли, ми вже відбили контрнаступ», — додав він.

Також Подоляк озвучив цілі ЗСУ станом на сьогодні. «Перше — знищити якомога більше мобілізованих, щоб додати психологічного тиску на російську армію. Друге — знищити якомога більше російської техніки, остаточно знищити, щоб вони її не використовували. Саме це сьогодні роблять наші Збройні сили: вони нищать, нищать і ще раз нищать. При цьому поступово просуваються в рамках тестувального режиму, тобто вони дивляться, де найслабше буде», — сказав він. І додав: «Третя складова — це не конкретний напрямок. Сьогодні Україна демонструє, що таке сучасна війна, — вона атакує на багатьох напрямках одразу«.

● Формуючі операції ЗСУ. Справжнього контрнаступу ЗСУ ми ще не побачили, вважає президент Чехії Петр Павел. «Ми побачили початок, який є, скажімо так, помірним. Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями», — сказав він Радіо Свобода.

Павел вважає, що Україна має скористатися «вікном можливостей» провести успішний контрнаступ у 2023 році. За його словами, підготовка до контрнаступу тривала місяці, і це цілком природно.

● Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав не тиснути на Україну в питанні контрнаступу ЗСУ.

● Що там у окупантів? За добу після повідомлень про можливе поранення чи загибель Делімханова, підручного Кадирова, достеменних доказів щодо його долі або підтверджень, що він живий, не з’явилося. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW підтверджують, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і протягом 14 червня досягли нових успіхів.

ISW звернув увагу на повідомлення російських джерел про удар ЗСУ по скупченню особового складу однієї з дивізій 20-ї загальновійськової армії РФ поблизу Кремінної Луганської області, — той стався, поки російські військові чекали виступу командира цієї армії. Один з «воєнкорів» припустив, що в результаті українського удару з РСЗВ HIMARS загинули близько 100 російських військовослужбовців і ще 100 були поранені.

● Чи готовий Пригожин воювати з Кремлем, — це стане ясно 1 липня. Ключовим етапом конфлікту між власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним і міноборони РФ може стати 1 липня 2023 року. Таку оцінку оприлюднила британська розвідка. Саме цього дня закінчиться термін, за який усі найманці в РФ мають підписати контракти з оборонним відомством, тобто, підпорядкуватись йому.

Британці нагадали, що вимоги щодо підписання контрактів з приватними збройними формуваннями схвалив Путін, авторитет якого, на відміну від Шойгу і міноборони, Пригожин визнає.

● Путін доручив своєму уряду ще сильніше ускладнити вихід із РФ західних компаній, які не хочуть грати за правилами Кремля, написала FT. Минулого тижня диктатор таємно наказав ухвалити закон, який дасть змогу привласнювати західні активи за мізерними цінами, і обговорює ще більш драконівські заходи щодо повної націоналізації бізнес-груп.

● Путін хоче не лише Україну. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що російський диктатор хоче захопити не тільки Україну, а й Білорусь. За його словами, війна Росії проти України стала поворотним моментом, оскільки з її початком у Європі було скасовано розуміння того, що кордони не повинні пересуватися із застосуванням сили. «Ось чому так важливо, щоб у нас була дуже конкретна розмова про гарантії безпеки. І саме тому важливо чітко заявити, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми не погодимося на нав’язаний мир. Росія повинна вивести війська», — додав Шольц.

● Байден визначився, а НАТО продовжує вагатись. Президент США Джо Байден і члени його адміністрації підтримують членство України в НАТО, але все ще не впевнені щодо того, коли відбудеться вступ. За інформацією CNN, команда Байдена перебуває у «розпалі серйозної розмови» з іншими членами Альянсу про те, як і коли Україна може приєднатися до нього.

На минулих самітах країни НАТО підготували спільну декларацію, в якій виклали погляди щодо членства України, але неможливість досягти консенсусу цього року мала б «величезні наслідки» та сигналізувала б про проблеми у єдності Альянсу.

За повідомленням CNN, представники Східної Європі виступають за більш конкретний шлях приєднання Києва до Альянсу після закінчення війни. Водночас посадовці в Західній і Південній Європі стверджують, що прискорений вступ України до НАТО може бути «надто провокаційним» і «надзвичайно ризикованою спекуляцією для Альянсу», навіть якщо бойові дії будуть припинені, оскільки Росія все ще претендує на територію України.

● Можливі три різновиди гарантій безпеки для України. Президент Чехії Петр Павел озвучив два найімовірніші сценарії гарантій безпеки для України і не виключив, що може з’явитися ще один. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. «Я чув про два типи або сценарії гарантій. Один — це гарантії, надані Фінляндії з початку процесу ратифікації її вступу. Інший підхід до гарантій безпеки застосуємо для Ізраїлю. Можливо, ми побачимо що-небудь посередині», — сказав Павел. І додав, що гарантією також може бути те, що НАТО вже робить для України, а на папері можна зафіксувати довгостроковий план підтримки Києва.

Раніше WSJ писала, що країни Заходу хочуть запропонувати Україні ізраільську модель безпеки до вступу в НАТО, яка, зокрема, полегшить передачу Києву зброї, передових технологій, а головним гарантом цього виступатимуть США.

● 8 червня видання Politico писало, що за п’ять тижнів до саміту НАТО у Вільнюсі (відбудеться 11−12 липня) західні союзники не мають єдиної позиції щодо гарантій безпеки, про які просить Україна. Після цього новообраний президент Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що головною перешкодою на шляху України до НАТО є не Угорщина чи негласне «вето» Росії, а внутрішня дискусія Альянсу.

● Вчора генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни-учасниці НАТО під час липневого саміту дадуть чіткий сигнал про те, що майбутнє України в Альянсі.

● Депутати Європарламенту закликали країни НАТО дотримуватися своїх зобов’язань перед Україною та зробити все необхідне, щоб запросити її до Альянсу. Відповідну резолюцію вони підтримали 425 голосами (38 «проти», ще 42 утрималися). Депутати Європарламенту сподіваються, що «процес вступу розпочнеться після закінчення війни і буде завершено якомога швидше».

● А ще депутати Європарламенту засудили підрив греблі Каховської ГЕС і визнали його російським воєнним злочином.

● Рамштайн виправдовує свою назву. Міністр оборони Олексій Резніков і глава Пентагону Ллойд Остін зустрілися перед черговим засіданням Рамштайн (перші засідання групи військової допомоги проходили на однойменній військовій авіабазі США у Німеччині). Учасники переговорів, які стартували сьогодні у Брюсселі, нарешті обговорять деталі «авіаційної коаліції».

● Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу вже почали тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16.

● Литва та країни-партнери закуплять для України засоби ППО на 107,5 млн євро. До країн, які долучаться до посилення української ППО, входять Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Ісландія.

Закупівля засобів ППО є першим із п’яти пакетів допомоги, запланованих на другому етапі закупівель Міжнародного фонду для України, очолюваного Великою Британією. Сім країн-партнерів зібрали майже 608 млн євро до цього фонду. Бойові та розвідувальні безпілотники для України, які були придбані на першому етапі закупівлі, наразі виготовляються та будуть поставлені в Україну вже цього літа.

Напередодні очолюваний Великою Британією оборонний альянс кількох європейських країн оголосив про новий пакет допомоги для України у сфері ППО. Пакет включає «радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також гармати і значну кількість боєприпасів».

Вже після початку засідання Рамштайн з’явилась наступна заява:

● Данія, Нідерланди, Велика Британія і США передадуть Україні додаткові системи ППО. Про це сказано у спільній заяві міністерств оборони країн, опублікованій британським урядом. Країни заявили, що вже почали поставки і закінчать їх протягом кількох тижнів.

● Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, щоб поповнити запаси для контрнаступу України. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела.

● Близько 200 українських військовослужбовців завершать підготовку на танках Abrams до кінця літа, повідомила CBS з посиланням на представника Міноборони США.

● Росіяни взялись «судити» азовців. У російському Ростові-на-Дону розпочалося судилище над 22 військовополоненими полку Азов. Їм загрожує покарання від 15 років до довічного ув’язнення, написало агентство AP. Їх звинувачують у причетності до «терористичної організації та участі в акціях з «повалення російської влади» в Донецькій області.

З 24 осіб, яким висунуто «обвинувачення», двох обміняли на російських військовослужбовців. Серед 22 полонених вісім — жінки: вони працювали кухарками в полку.

● ІПСО РФ: зроблять росіянами по паспорту. Російські спецслужби готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України, — такі дані СБУ виявила в ході контррозвідувальної діяльності. Зокрема, співробітники 5 служби ФСБ РФ планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.

«Правдоподібність» та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити: внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито мають підтверджувати версію ворожих спецслужб; підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони. Свою операцію росіяни, за оцінками СБУ, розпочнуть найближчим часом.

● Знову нічна ракетна атака. У ніч на 15 червня в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. У деяких містах пролунали вибухи, серед них знову Кривий Ріг та Одеса. Загалом сили ППО збили 22 цілі, з них 21 дрон і одна ракета.

Мер Кривого Рога Олександр Вілкул підтвердив, що вночі РФ завдала ракетного удару по місту, ймовірно ракетами Х101/555: «Три ракети влучили до двох промислових підприємств, які не мали жодного відношення до військових. Одна ракета була збита силами ППО. 38-річний працівник одного з підприємств перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості, його життю нічого не загрожує». А над Одесою збили усі «шахеди».

● З початку червня українська ППО збила 74% крилатих ракет і 60% ударних безпілотників, випущених армією окупантів. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов

● Нова загроза з півночі. Генштаб ЗСУ дізнався, що Росія перекинула під Брянськ комплекси Бал із ракетами Х-35. Тепер з’явилась нова загроза для семи областей: Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської.

Бал — російський береговий мобільний ракетний протикорабельний комплекс. Дальність ураження — 120 км із ракетою Х-35, із Х-35У — від 260 до 500 км.

● Дефіцит є, але й нові ракети є. Російські окупанти вже зіткнулися з дефіцитом ракет, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. «Ракети, які вони застосовували восени і взимку, датовані кінцем літа. Зараз уже знаходять ракети, випущені буквально навесні, там квітень чи навіть травень», — розповів він.

Хороша новина, як пояснив Ігнат, полягає в тому, що ворог застосовує снаряди «з коліс». Тобто те, що виготовили — одразу йде в хід. «А з поганих новин це те, що вони продовжують виготовляти. Тобто мають запчастини. І поставки, мабуть, таки продовжуються», — додав спікер.

І насамкінець:

● УПЦ МП хочуть заборонити. В Україні значно зросла кількість прихильників повної заборони УПЦ МП — з минулорічних 54% до 66%. Це результати опитування КМІС (26 травня — 5 червня, 1029 респондентів). 19% опитаних виступають за більш «м’який» підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення держконтролю та нагляду. Наприкінці минулого року так вважали 24% респондентів.

Також зросла кількість українців, які вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Цей показник за останні півроку зріс із 78 до 85%.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.