Мертвый лес как символ жизни Сегодня, 09:13 Цей матеріал також доступний українською

У каждого сериаломана есть свой топ проектов, не дождавшихся внятного финала

Для кого-то это «Светлячок», для кого-то — «Рим», я бы не отказался от финального сезона «Карнавала» и «Как достичь успеха в Америке». Но есть сериал, который не то, что требовал — буквально кричал о продолжении. Имя ему «Дедвуд».

Самый вязкий, реалистичный и матерный вестерн в истории завершился на третьем сезоне, в 2006 году, когда НВО решили закрыть лавочку. Причина у подобных хладнокровных менеджерских решений всегда одна и та же — низкие показатели. Никто не убивает несушку, несущую золотые яйца, но если она переходит на выпуск серебра, при этом питаясь платиной, тогда с ней приходится что-то решать.

НВО обещали «закрыться» пивом полным метром, но со временем их энтузиазм как-то угас. «Дедвуд» остался в памяти фанбазы прерванной песней, заинтересованные лица разошлись, утирая слезы. Кто-то пошел на вырост (МакШейн), кто-то остался при своих (Олифант), кто-то не дожил (Бут), остальным остались воспоминания и автографы.

И развязка вестерна, в которой двое врагов объединяются против третьего, а потом втроем против четвертого, так и осталась на бумаге. А фанбаза жила долго и несчастливо. Таким выглядел финал этой истории до тех пор, пока прошлым летом Земля не налетела на небесную ось — НВО решили сдержать слово и снять фильм, одну полторашку, чтобы закрыть все вопросы.

И вот спустя десять экранных лет (в нашем мире минуло тринадцать) мы возвращаемся в городок Дедвуд. Сценарист Милч и режиссер Минахан собрали оригинальный каст, могу себе представить радость актеров, когда им подтвердили контракты. Да и кто бы отказался. Только представьте себе — возможность на уикенд схлестнуться с одноклассниками в старом пионерлагере с выпивкой и капельницей за счет фирмы.

Рекомендации и обзор без спойлеров — вот чем мы тут занимаемся по четвергам. Рекомендовать тут нечего, даже наоборот — не вздумайте смотреть фильм «Дедвуд», не попробовав на зуб сериал! И не забудьте — это не тот вестерн, где часто и красиво стреляют. Зато много говорят, так что смотрите только в матерном переводе или оригинале, а то пропустите весь сок.

Какова фанбаза «Дедвуда» в Украине? Не дотянет и до десятой процента всей аудитории. И это по самым оптимистическим прогнозам. Но делает ли это Дедвуд менее великим? Нет. Хор скелетов вышел из шкафа, взялся за руки и сплясал джигу на могилах конкурентов. В кои-то веки кабельщики перехватили инициативу у стрим-сервисов, взяв пример с Голливуда — удачные франшизы могут возвращаться.

А мы смотрим, болеем за тех плохишей, что стают на пути цивилизации (зачем в салуне телефон, если сюда приходят, чтобы потеряться?) и понимаем, что цифры показов решают не все. Да, финалы длинных саг редко выходят приличными («Теория большого взрыва» тому примером), слишком много сюжетных арок приходится сводить одновременно, а хор роялей из кустов всегда бросается в глаза. Но все равно так приятно, когда кто-то там, наверху, хорошо к тебе относится.

Итого — 8,5 из 10 с тегом #НЛМ — На Любителя, т. е. меня. Теперь ждем в сентябре фильма «Аббатство Даунтон» и приступаем к следующим мечтам.

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