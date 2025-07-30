Когда началась полномасштабная война России против Украины, многие задавались вопросом, почему Германия не взяла на себя лидерство в момент, когда Европа особенно нуждалась в этом

Война Путина против Европы началась в 1985 году, в тот момент, когда он прибыл в Германию в качестве агента КГБ. Выдавая себя за журналиста, он провел несколько лет, анализируя политическую культуру Германии и встречаясь с ее лидерами. Он стал свидетелем падения «железного занавеса», вернулся на родину в 1990 году и начал разрабатывать план повторной оккупации стран Восточной и Центральной Европы.

Реклама

К 2000 году он стал исполняющим обязанности президента России и начал свое первое «вторжение». Оно заключалось в прокладке российских трубопроводов напрямую в Германию и другие ключевые европейские страны, чтобы сделать их зависимыми от российского природного газа и обойти трубопроводы в Украине для того, чтобы подготовить почву для вторжения. В 2005 году Путин привлек бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для руководства своими трубопроводными проектами.

«Это не просто война Украины — это война за свободу Европы»

К 2022 году Германия оказалась зависимой от российского газа, поэтому Путин вторгся в Украину и попытался шантажировать Европу, перекрыв поставки газа. Однако его попытка вымогательства провалилась, поскольку ЕС немедленно ограничил потребление газа, а затем нашел альтернативные источники и полностью поддержал оборону Украины.

Когда началась война, многие задавались вопросом, почему Германия не взяла на себя политическое и моральное лидерство в момент, когда Европа особенно нуждалась в этом перед лицом российской агрессии. Ответ оказался непростым, но ключевым фактором