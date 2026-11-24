Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ принять Украину в НАТО в 2008 году: «Если бы она стала членом НАТО, эту войну, вероятно, удалось бы предотвратить». Все это можно было бы связать с давней враждой Мерца с Ангелой Меркель, которая как раз и была главной фигурой того саммита в Бухаресте.

Реклама

Но, тем не менее, есть мемуары Меркель, в которых она очень эмоционально отстаивала своё решение исключить нас и Грузию из обсуждения вопроса о вступлении в НАТО. Потому что у нас, мол, мало людей поддерживают вступление в НАТО, а в Грузии вообще — территориальные конфликты.

В интервью Der Spiegel Меркель сказала больше, чем в приукрашенных мемуарах: что в немецком обществе не было спроса на разрыв газовых отношений с Россией. Более того, такой шаг никогда не поддержала бы промышленность страны. А, следовательно, между экономией 5 евро на газе и погружением чужой страны в войну — выбрали экономию.

Что ж, хорошо, что хотя и поздно признали, что корыстные интересы и дружба с Путиным оказались важнее. Не забываем и о роли Меркель в том, как она заставляла нас пойти на уступки в 2014—2015 годах в рамках Минских соглашений.

Москва стремилась подорвать суверенитет Украины — в частности, навязать ей федеративное устройство и обеспечить себе максимальное влияние в тех частях страны, где тогда предпочитали ориентироваться на Россию, а не на Запад. Именно это сейчас и побуждает всевозможных рупоров Кремля заявлять о том, как они защищают русскоязычных и свои, якобы, земли на данном этапе войны.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора