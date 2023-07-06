Почему в Украине трудно приживаются реформы и быстро проходит увлечение политиками 6 июля, 18:12

Как общественные нормы влияют на доверие к лидерам, отношения в обществе и восприятие изменений и реформ

Если речь заходит о масштабных общественных изменениях, при анализе факторов их успеха часто оставляют без внимания национальную культуру или простыми словами — менталитет. В частности, насколько нормы этой культуры «плотные» (tight) — инертные и указательные относительно общественно приемлемого поведения и негативных последствий за ненадлежащее, или «гибкие» (loose) — более толерантные к проявлениям девиантного мышления и поведения и без серьезных негативных последствий за инаковость. Плотность или гибкость общественных норм влияет на способность общества организованно меняться и договариваться, окрашивает отношение к радикальным реформам (независимо от потребности в них), калибрует степень доверия в обществе и определяет характеристики лидеров, которые считаются эффективными. Разбираться в хитросплетениях общественных норм в Украине будем с использованием наработок американской кросс-культурной ученой Мишель Гелфанд, профессора Стэнфордского Университета и автора многочисленных исследований общественных норм в разных странах.

Видео дня

Общественные нормы — это писаные и неписаные правила поведения, укоренившиеся в обществе или его части, которые направляют и ограничивают поведение без применения силы или требований законодательства. Мы придерживаемся общественных норм, чтобы иметь одобрение важной для нас группы (разговорно — «пузыри»), и чем ощутимее, видимее и вреднее последствия их несоблюдения, тем «плотнее» будут эти нормы. Фактически — это наглядно видимые проявления национальной культуры, которые мы наблюдаем через поведение ее носителей. Например, реакция окружающих пешеходов на того, кто попытается перейти дорогу на красный свет в Украине и в Швеции будет разной по проявлению (заметили — не заметили) и последствиями (сделали замечание — не сделали, посмотрели с осуждением — не посмотрели).

В процессе формирования национальной культуры, общественные нормы определяются, «тестируются» и укореняются под влиянием географического расположения (ландшафт, соседи), климата, доступа к ресурсам, формирования территории и установления границ, плотности населения, доступа к ресурсам и наличия угроз (войн, катаклизмов, пандемий). Поэтому общества, системно угрожаемые из-за колонизации или частых войн, сурового климата, перенаселения и нехватки ресурсов будут иметь «более плотные» нормы, чем общества менее угрожаемые и более стабильные. Имеет значение не только присутствие угроз в истории развития страны, а сила, регулярность и продолжительность их проявлений и разрушительный характер последствий.

Больше чем « обычным людям», украинцы доверяют только ВСУ, волонтерам и президенту

Давайте разберемся, как «плотность» и «гибкость» норм национальной культуры определяет общественное поведение — на примере ряда ситуаций, актуальных для Украины сегодня. Из спектра стран по «плотности-гибкости» общественных норм, составленного по данным исследований Мишель Гелфанд, Украина имеет средний уровень «плотности» норм, как и США, Россия, Эстония, Сингапур и еще ряд стран, в чьих обществах есть большое разнообразие сообществ (штаты, этносы, региональные субкультуры), внутри каждой из которых существуют довольно четкие правила приемлемого поведения.

Доверие к людям за пределами «близкого круга»

Общественное доверие определяющим образом влияет на успех и продолжительность внедрения реформ и их экономические последствия. Украина, Польша, Франция, Испания, Венгрия, Италия имеют средне-низкий уровень общественного доверия (~20−30%) и, соответственно, среднюю плотность общественных, а, например, Бразилия, Мексика, Кения, Индия, Малайзия, Индонезия, Морокко — общества со сверхнизким общественным доверием (<10%) и, соответственно, с плотными, даже указательными общественными нормами. Самый высокий уровень общественного доверия в странах Скандинавии, Германии, Нидерландах и Великобритании (~60−90%). Средне-высокий — в США, Канаде, Австралии (~40−60%). Несложно увидеть, в каких обществах по «плотности» норм наибольший и регулярный успех имеют политики-популисты и «простые решения и быстрые результаты» и где борьба с коррупцией хотя бы иногда достигает успеха — хотя бы на бытовом уровне.

Примечательно, что склонность доверять незнакомым людям определяется ощущением сродства ценностей с ними. Чем выше общественное доверие в стране, тем больше ее жителей убеждены, что их ценности присущи большинству населения. И наоборот, если граждане страны воспринимают себя как часть определенного «пузыря», за пределами которого множество разных сообществ с совершенно иными ценностями, общество поляризуется. На практике это означает, что «незнакомый» или «иной» равен «чужой», «ненадежный» и «потенциально опасный», от кого не ожидаешь изначально порядочного поведения. Чтобы стать «своим», нужно быть «валидированным» представителем определенного сообщества — через рекомендации надежного человека, со значительным авторитетом или опытом взаимодействия с «чужим». Почему Спартак Суббота не теряет свою корневую аудиторию, несмотря на доказанную профессиональную непригодность? Потому что фанаты его выбирают не по профессиональному критерию, а из-за доверия как к «своему», а уж из-за голоса, внешности или привлекательности транслируемых смыслов — дело десятое.

Читайте также: Сергей Гайдай Жизнь Саакашвили зависит от Путина

Присущиенашему обществу «ср*чи» — тоже проявление низкого общественного доверия, при котором поступать надо «вот так», а если поступаешь иначе, это «плохо», «неправильно», «неприемлемо». Однако, если ты «свой» — по мировоззренческому признаку или по рекомендации — то прийти к согласию или сблизиться значительно легче, потому что подозрение в потенциально опасном поведении исчезает. Недаром у нас в публичных дискуссиях один из самых весомых аргументов в пользу полученной информации «я лично знаю человека, который это сказал/делал/видел». Почему так? Потому что украинское общество очень разнообразно по количеству сообществ, довольно консервативное в части поведения внутри каждого из них и с осложненными отношениями или недостатками восприятия между ними: Запад и Восток страны, города с уникальными субкультурами (Львов, Одесса, др.), кто уехал — кто остался, чиновники — предприниматели это лишь несколько примеров.

Еще один фактор общественного доверия — синхронизированность личных ценностей граждан с ценностями, которые проводят формальные институции в стране. Чем синхроннее эти группы ценностей, тем выше уровень доверия (в т.ч. к институтам) в обществе, и тем сильнее личные ценности направляют поведение людей — то есть выше свобода поведения. Когда же между ценностями граждан и институтов расхождение, люди вынужденно действуют так, как их «заставляют» институты, ведь поведение, вызванное личными ценностями, может восприниматься обществом как неуместное из-за его отличия от «институционально правильного». В результате возникает к ним недоверие и ресентимент и стремление как можно больше дистанцироваться от их влияния на жизнь людей. Только посмотрим на уровень доверия украинцев к органам, собирающим и расходующим наши налоги и, как следствие, отношение к их уплате. Аналогичный пример — массовые явления плагиата и целая индустрия диссертаций «на продажу», которой активно пользуются те, кто стремится войти в научное сообщество, в котором все это известно, но десятилетиями не меняется.

Украина находится в группе стран с низким уровнем общественного доверия и ощутимым рассинхроном между ценностями граждан и формальных институтов, вместе с Венгрией, Словенией, Болгарией, Италией, Польшей, Словакией, Португалией, Чехией, Албанией, Косово, Кипром и Россией (показатель общественного доверия <5). Подтверждают наше низкое доверие к институтам и свежие данные соцопроса КМИС: «обычным людям» доверяет 71% украинцев — это больше, чем доверяет СБУ (63%), нацполиции (58%), украинским СМИ (57%), правительству (52%), Верховной Раде (35%) и судам (25%). Больше, чем «обычным людям» украинцы доверяют только ВСУ (90%), волонтерам (84%) и Президенту (84%) — по очевидным причинам.

Восприятие стремительных изменений и радикальных реформ

Несмотря на наше задекларированное стремление гармонизироваться регуляторно с Европейским Союзом, мы должны осознавать, что просто «переписать нормативку» недостаточно, ведь склонность граждан соблюдать законы и требования зависит от сродства регуляторной основы с общественными нормами в конкретной стране. В обществах, подобных Украине — коллективистических, с разнообразием «пузырей» с собственными правилами игры, лидерами и ценностями, низким доверием к институтам и недостатком институциональной и регуляторной преемственности, ни одно системное изменение не приживется, пока не будет одобрено, но хотя бы принято каждым сообществом.

Если же жизненно необходимая реформа проводится принудительно, без надлежащего разъяснения и со строгими санкциями за нарушения, в таком обществе возникает эффект «давления социализации» — когда часть сообществ принимает изменение, но внутри имеет притесненный ресентимент к нему, а другие — начинают активно бороться с изменением, «креативно трактовать» требования, публично критиковать, пока не попадут под санкции, если таковые будут применены. В результате, добровольно реформу мало кто принимает, надлежащее выполнение требований становится возможным только под прицельным мониторингом и санкционированием, а количество сознательно игнорирующих и нарушителей растет. И чем строже будут санкции в таком случае, тем хуже будет ситуация с восприятием и выполнением реформы и при первой же возможности будут попытки «откатить все назад».

И если в культурах с «гибкими» общественными нормами поведение, отличное от практикуемого большинством, не вызывает негативных последствий, ведь толерантность к инаковости выше и приемлемых способов действовать в каждой ситуации много, то в культурах с «плотными» общественными нормами давление «пузыря» усложняет нетипичное для группы поведение. Например, в Дании, Франции, Великобритании, Швеции попытки советовать другим людям как поступать, что говорить или писать в их частном пространстве или соцсетях будут серьезным вмешательством в личное пространство, которое ощутимо подорвет отношения между участниками такого диалога. Зато в Украине, Польше, Венгрии, Болгарии такие «советы» и указания, часто непрошеные и от малознакомых людей, — неотъемлемая часть общественного дискурса. А в Малайзии, Пакистане, Морокко и Египте неписаные требования «как жить, говорить и действовать» настолько устоявшиеся, что даже говорить о них излишне не нужно, поскольку последствия за несоблюдение разрушительны для личных связей, на которых держится способность достигать жизненных результатов.

Как же добиться желаемого принятия необходимых изменений разнообразными сообществами, которые еще и между собой часто неспособны взаимодействовать? Исследования доказывают, что вероятность соблюдения вновь внедренных требований возрастает при трех условиях:

1. Четко выписанные правила и критерии, с однозначной трактовкой;

2. Сродство (отсутствие противоречий) требований с общественными нормами (не просто «так надо поступать», а «так приемлемо поступать»);

3. Негативные последствия несоблюдения нормы наступают не только от «авторов» изменения, но и от сообщества, в котором существует нарушитель.

Например, если на бытовом уровне коррупционное поведение в разных формах (взятки, плагиат, злоупотребление ресурсами или служебным положением, мошенничество, др.) является, в целом, приемлемым или, по крайней мере, не вызывает потери социального и репутационного капитала, только более строгие требования и санкции не приведут к существенному уменьшению его масштабов. Аналогично с выполнением норм корпоративного управления в украинском государственном секторе — пока они будут восприниматься как «необязательные джентльменские соглашения», за нарушение которых «ничего не будет», свою функцию они не будут выполнять. Ведь из указанных выше пунктов в обоих примерах не выполняется третий — где коррупционное поведение считается постыдным внутри сообщества, чьи члены его практикуют.

На диаграмме из European Social Survey видно, что степень личной свободы в поведении в Украине довольно низкая, поэтому украинцы массово тяготеют к поведению, которое стимулируют институты, в т. ч. неформальные («пузырь», «что люди скажут», и т. п. ).

Более того, если требование, правило или запрет в рамках реформы затрагивают поведение, которое в сообществе считается «одним из вариантов нормы», целесообразность изменений будет ставиться под сомнение, потому что «что здесь такого?». Вспомним срачи вокруг министров-плагиаторов, правоохранителей с обысками у предпринимателей дома — при наличии вопросов к законопослушности обеих сторон, даже скандал с псевдо-скеровувачем ракет в NASA Доржем Бату. Во всех этих случаях значительная часть общества не видела в ситуации серьезной проблемы, а остальные — разделялись четко на два противоположных лагеря «за» и «против», в которых дальше срачей дискуссия не продвинулась, а затем обе темы потеряли массовую актуальность. Поэтому прежде, чем требовать и санкционировать граждан, полисимейкерам стоит обдумать как культивировать в обществе негативное отношение к поведению, которое реформа должна искоренить.

Критерии «эффективности» и тяготение к определенному типу лидеров

«Плотность» или «гибкость» общественных норм определяет поведение людей не только на макроуровне, она играет решающую роль, например, в том, какие лидеры в определенной национальной культуре будут восприниматься как потенциально эффективные и «привлекательные» для делегирования им руководящих полномочий.

Так, культуры со средним и высоким уровнем «плотности» общественных норм тяготеют к лидерам, которые «быстро принимают решения« (или так выглядят), «говорят мощные вещи» и не стремятся разъяснять последователям свою логику или полагаться на их экспертизу, поскольку «руководитель (эта) должен руководить». Зато лидер (к)и более человечные и более ориентированные на диалог и менее стереотипно «харизматичные» воспринимаются как «слабые», которые «тратят время на разговоры, когда надо действовать». В культурах, склонных к «плотности» общественных норм, могут много говорить о необходимости в изменениях, однако когда доходит до дела — по-настоящему к изменениям и ассоциированным с ними неудобствам и самоограничениям готово меньшинство, потому что изменения вызывают пересмотр того, «как надо» поступать, а в «плотных» культурах это угроза общественному договору.

В Украине сочетание коллективизма, «плотности» общественных норм, турбулентного формирования существующих границ (разные империи-завоеватели частей территории, отсутствие преемственности государственного управления) и исторически укорененного недоверия к институтам продуцирует потребность «ставить лидеров на пьедестал», «влюбляться» в их идеальную версию, о которой лидер часто не в курсе. Принять, что лидер (ка) это человек со своими недостатками и проблемами, в таких культурах сложно, и именно «легендированный» лидер, весьма избирательно демонстрирующий свои человеческие черты, имеет самое сильное влияние на большие группы людей.

В обществах с разнообразием субкультур (как Украина) наибольшим вызовом при внедрении реформ является формирование восприятия изменения как приемлемого в разных «пузырях». Ведь из-за «плотности» норм в их середине готовность к изменению отдельных людей не реализуется в желаемое поведение, если оно идет в разрез с тем, что является приемлемым в их сообществе, и чем сообщество больше, чем влиятельнее его лидеры, тем существеннее усложняется девиантное от «должного» поведение в нем. И наоборот, системное изменение произойдет быстрее и глубже, если нужное для этого поведение уже присуще реформируемому«пузырю». Вспомним нормы поведения в карантине во время пандемии COVID-19 — от запретов до вакцинации — пренебрежение к которым влиятельные государственные деятели и некоторые лидеры мнений из других секторов демонстрировали открыто. Вкупе с неструктурированной коммуникацией с часто несогласованными между собой месседжами от органов здравоохранения, такое поведение было более мощным сигналом для граждан, чем «какие-то регуляции, которые все равно мало кто выполняет». Хотя отдельные группы украинцев пытались следовать карантинным требованиям, массово с их соблюдением были серьезные проблемы.

Это означает, что путь к «наведению мостиков» между сообществами, которым сейчас сложно конструктивно взаимодействовать, начинается с признания их лидерами потребностей во взаимодействии и укоренения этого мнения в сообществе как «новой нормы». И наоборот — если участники сообщества знают, что влиятельные в нем лидеры не воспринимают или не одобряют определенное изменение или позицию, то, даже при формальной свободе поступать как им хочется, в реальности поведение будет созвучным с «должным».

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV