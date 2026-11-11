Что спасет украинский книжный рынок

Я люблю автобиографии и биографии — и читать, и смотреть. Несмотря на то, что у этих слов общий корень, между такими произведениями есть разница

Говоря о фильмах, это документальные жизнеописания, где царит его величество факт — и байопики, художественное кино, где факт трансформируется в миф, а реальная жизнь обрастает вымышленными линиями, нужными для сюжетных поворотов. Книги тоже двух видов: белетризированная биография, написанная кем-то после смерти личности или же записанная с его слов и непременно согласованная — и автобиография, те же мемуары. Их человек часто пишет сам и уже потом отдает редакторам.

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Интерес к большинству таких произведений прямо пропорционален интересу к личности, чье жизнеописание предлагается или которая решила подвести итоги большей части прожитого сама. А подогревает его и соответственно увеличивает мемуарно-биографический сегмент медийность, уровень которой достигается, формируется и увеличивается пропорционально росту веса в обществе соцсетей. Они стирают границы, превращаются в Старшего Брата, смоделированного Джорджем Оруэллом, перебирают на себя функции, присущие когда-то традиционным медиа. И также следствия, прокуроров, судей и палачей. Поэтому отдельные разделы мемуаров новейшего времени порой пишутся для полемики с соцсетями и обжалования их приговоров. Мол, все не так, меня в свое время неправильно поняли, все факты имеют другой угол зрения и т. д.

Меня в свое время неправильно поняли

Пример такой книги — Запасной принца Гарри, написанной с участием журналиста Джона Мерингера. Большая часть мемуаров младшего сына короля Чарльза ІІІ, которому на момент выхода книги исполнилось всего 39 лет — это ретрансляция нанесенных королевской семьей, по мнению автора, обиды ему и его жене Меган Маркл. Впрочем, именно такое и интересно читать, а значит, финансово выгодно издавать.

Неудивительно, что спрос на мемуары звезд политики, спорта, а больше всего — шоу-бизнеса постоянно растет. Украину тренд не обошел, и на украинском издаются мемуары Аль Пачино (еще и отмечаются лучшей книгой 2025 года), Сильвестра Сталлоне, Мэй Маск (мамы того самого Илона), Мэтью Перри (за сутки после его смерти украинцы купили 1 000 экземпляров), Джоша Бролина и т. п. Неплохо продаются мемуары Агаты Кристи, размышления о себе и кино в себе Квентина Тарантино, а мемуары Бориса Джонсона стали хитом продаж на BookForum в этом году во Львове, куда автор лично наведался, или точнее, в своей манере — забежал на часок.

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На фоне критической ситуации, которую переживает украинский книжный бизнес вплоть до закрытия части книжных магазинов, и, исходя из нее, выглядит логичным развивать коммерчески успешный сегмент мемуарной литературы. Здесь речь идет не так и не только об оперативных переводах воспоминаний известных — преимущественно в англоязычном мире, потому что язык первоисточников, о ком бы ни шла речь, английский, — людей, живых и тех, кого давно нет на свете, как о формировании параллельной линейки конкретно украинских жизнеописаний.

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В нашей истории и нашем настоящем немало достойных персоналий, чьи книги или книги о ком было бы интересно почитать. Ну, а издателям — гарантированы продажи, это теоретически при правильной маркетинговой стратегии может помочь продержаться на плаву в кризис. Но мы и здесь особенные.

Одно из объяснений дал в свое время мой друг и кум Сергей Жадан. По его словам, в обозримой перспективе в Украине никто не напишет сознательной биографии какой-либо из наших весомых фигур, прежде всего, из области культуры. А если кто рискнет, издателя не найдет. Найдя же издателя, будет отгребать по полной от большинства целевой аудитории. Ведь нормальная, без купюр и цензуры, биография с человеческим лицом, воспримет это как надругательство над памятью, поношение, едва ли не воспроизведение чисто российских нарративов. Яркий пример тому: все попытки писать о национальном поэте номер один Тарасе Шевченко как о человеке, который при жизни не сторонился рюмки и посещал публичные дома. Хотя такой подход, напротив, представляет обществу не бронзовый памятник унылому усатому дяде, а тому, с кем бы хотелось душевно поговорить о жизни.

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Есть обратная сторона. Пафосные биографии, авторы которых воспевают и лишний раз восхваляют своих персонажей, автоматически отталкивают даже тех, кто искренне готов заполнить лакуны собственного образования и узнать кого-то из наших фигур больше. Вот одно из обстоятельств, почему популяризация преобразуется в героизацию по чисто русскому эталону — в формате известной рожденным в СССР книжной серии Жизнь замечательных людей.

Еще одно объяснение: среди наших известных благодаря медиа современников очень мало тех, чьи мемуары реально привлекут читательское внимание. Исторически сложилось так, что украинские публичные политики, спортсмены, художники — люди в большинстве своем не интересные. Они внимательно следят за словами, потому что неосторожно сказанное мигом залетит в соцсети и превратится в мэм, бьющий по репутации даже в стране, где институт репутации работает плохо. Поэтому даже решившись на воспоминания о времени и о себе, они будут тщательно цензурировать сами себя. Чтобы получился пресный продукт, бумажный памятник себе.

Пока едва ли не единственной попыткой честной биографии нашего современника можно считать, пусть даже с натяжкой, книгу Железный генерал. Уроки человечности Людмилы Долгановской — и то, сработала харизма главного героя и его, скажем так, умеренная оппозиционность к действующему военно-политическому руководству. И единственной действительно удачной, без прикрас — Брати Гадюкіни. Всьо чотко! Юрия Рокецкого. Но ее музыкант писал семь лет, выслушивая предупреждение: смотри, там не обо всем можно. Он не послушал, сделал так, чтобы можно было все. Ко всему, незаурядный лидер группы Сергей «Кузя» Кузьминский сам по себе обладал харизмой и был интересным. Даже не так: опасно для окружения интересным.

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Любопытство порождает интерес. А честность еще больше привлекает внимание. Если честно рассказывать о себе или о ком-то, что пусть травмирует людей из ближнего круга, зато лучше, объемнее раскроет автора мемуаров или избранного для жизнеописания деятеля, факторы сработают только в плюс. Художественную книгу делает популярной хорошая выдумка. Мемуары капитализируют честность, без выдумок и самовозвеличиваний. Украинской мемуаристике к этому нужно еще долго идти.