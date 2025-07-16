Как Мелания повлияла на мнение Трампа относительно России и Путина

Угрозы Трампа ввести «самые жесткие в истории тарифы» против РФ, если та не прекратит войну в Украине за 50 дней, вызвали бурную реакцию Москвы, мировых столиц и американских медиа

Реакция американской прессы: неожиданно медиа вынесли на первый план Меланию Трамп в этом процессе.

The New York Times пишет, что именно она сыграла решающую роль в изменении тона ее мужа. По данным источников в Республиканской партии, Мелания постоянно напоминала Трампу о зверствах, которые Россия совершает в Украине: «Как ты можешь говорить с Путиным, когда он продолжает убивать детей?» — обращалась она к нему.

Time Magazine называет влияние Мелании не просто семейным разговором, а «моральным компасом, который повлиял на внешнюю политику кандидата в президенты США».

The Times сообщает, что она показывала Трампу фото украинских детей, ставших жертвами войны, а The Guardian добавляет: Мелания реагировала холодно, когда Трамп пытался представить свои разговоры с Путиным как «прогресс в переговорах»: «О, правда? А тем временем в другом городе снова раздался удар», — цитируют ее слова.

После этого Трамп даже в разговоре с Путиным, по данным журналистов, впервые позволил себе жестко заявить: Россия должна остановить удары по мирным городам.

The Washington Post пишет, что ультиматум Кремлю — попытка Трампа перекрыть критику за слишком мягкое отношение к России.

The New York Times акцентирует, что заявление Трампа стало «не только политическим сигналом, но и частью новой избирательной стратегии — показать жесткость там, где его обвиняли в слабости».

The Guardian называет новую риторику Трампа «тональным разворотом», который может изменить динамику международного давления на Россию, хотя пока эти заявления остаются без конкретики.

Мировая пресса. Здесь реакции осторожно оптимистичны

The Times of India отмечает, что Трамп впервые публично не только пригрозил России, но и прямо связал продолжение войны с экономическими санкциями для Москвы и ее партнеров.

Le Monde пишет, что такая позиция США может заставить европейских лидеров активнее помогать Украине.

FRANCE24 отмечает, что участие НАТО в финансировании новых поставок оружия для Украины — это первый системный результат давления Киева на западных союзников.

Реакция России

Кремль отреагировал ожидаемо пренебрежительно. Представитель Путина назвал заявление Трампа «политическим шоу», направленным, прежде всего, на американского избирателя. Пропагандистские российские СМИ распространяют тезис, что Трамп «вернулся к риторике времен 2017 года».

Российские сенаторы отреагировали еще жестче:

«Трамп пытается шантажировать Москву, не понимая реалий войны. Но никакие его тарифы не изменят ход событий», — заявил некий Сергей Климов.

В то же время, неофициально в Москве признают, что прямая угроза вторичных санкций и тарифов на российские ресурсы через третьи страны может больно ударить по экономике РФ.

