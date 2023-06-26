Россия может атаковать подводные кабели? Насколько реальны угрозы Кремля
Защита критически важной морской инфраструктуры должна стать определяющей чертой глобальной повестки дня по управлению океаном
Бывший президент России Дмитрий Медведев недавно сделал заявление в своем Telegram-канале о том, что у России должно быть право атаковать подводные кабели передачи данных. Более чем вероятно, это может обернуться попыткой эскалации конфронтации между НАТО и Россией из-за войны в Украине.
Медведев заявил о таком праве на фоне недавних сообщений СМИ о загадочной диверсии на подводном газопроводе «Северный поток» в прошлом году. Он написал: «Если исходить из доказанной причастности западных стран к подрыву „Северных потоков“, то у нас не остается никаких ограничений, даже моральных, которые могли бы помешать нам уничтожить проложенные на океанском дне кабельные коммуникации наших врагов».
Однако вопрос о том, кто стоял за атаками на трубопроводы в Балтийском море 26 сентября 2022 года, остается открытым. Муссируется несколько сообщений, слухов и теорий заговора.
Есть некоторое согласие в том, что время, место и уровень сложности атаки указывают на причастность или поддержку со стороны правительства. Но предположения простираются от версий о том, что за нападением стоят западные спецподразделения или украинские группы, до того, что это была хорошо спланированная российская операция.
Между тем, ни одно из официальных расследований не было завершено, и веские доказательства, которые могли бы поддержать любую из версий, остаются скудными. Шведский прокурор, ведущий одно из расследований, заявил 14 июня, что надеется завершить расследование к осени.
Уязвимые подводные кабели
При всем характерном для него бахвальстве, в том числе угрозах, связанных с ядерным арсеналом России, к словам Медведева следует относиться серьезно.