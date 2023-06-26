Россия может атаковать подводные кабели? Насколько реальны угрозы Кремля 26 июня, 20:55 NV Премиум

Защита критически важной морской инфраструктуры должна стать определяющей чертой глобальной повестки дня по управлению океаном

Бывший президент России Дмитрий Медведев недавно сделал заявление в своем Telegram-канале о том, что у России должно быть право атаковать подводные кабели передачи данных. Более чем вероятно, это может обернуться попыткой эскалации конфронтации между НАТО и Россией из-за войны в Украине.

Видео дня

Медведев заявил о таком праве на фоне недавних сообщений СМИ о загадочной диверсии на подводном газопроводе «Северный поток» в прошлом году. Он написал: «Если исходить из доказанной причастности западных стран к подрыву „Северных потоков“, то у нас не остается никаких ограничений, даже моральных, которые могли бы помешать нам уничтожить проложенные на океанском дне кабельные коммуникации наших врагов».

Однако вопрос о том, кто стоял за атаками на трубопроводы в Балтийском море 26 сентября 2022 года, остается открытым. Муссируется несколько сообщений, слухов и теорий заговора.

Есть некоторое согласие в том, что время, место и уровень сложности атаки указывают на причастность или поддержку со стороны правительства. Но предположения простираются от версий о том, что за нападением стоят западные спецподразделения или украинские группы, до того, что это была хорошо спланированная российская операция.

Между тем, ни одно из официальных расследований не было завершено, и веские доказательства, которые могли бы поддержать любую из версий, остаются скудными. Шведский прокурор, ведущий одно из расследований, заявил 14 июня, что надеется завершить расследование к осени.

Уязвимые подводные кабели

При всем характерном для него бахвальстве, в том числе угрозах, связанных с ядерным арсеналом России, к словам Медведева следует относиться серьезно.