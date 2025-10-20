Что показали Медведеву на полигоне Капустин Яр

Некоторые образцы в своей странной интерпретации были показаны впервые. Особый интерес вызвало появление 300-мм РСЗО Сарма, которая ранее уже светилась на ПК Мотовилихинские заводы, где уже Путину показывали РСЗО на базе бронированного шасси КАМАЗ-63501.

Реклама

По сути, 300-мм РСЗО Сарма на шасси КАМАЗ-63501, с шестью направляющими для реактивных снарядов, будет заменять собой ставшую в некоторых пор, крайне редкую РСЗО БМ-30 Смерч, имевшую 12-ть направляющих и шасси на базе куда более дорогого и энерго-затратного МАЗ-79111 (9А52) и МАЗ-543М (9А52−2). То есть, это мобилизационная РСЗО.

Сама по себе РСЗО Сарма ранее была представлена на базе БМ 9А52−4 РСЗО 9К58−4 Кама на шасси КамАЗ-63501 (8x8), которые были представлены еще в далеком 2009. Но, эта концепция не пошла в серию. Почему? Все просто — на мобилизационных системах не заработать! А сейчас невозможно производить общевойсковую серийную продукцию, и если очень хочется воевать дальше, то приходится переходить на мобилизационные системы. Перейдут? Вряд ли, проще северокорейские 107-мм Type-75 ставить на «Буханки», вот и мобилизационная РСЗО.

Но, нюанс в том, что Медведеву показали ту же РСЗО Сарма, что и Путину месяц назад. Сделаем вид, что это просто выставочный экземпляр.

Кроме того, были показаны 152-мм САУ Мальва, ЗУ-23−2 с дистанционным-управлением, счетверенные установки НСВТ, БМ-30-Д Спица, адаптированная для борьбы с дронами, 2А42, 7,62 мм пулемет ГШГ с электрическим приводом и дрон-камикадзе V2U.

Как видно, основной акцент был сделан на борьбе с дронами, но, в целом, некоего революционного решения так и не было продемонстрировано. А БМ-30-Д Спица и вовсе крайне архаично смотрелся в стационарное либо мобильное средство перехвата дронов. Но, как 30-мм автоматическая пушка 2А42 на этом поприще не позорилась бы, а другой у российских оккупационных войск попросту нет.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора