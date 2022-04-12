Кум Путина добегался 12 апреля, 22:13

Чем жила страна 12 апреля 2022 года

● Кум Путина добегался. Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, сбежавшего еще 27 февраля из-под домашнего ареста. На снимке обвиняемый в госизмене политик одет в украинскую военную форму без знаков различий, а на его руках — наручники.

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● Кума российского диктатора задержали в результате спецоперации СБУ. Подробности Зеленский пообещал озвучить позже.

● Начинается второй и более кровопролитный этап войны. Второй этап войны в Украине неизбежен, считает замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. Перегруппировка российских войск, восполнение огромных потерь, которые они понесли в ходе первого этапа «указывает на то, что нас в скором времени ждет вступление во второй, очень кровопролитный этап войны». Тот будет «на гораздо более широком фронте, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в направлении Крыма и Мариуполя…, — пояснил он. — Военная составляющая будет гораздо ближе к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны».

● Джоанэ считает, что нужно быть готовыми к тому, что война затянется, а союзники по НАТО «полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется» и помогают нашей стране подготовиться к новому этапу. Действия российских оккупантов, в том числе умышленное убийство мирных жителей, он назвал чрезвычайно варварским и диким.

● Кремль хочет побыстрее завершить войну. Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который после визита в Киев побывал в Москве, рассказал, — Путин в конце встречи признался ему: «Было бы лучше, если бы она [война] скорее закончилась». Об этом сообщила The New York Times и отмечает, что смысл этих слов остается неясным, поскольку это может означать что Путин готов к мирным переговорам, либо что он может готовить быстрое и жестокое нападение на Донбасс.

● Росавиация уже в восьмой раз подряд продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях РФ — теперь до утра 19 апреля.

● Большая колонна идет на Донбасс. Большая колонна военной техники двигается из Ростовской области в сторону Донбасса, сообщил телеканал CNN, проанализировавший видео из соцсетей. Колонна находится возле Матвеева Кургана в Ростовской области и «машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса».

● Наступление врага в Луганской области должно было начаться в ближайшее время, но его затормозил затяжной дождь. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● Критический момент обороны Мариуполя. Журналистка телеканала 1+1 Наталья Нагорная обнародовала видео, которое ей передали военные 36-й бригады морской пехоты из осажденного Мариуполя. На записи, сделанной, по словам Нагорной, около 5 утра, бойцы говорят, что у них не осталось оружия, чтобы участвовать в боях, и есть гора раненых. Морпехи уточнили, что «счет идет на часы».

● Морпехи пояснили: «Мы не сдавали позиции. Мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии таковы, что действительно город оказался в блокаде, в кольце — и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило. Держали до конца». «Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. На этой вере мы продержались так долго. Мы не оставили свои позиции. Мы остались верны и остаемся верны всегда», — сказали морпехи.

● Вчера же Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, написал, что оборона Мариуполя продолжается. «Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, стойкая и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонительных операций не является темой для публичных обсуждений», — добавил он.

● Киев помнит о Мариуполе. Руководство страны знает о ситуации в Мариуполе и делает все возможное, чтобы помочь украинским защитникам города. В своем Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП, подчеркнул: украинские бойцы полтора месяца защищают Мариуполь от российских оккупантов, численность которых больше более чем в десять раз. «Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и располагает большим количеством информации, чем известно в социальных сетях», — уточнил он.

● Ужасы осажденного города. Оккупанты сжигают в мобильных крематориях в Мариуполе тела тысячи гражданских жителей города. А выжившие умирают от голода. Такое заявление сделал Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● «Россия заявляет, что ее цель в Украине — „защитить людей на Донбассе“. Просто в этот момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области», — написал Подоляк.

● В осажденном Мариуполе из-за действий российских оккупантов погибли до 22 тыс. человек, рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он подчеркнул, что ситуация в городе «тяжелая» и уточнить число жертв затруднительно.

● Химатака на Мариуполь. Заммэра Мариуполя Сергей Орлов подтвердил информацию о химической атаке россиян на город. «Мы не можем предоставить более подробную информацию. Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло», — сказал он BBC Украина. Медики объясняют, что у всех пострадавших были одинаковые симптомы: покраснение лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области глотки, слизистых участков глаз, удушье. Сейчас все они находятся «удовлетворительном состоянии».

● Вчера удерживающий город полк Азов сообщил, что оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что враг применил химоружие против защитников города на заводе Азовсталь, пострадали три человека.

● В Пентагоне заявили, что у них пока нет доказательств того, что в Мариуполе оккупанты применили химоружие.

● А министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи после сообщений о химатаке в Мариуполе заявил, что Лондон рассматривает все варианты ответа Москве. Но, по его словам, британское правительство «не смогло проверить» информацию о применении РФ химоружия. Хиппи подчеркнул: если это подтвердится, «президент Путин должен знать, что рассматриваются все возможные варианты того, как Запад отреагирует».

● Вся Украина все равно остается целью Кремля. В Минобороны не исключают, что Москва вновь попытается захватить всю Украину. Однако сейчас оккупационные войска поставили перед собой промежуточные цели — захватить юг и восток страны. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

● Маляр добавила, что у Москвы больше нет стратегических планов и ее дальнейшие действия зависят от результатов боев на Донбассе.

● Мир узнал об русском уроде. Установлена личность российского оккупанта, который в Украине изнасиловал младенца, заявил президент Владимир Зеленский. «Русский воин Бычков из Пскова, десантник или спецназ, который отправлял товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный «защитник детей», — сказал президент в ходе обращения к парламенту Литвы.

● Украинская омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в одном из домов в Буче под Киевом оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет. Девять из них беременны.

● США помогают документировать преступления российских оккупантов в Бузовой Киевской области, где обнаружили братскую могилу с погибшими украинцами (точное число жертв неизвестно).

● За время оккупации Киевской области от рук российских военных погибли более 400 жителей Бучанской общины, сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

● ФСБ вновь начнет взрывать Россию. Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в населенных пунктах РФ для нагнетания антиукраинской истерии. Об этом сообщил начальник ГУР нашего Минобороны Кирилл Буданов.

● Москва готовила галицкие народные «республики». Российские спецслужбы еще с лета 2021 года работали над созданием «народных республик» в западных регионах Украины. Об этом сообщили в СБУ, опубликовав видео с показаниями одного из участников прокремлевской группировки, занимавшейся подрывной деятельность в интересах РФ.

● Украинцев депортируют в Сибирь. Почти 100 тыс. украинцев, которых насильно вывезли на территорию РФ из Донецкой и Луганской областей, Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в том числе в Сибирь и за Полярный круг, сообщила The Independent.

● По данным The Independent, от жителей Мариуполя требовали подписать документы, в которых утверждалось, что украинские войска якобы обстреляли их город. Им также говорили, что они не могут вернуться в Украину, поскольку столкнутся с «преследованием».

● Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что за время войны в РФ вывезли более 700 тыс. граждан Украины.

● Кремль обманывает своих. Российские военные не получают дополнительных выплат за войну в Украине, а военное командование РФ приказало привозить тела погибших небольшими группам, чтобы избежать паники и недовольства. Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны. Таким образом командиры РФ пытаются избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных общин.

● В ФСБ начались чистки. Существенные потери армии РФ и провал первого этапа войны в Украине привели к тому, что Москва пытается найти виновных в этом, а также перестроить систему командования наступательными операциями на украинской земле.

Ведущий журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев сообщил о масштабных чистках в 5-й службе ФСБ, которая занималась разными операциями в Украине и поставляла данные о ситуации в стране Кремлю.

● Грозев подтвердил информацию о том, что первой «жертвой» чистки стал руководитель 5-й службы ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей) генерал-полковник Сергей Беседа. В середине марта некоторые СМИ РФ сообщили, что тот оказался под домашним арестом из-за провалов в Украине. А уже в апреле Беседу перевели в СИЗО.

● В целом, как утверждает Грозев, Украиной в 5-й службе ФСБ занимались 150 офицеров и «значительную» их часть уже уволили или арестовали.

● Поиск крайних? В РФ арестовали Владислава Суркова, экс-советника российского диктатора и идеолога «русской весны». Сейчас по тому проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года, написал в ФБ Илья Пономарев, бывший депутат госдумы.

● ЕС ударит по нефти РФ. Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России. В список новых ограничений будет включен «пункт о нефти», пояснил Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы. «Это значит, что мы вместе ищем компромисс, и я надеюсь, что на этот раз нам удастся его найти», — уточнил он.

● Штайнмайера не захотели видеть в Киеве. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что хотел посетить Киев, но украинские власти выступили против. Об этом сообщил Bild.

● Ранее Bild со ссылкой на источники писал, что Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с делегациями из других стран ЕС, но президент Владимир Зеленский не захотел с ним встречаться из-за тесных связей президента Германии с Россией. Возможной датой визита таблоид назвал 13 апреля.

● Экономическая цена войны. По итогам 2022 года из-за вторжения РФ украинская экономика упадет на 45,1%. Об этом говорится в весеннем докладе Всемирного банка (ВБ), получившего название «Война в регионе».

● ВБ отмечает, что из-за полномасштабного российского вторжения в Украине не функционирует половина бизнеса, а закрытие РФ портов Черного моря остановило половину украинского экспорта.

● В то же время российская экономика из-за санкций и войны в Украине потеряет, по оценкам ВБ, 11,2%.

И для финала:

● Масяня стала украинкой. Автор популярного комедийного мультсериала Масяня Олег Куваев отдал все семь сезонов этого мультфильма украинцам. Теперь все они находятся в Украине в свободном доступе.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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