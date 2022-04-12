Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Кум Путина добегался

12 апреля, 22:13
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Чем жила страна 12 апреля 2022 года

● Кум Путина добегался. Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, сбежавшего еще 27 февраля из-под домашнего ареста. На снимке обвиняемый в госизмене политик одет в украинскую военную форму без знаков различий, а на его руках — наручники.

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Кума российского диктатора задержали в результате спецоперации СБУ. Подробности Зеленский пообещал озвучить позже.

● Начинается второй и более кровопролитный этап войны. Второй этап войны в Украине неизбежен, считает замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. Перегруппировка российских войск, восполнение огромных потерь, которые они понесли в ходе первого этапа «указывает на то, что нас в скором времени ждет вступление во второй, очень кровопролитный этап войны». Тот будет «на гораздо более широком фронте, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в направлении Крыма и Мариуполя…, — пояснил он. — Военная составляющая будет гораздо ближе к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны».

Джоанэ считает, что нужно быть готовыми к тому, что война затянется, а союзники по НАТО «полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется» и помогают нашей стране подготовиться к новому этапу. Действия российских оккупантов, в том числе умышленное убийство мирных жителей, он назвал чрезвычайно варварским и диким.

● Кремль хочет побыстрее завершить войну. Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который после визита в Киев побывал в Москве, рассказал, — Путин в конце встречи признался ему: «Было бы лучше, если бы она [война] скорее закончилась». Об этом сообщила The New York Times и отмечает, что смысл этих слов остается неясным, поскольку это может означать что Путин готов к мирным переговорам, либо что он может готовить быстрое и жестокое нападение на Донбасс.

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Росавиация уже в восьмой раз подряд продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях РФ — теперь до утра 19 апреля.

● Большая колонна идет на Донбасс. Большая колонна военной техники двигается из Ростовской области в сторону Донбасса, сообщил телеканал CNN, проанализировавший видео из соцсетей. Колонна находится возле Матвеева Кургана в Ростовской области и «машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса».

Наступление врага в Луганской области должно было начаться в ближайшее время, но его затормозил затяжной дождь. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● Критический момент обороны Мариуполя. Журналистка телеканала 1+1 Наталья Нагорная обнародовала видео, которое ей передали военные 36-й бригады морской пехоты из осажденного Мариуполя. На записи, сделанной, по словам Нагорной, около 5 утра, бойцы говорят, что у них не осталось оружия, чтобы участвовать в боях, и есть гора раненых. Морпехи уточнили, что «счет идет на часы».

Морпехи пояснили: «Мы не сдавали позиции. Мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии таковы, что действительно город оказался в блокаде, в кольце — и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило. Держали до конца». «Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. На этой вере мы продержались так долго. Мы не оставили свои позиции. Мы остались верны и остаемся верны всегда», — сказали морпехи.

Вчера же Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, написал, что оборона Мариуполя продолжается. «Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, стойкая и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонительных операций не является темой для публичных обсуждений», — добавил он.

Киев помнит о Мариуполе. Руководство страны знает о ситуации в Мариуполе и делает все возможное, чтобы помочь украинским защитникам города. В своем Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП, подчеркнул: украинские бойцы полтора месяца защищают Мариуполь от российских оккупантов, численность которых больше более чем в десять раз. «Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и располагает большим количеством информации, чем известно в социальных сетях», — уточнил он.

● Ужасы осажденного города. Оккупанты сжигают в мобильных крематориях в Мариуполе тела тысячи гражданских жителей города. А выжившие умирают от голода. Такое заявление сделал Михаил Подоляк, советник главы ОП.

«Россия заявляет, что ее цель в Украине — „защитить людей на Донбассе“. Просто в этот момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области», — написал Подоляк.

В осажденном Мариуполе из-за действий российских оккупантов погибли до 22 тыс. человек, рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он подчеркнул, что ситуация в городе «тяжелая» и уточнить число жертв затруднительно.

● Химатака на Мариуполь. Заммэра Мариуполя Сергей Орлов подтвердил информацию о химической атаке россиян на город. «Мы не можем предоставить более подробную информацию. Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло», — сказал он BBC Украина. Медики объясняют, что у всех пострадавших были одинаковые симптомы: покраснение лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области глотки, слизистых участков глаз, удушье. Сейчас все они находятся «удовлетворительном состоянии».

Вчера удерживающий город полк Азов сообщил, что оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что враг применил химоружие против защитников города на заводе Азовсталь, пострадали три человека.

В Пентагоне заявили, что у них пока нет доказательств того, что в Мариуполе оккупанты применили химоружие.

А министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи после сообщений о химатаке в Мариуполе заявил, что Лондон рассматривает все варианты ответа Москве. Но, по его словам, британское правительство «не смогло проверить» информацию о применении РФ химоружия. Хиппи подчеркнул: если это подтвердится, «президент Путин должен знать, что рассматриваются все возможные варианты того, как Запад отреагирует».

● Вся Украина все равно остается целью Кремля. В Минобороны не исключают, что Москва вновь попытается захватить всю Украину. Однако сейчас оккупационные войска поставили перед собой промежуточные цели — захватить юг и восток страны. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Маляр добавила, что у Москвы больше нет стратегических планов и ее дальнейшие действия зависят от результатов боев на Донбассе.

● Мир узнал об русском уроде. Установлена личность российского оккупанта, который в Украине изнасиловал младенца, заявил президент Владимир Зеленский. «Русский воин Бычков из Пскова, десантник или спецназ, который отправлял товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный «защитник детей», — сказал президент в ходе обращения к парламенту Литвы.

Украинская омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в одном из домов в Буче под Киевом оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет. Девять из них беременны.

США помогают документировать преступления российских оккупантов в Бузовой Киевской области, где обнаружили братскую могилу с погибшими украинцами (точное число жертв неизвестно).

За время оккупации Киевской области от рук российских военных погибли более 400 жителей Бучанской общины, сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

ФСБ вновь начнет взрывать Россию. Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в населенных пунктах РФ для нагнетания антиукраинской истерии. Об этом сообщил начальник ГУР нашего Минобороны Кирилл Буданов.

Москва готовила галицкие народные «республики». Российские спецслужбы еще с лета 2021 года работали над созданием «народных республик» в западных регионах Украины. Об этом сообщили в СБУ, опубликовав видео с показаниями одного из участников прокремлевской группировки, занимавшейся подрывной деятельность в интересах РФ.

● Украинцев депортируют в Сибирь. Почти 100 тыс. украинцев, которых насильно вывезли на территорию РФ из Донецкой и Луганской областей, Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в том числе в Сибирь и за Полярный круг, сообщила The Independent.

По данным The Independent, от жителей Мариуполя требовали подписать документы, в которых утверждалось, что украинские войска якобы обстреляли их город. Им также говорили, что они не могут вернуться в Украину, поскольку столкнутся с «преследованием».

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что за время войны в РФ вывезли более 700 тыс. граждан Украины.

● Кремль обманывает своих. Российские военные не получают дополнительных выплат за войну в Украине, а военное командование РФ приказало привозить тела погибших небольшими группам, чтобы избежать паники и недовольства. Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны. Таким образом командиры РФ пытаются избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных общин.

● В ФСБ начались чистки. Существенные потери армии РФ и провал первого этапа войны в Украине привели к тому, что Москва пытается найти виновных в этом, а также перестроить систему командования наступательными операциями на украинской земле.

Ведущий журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев сообщил о масштабных чистках в 5-й службе ФСБ, которая занималась разными операциями в Украине и поставляла данные о ситуации в стране Кремлю.

Грозев подтвердил информацию о том, что первой «жертвой» чистки стал руководитель 5-й службы ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей) генерал-полковник Сергей Беседа. В середине марта некоторые СМИ РФ сообщили, что тот оказался под домашним арестом из-за провалов в Украине. А уже в апреле Беседу перевели в СИЗО.

В целом, как утверждает Грозев, Украиной в 5-й службе ФСБ занимались 150 офицеров и «значительную» их часть уже уволили или арестовали.

Поиск крайних? В РФ арестовали Владислава Суркова, экс-советника российского диктатора и идеолога «русской весны». Сейчас по тому проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года, написал в ФБ Илья Пономарев, бывший депутат госдумы.

● ЕС ударит по нефти РФ. Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России. В список новых ограничений будет включен «пункт о нефти», пояснил Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы. «Это значит, что мы вместе ищем компромисс, и я надеюсь, что на этот раз нам удастся его найти», — уточнил он.

Штайнмайера не захотели видеть в Киеве. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что хотел посетить Киев, но украинские власти выступили против. Об этом сообщил Bild.

Ранее Bild со ссылкой на источники писал, что Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с делегациями из других стран ЕС, но президент Владимир Зеленский не захотел с ним встречаться из-за тесных связей президента Германии с Россией. Возможной датой визита таблоид назвал 13 апреля.

● Экономическая цена войны. По итогам 2022 года из-за вторжения РФ украинская экономика упадет на 45,1%. Об этом говорится в весеннем докладе Всемирного банка (ВБ), получившего название «Война в регионе».

ВБ отмечает, что из-за полномасштабного российского вторжения в Украине не функционирует половина бизнеса, а закрытие РФ портов Черного моря остановило половину украинского экспорта.

В то же время российская экономика из-за санкций и войны в Украине потеряет, по оценкам ВБ, 11,2%.

И для финала:

● Масяня стала украинкой. Автор популярного комедийного мультсериала Масяня Олег Куваев отдал все семь сезонов этого мультфильма украинцам. Теперь все они находятся в Украине в свободном доступе.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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