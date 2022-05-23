Что не так с показаниями Медведчука? 23 мая, 18:12 Цей матеріал також доступний українською

Любой человек, нарушивший закон, должен нести ответственность. Если Петр Порошенко, как и любой другой политик, нарушил закон, он должен ответить. Но здесь есть и правовая, и политическая плоскости

С правовой точки зрения. Уже выступили адвокаты Порошенко, указавшие на ряд правовых моментов. В том числе и то, что этим должно заниматься не СБУ, а ДБР. Также адвокаты подчеркивают, что уже многие одиозные политики давали показания против Порошенко, и эти показания потом рассыпались.

Видео дня

Как политолог, прокомментирую политическую составляющую. Насколько убедительны были эти показания? Медведчук читает написанный текст. Медведчук рассказывает не о своих действиях и о том, почему он не был свидетелем. Мы помним, как Медведчук лгал еще на процессе Василия Стуса. Очевидно, работал еще с советскими спецслужбами, затем с российскими. Возможно, он и сейчас тоже используется, только уже СБУ. И в этой информации, которую предоставляет СБУ, меня удивляет следующее. Когда мы говорим о Медведчуке, у нас первая ассоциация — связь Медведчук-Путин, измена в пользу России. Поэтому самое важное было бы довести процесс Медведчука до конца именно в этом аспекте. Но выглядит так, что у власти снова главный враг не Путин, а Порошенко.

И давайте подумаем, почему это обнародовано именно сейчас. Одна из версий — потому, что власти нужно отвлечь внимание от страшных последствий удара по Десне еще 17 мая, который уже нельзя скрыть, где погибли 87 солдат. Это уже пятый подобный случай. Почему солдаты в казармах не рассредоточены? Возможно, «записями Медведчука» отвлекают общественность от этого вопроса?

Но вернемся к сообщениям СБУ. Вспомним известное выражение «Если хочешь обеспечить правосудие, посади кого-нибудь из своих друзей». Мы видели, что Слуги народа этого не могут сделать ни в отношении своих депутатов, которые попадали в коррупционные скандалы и резонансные ДТП, ни в отношении Игоря Коломойского. То есть в отношении людей, приближенных к Зеленскому и к которым есть вопросы от общественности, антикоррупционеров, расследование не было доведено до конца. Мы знаем, чем закончилось расследование «покушения» на Сергея Шефира? А как тогда говорили, что это было покушение на самого президента, атака против его антикоррупционной политики. Зеленский даже заявил об этом с трибуны Генассамблеи ООН. И что? И ничего.

Властям нужно отвлечь внимание от страшных последствий удара по Десне?

Мы помним заявление о перевороте, запланированном на 1 декабря. И что? Снова ничего. Да и сам президент, к сожалению, в довоенный период выходил часто за пределы своих полномочий, что в правовом государстве означало бы расследование и даже начало импичмента. Речь идет, в частности, о попытках роспуска Конституционного Суда, назначении судей КСУ вопреки закону. Вспомним блокировку из Офиса президента реформы правоохранительных органов.

То есть я бы поверил властям, если бы видел, что ведется целенаправленная борьба и против коррупционеров и против тех, кто связан с пророссийскими схемами. Но ведь этого нет. Поэтому вся эта ситуация меня наводит на мысль, что в данном случае с показанием Медведчука против Порошенко мы имеем так называемое выборочное, политически мотивированное правосудие. Это как раз вписывается в кампанию, которую проводили еще до войны и продолжают сейчас против оппозиции. Это нападки на оппозицию со стороны советников Офиса президента Украины. Кстати, советников, которые не находятся на государственной должности, не подают публично деклараций.

А люди из каналов Медведчука сейчас работают на едином информационном вещании, в то время как выключают патриотические каналы.

Власть и патриотическая оппозиция должны работать вместе. Депутаты от Европейской солидарности Ирина Геращенко, Мария Ионова, Иванна Климпуш-Цинцадзе много ездят за границей, причем вместе с депутатами от Слуги народа, чтобы формировалась единая позиция. А со стороны властей мы видим кампанию по дискредитации и Порошенко, и его политической силы. Кстати, ее Михаил Подоляк месяц назад назвал «политической сектой, которая сейчас явно умирает».

Так я задаюсь вопросом, способствует ли это единству страны во время войны? Мы ведь сейчас ведем войну за независимость, территориальную целостность, но это война и за то, какой будет Украина. И, конечно, в этой новой Украине не должно быть места выборочному /"политически мотивированному" правосудию.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.