Медведчук плюнул на часть украинцев Вчера, 19:35 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 5 июня 2019 года

Медведчук плюнул на часть украинцев. Два лидера партии Оппоплатформа-За жизнь — кум президента РФ Виктор Медведчук и депутат Юрий Бойко — встретились в Санкт-Петербурге с главой Газпрома Алексеем Миллером.

Трансляцию встречи традиционно вел телеканал 112 Украина.

В ходе беседы Медведчук пожаловался, что после предыдущего их визита в Россию (состоялся 22 марта) в Украине была «бурная, негативная реакция». Но их с Бойко это, мол, не беспокоит, — потому что им на это «наплевать».

Мюллер с пониманием отнесся к словам собеседника и в ответ сделал тому предвыборный подарок — пообещал скидки на газ. «Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», — сказал он.

Глава Газпрома также заявил, что заключение прямого контракта на поставки газа Украине важнее контракта на транзит.

Он также позитивно оценил настойчивость, с которой представители Оппоплатформы ведут переговоры с российской стороной.

Медведчук назвал 25% скидки на газ при прямых поставках «лучом света для Украины».

И добавил, что предыдущая власть была к этому не готова, а президент Владимир Зеленский еще не созрел к подобным решениям.

По словам Медведчука, они все равно приехали договариваться с РФ, чтобы «заставить» украинскую власть согласиться на скидки и сотрудничество с Россией.

Украинский вопрос сегодня поднялся и в голове кума Медведчука…

Путин вспомнил о Зеленском. Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины.

По словам Путина, причиной этого стали высказывания Зеленского о России как о «враге».

"Вы понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику: называет нас врагами, агрессорами. Но он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать", — заявил хозяин Кремля.

Он добавил, что от контактов с Зеленским не отказывается.

По хорошему Путину стоило бы думать не о Зеленском, а о том, что замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в Международном суде ООН в Гааге представила окончательные ходатайство Украины в рамках иска к РФ. Украина обвинила Россию в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации…

В связи с визитом Медведчука в Россию стоит напомнить, что по последним соцопросам Оппоплатформа-За життя — вторая по популярности политсила в стране: за нее готовы отдать свои голоса 10,7% избирателей, определившихся с выбором и готовых прийти на участки. При этом в список партии СДПУ (о)… пардон… Оппоплатформа-ЗаЖ попали такие прекрасные персонажи, как Сергей Левочкин, Наталья Королевская, Нестор Шуфрич, Григорий Суркис…

А по поводу предложений Газпрома отлично написал Юрий Витренко, коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины: Газпром показал, что для него вопрос транзита важней — на нем российская монополия теряет огромные суммы (хотя раньше она зарабатывала на Украине за счет продажи нашей стране своего «голубого топлива»). При этом Нафтогаз сейчас покупает газ в Европе дешевле, чем предложенная Газпромом Медведчуку цена со скидкой…

Пока тандем Медведчук-Бойко продолжает шастать в Россию, Генпрокуратура занялась бывшим шефом первой «половины» этой парочки…

Луценко открыл дело на Кучму. Генпрокуратура открыла три уголовных производства после заявлений украинской делегации по результатам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

Об этом заявил сам генпрокурор Юрий Луценко в специальном видеообращении.

«Большое возмущение у меня вызывает предложение представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника. Я сделал так, как рекомендовал президент — посмотрел на фото своих сыновей и поступил как генеральный прокурор и гражданин. Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело», — заявил генпрокурор.

Уголовные производства открыты по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и государственной измены.

«Хочу прямо сказать всем реваншистам и всем капитулянтам — все, кто попытается играть с украинским законом, получат достойный ответ. Закон один для всех. Победа будет за нами», — резюмировал Луценко.

5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях относительно режима тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой снять экономическую блокаду с временно оккупированных районов Донбасса.

А вот новость, которая будет интересна «миротворцам» Левочкину и Бойко, — ведь речь в ней идет об их партнере…

Фирташа могут отдать Штатам. Дмитрия Фирташа могут экстрадировать в США. Планируется, что передача украинского миллиардера под американскую юрисдикцию состоится в начале июля.

Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на адвоката Фирташа — Дэна Уэбба. Последний направил письмо федеральному судье в Чикаго, в котором говорится, что экстрадиция может произойти, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня. Также Уэбб просит снять с украинца обвинения.

Минюст США подозревает Фирташа в сговоре с целью выплаты взяток в Индии. Также американские прокуроры считают, что у олигарха якобы были деловые связи с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа и консультантом Виктора Януковича Полом Манафортом.

Пока Медведчук с Бойко получали от Миллера по тридцать электоральных баллов, их соратники-оппоненты — представители «ахметовского» крыла распавшегося Оппоблока — изобразили из себя редких птиц и долетели до середины Днепра: сошлись на Пешеходном мосту в Киеве, чтобы создать предвыборное объединение партий…

Вилкул встретил Кернеса. Александр Вилкул заявил об объединении партий Оппозиционный блок, Мир и развитие, Видродження, Наши и Доверяй делам.

Об этом Вилкул написал в ФБ: «Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток». И сопроводил это дело видео, как лидеры партий шли навстречу друг другу по пешеходному мосту в Киеве и дошли до стоящего на нем стола. Там и оформили союз.

Вилкул добавил, что новое объединение проведет «реальную децентрализацию и отменит антинародные реформы».

В момент объединения на мосту присутствовал сам Вилкул, а также Вадим Новинский, Борис Колесников, Евгений Мураев и мэр Харькова Геннадий Кернес. А вот партнер последнего Геннадий Труханов (мэр Одессы), проходящий по делу НАБУ, почему-то не явился.

Пока что рейтинг у Оппоблока (менее 2%) маловат даже для попадания в Раду. Так что замахиваться на «отмену антинародных реформ» им пока рановато.

Еще о делах предвыборных, организационных…

Гройсман объединился с людьми Яценюка. На съезде партии Украинская стратегия премьера Владимира Гройсмана озвучили верхнюю часть списка для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Первый номером стал сам Гройсман. Также в первую пятерку попали министр образования Лилия Гриневич (ранее представляла Народный фронт), министр культуры Евгений Нищук, министр Кабмина Александр Саенко и первый замминистра информполитики Эмине Джаппарова.

А в десятка (кроме вышеназванных) оказались: Павел Яблонский — депутат нескольких созывов Винницкого горсовета (Гройсман долго был мэром Винницы), бывший замминистра финансов Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко (ранее представлял Народный фронт), народные депутаты из фракции Народный фронт Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

Социология показывает, что у Гройсмана и Ко пока нет шансов на преодоление 5%-ого барьера.

А еще команда Гройсмана не намерена двигать своих людей на мажоритарные округа…

Продолжу тему…

Саакашвили стал немного Порошенко. Недавно вернувшийся в Украину экс-президент Грузии Михеил Саакашвили официально отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы в списках его партии УДАР.

По словам Саакашвили, украинцы активно комментировали его видео, в котором он просил высказаться по поводу предложения Кличко.

«И я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы… Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам», — сказал Саакашвили.

Политик добавил, что вернулся в Украину не за должностями и не для того, чтобы быть в политике любой ценой, — он вернулся, чтобы помогать стране развиваться и меняться к лучшему.

А Давид Сакварелидзе, соучредитель партии Саакашвили Рух новых сил, заявил: их политсила поддерживает президента Владимира Зеленского и готова «переходить к конкретной работе»…

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

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