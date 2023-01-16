Отдает долги Путину и хочет вернуться в политику. О чем говорит статья Медведчука 16 января, 19:40

Статья Медведчука — попытка предателя и политического подонка вернуться в информационно-политическое пространство

Он в первую очередь отрабатывает свои долги Путину. И это не просто 30 сребреников, скорее это 300 миллионов сребреников в конвертируемой валюте в обмен на предательство. Он их получил еще до начала большой войны, но отрабатывать надо и сейчас.

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Вся эта статья — это трансляция путинских нарративов, пропагандистской мифологии об Украине. Не удивлюсь, если материал писали те же авторы, которые готовили прошлогодние статьи для Путина и Медведева, только редактирование от Медведчука и его помощников. Весь этот пропагандистский бред является лишним свидетельством неадекватности представлений Медведчука и его кремлевских хозяев об Украине.

Это тоже попытка повлиять на украинское общество информационно-пропагандистскими методами, хотя бы зайти с заднего информационного двора (через телеграмм-каналы, соцсети и т. д. ). Снова фейки о мире на путинских условиях.

Они не могут победить Украину на поле боя, поэтому пытаются ослабить нас информационно и политически, снова рассорить между собой. Но для этого используются риторика и аргументы, которые не сработали раньше (и до 24 февраля 2022 г., и сразу после прямого российского нападения), а тем более не сработают сейчас. Сегодня даже значительная часть людей, поддерживавших ОПЗЖ до нынешней войны, видят, что война и смерть исходят от России.

Это способ получить дополнительные кремлевские средства для дальнейшего существования.

И ненависть к Путину и России — это главная украинская эмоция сейчас.

Эта статья Медведчука еще и его личная попытка вернуться в большую политику. Но он до сих пор не может понять, что в результате этой войны у него нет будущего в Украине, ни политического, ни личного, ну разве что за решеткой в украинской тюрьме. Кстати, судебное дело против Медведчука по государственной измене нужно обязательно довести до судебного приговора. Это уже вопрос принципа.

Максимум, на что способен Медведчук сейчас, — создать какое-то воображаемое эмигрантское движение против Украины, еще одно псевдоправительство «в изгнании» (этот российский термин будет более уместен для таких, как Медведчук).

Это способ получить дополнительные кремлевские средства для дальнейшего существования. И конкурировать он сможет только с Януковичем и прочей гоп-компанией беглых политических лузеров. Вместе с Януковичем Медведчук и другие подобные персонажи — это политические мертвецы, армия политических зомби в служении кровавому путинскому режиму.

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