Пять простых изменений, которые помогут улучшить здоровье украинцев 25 мая, 09:21

Как обеспечить квантовый скачок качества украинской медицины

Вокруг медицинской реформы, которая длится почти пять лет, уже сломано множество копий. Пандемия COVID-19 выявила ее слабые места, а новая реальность военного времени и перспективы нашей страны после победы ставит перед системой здравоохранения Украины новые вызовы. Но если дать на них достойный ответ, то мы все увидим настоящий квантовый скачок качества украинской медицины, а следовательно, и состояния здоровья украинцев.

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Я вижу пять ключевых направлений изменений, которые могут это обеспечить.

Поэтому изменение первое — квалификация и этические ориентиры врачей. Пандемия COVID-19 стала той лакмусовой бумажкой, благодаря которой мы поняли, что квалификация врача стала вопросом жизни и смерти для тысяч людей одновременно. С позиции «Гиппократовой этики» способность врача изучать передовые профессиональные и научные первоисточники становится полезной и пациентам. Ни для кого не секрет, что ТОП-10 наиболее часто назначаемых препаратов в Украине не имеют доказательной эффективности. Однако врачи по меркантильным мотивам или из-за нехватки знаний попадают в ловушку «проповедников» от фармкомпаний. В первом случае имеют бонусы за назначение дорогих медикаментов сомнительной эффективности. Во втором — просто верят тому, что им рассказали фармпроповедники. Но постепенно проводя просветительскую работу и глубинно реформируя отрасль, мы можем добиться изменений ценностных установок. И в итоге к действительно квалифицированному медику будет выстраиваться очередь — он честно зарабатывает больше, получает достойное вознаграждение за свои знания. А неквалифицированные кадры конкуренция оставит на профессиональной обочине.

Изменение второе — качество менеджмента в медучреждениях. Если бы не COVID-19, а потом война, краеугольным камнем медреформы должно было бы стать образование управленческого состава, чтобы все изменить, привести в соответствие с классическими бизнес-процессами. Коммунальные учреждения ничем не отличаются от частных больниц с позиции бизнес-модели, менеджмента и маркетинга. Главный врач — это, прежде всего, менеджер, который должен максимально эффективно спланировать денежные потоки лечебного учреждения, просчитать стратегию как бизнес-план и рационально распределить ограниченные ресурсы.

Пусть деньги « ходят» за пациентом и в коммерческие больницы

Несмотря на это, есть коллеги-медики, которые делают невозможное в условиях жестких лимитов, и таким честь и хвала. Однако, следует признать, есть и влиятельный класс так называемых «красных главврачей». Чисто как медики они часто, без преувеличения, бесценные специалисты, но не каждый хороший медик имеет талант эффективного администратора. К сожалению, именно класс «красных главврачей» стал преградой на пути реализации прогрессивных механизмов медицинской реформы. И они же являются одной из причин существования неформальных поборов в больницах и сопротивления реформированию отрасли. Ведь иначе они не умеют, а сама реформа им не выгодна, поэтому они и сеют о ней вредные мифы.

Изменение третье — развитие конкуренции. Фундаментом медицинской реформы в Украине является принцип «деньги следуют за пациентом». Национальная служба здравоохранения Украины из бюджета выплачивает больницам стоимость обслуживания и лечения пациента в рамках Программы государственных медицинских гарантий. Поэтому пусть эти деньги «ходят» за пациентом не только в государственные или коммунальные больницы, но и в коммерческие. Государству, финансирующему здравоохранение, НСЗУ, как закупщику услуг важно, чтобы украинцы получили качественное лечение. Однако государству на самом деле совсем не важно, кому отдать деньги из Программы медицинских гарантий за это качественное лечение — коммунальному или частному заведению.

Из своего опыта скажу: нашему перинатальному центру хватает гарантированных государством 20 тысяч гривен за качественное сопровождение нормальных естественных родов без осложнений. Этих средств хватило бы и частному заведению, где должны были бы остаться только здоровые беременные и физиологические роды. Поэтому пусть будущие родители, имея гарантированную компенсацию от государства, самостоятельно выбирают заведение для рождения их ребенка. А тем временем конкуренция подтолкнет коммунальные заведения к развитию, мгновенно выявит и способных менеджеров, и тех, кто не тянет.

Изменение четвертое — оптимизированная состоятельная сеть медучреждений. Сейчас из-за войны и демографических трансформаций изменилась нагрузка почти на все больницы. Приведу пример из моей профессиональной сферы. Есть подсчеты ВОЗ, что качественные услуги по сопровождению родов может предоставить учреждение, где их не менее 500 в год: они могут собрать лучших специалистов, которые сохраняют клинические навыки. Там профессионально, безопасно для жизни и комфортно для матери и ребенка. Украина решила установить втрое меньший предел — 150 в год. Однако в результате массовой миграции внутри страны и выезда за границу возникли страшные перекосы: учреждения со 100 родами в мирный год имеют их 100 в месяц, а некоторые не имеют и 50.

Вследствие этого имеем маломощные учреждения, из которых 32% новорожденных детей переводят в детские больницы в связи с тяжелым состоянием при рождении. Почти 70% малышей, попавших в наше отделение интенсивной терапии новорожденных из других учреждений в самые страшные месяцы войны, были генетически здоровыми детьми, рожденными в нормальном сроке беременности, которые при условии рождения в крупных центрах с квалифицированной акушерско-неонатальной службой и соответствующим оборудованием имели шанс начать свою жизнь более безопасно. Все 11 лет работы перинатального центра структура пациентов реанимации абсолютно противоположная: 70% составляют преждевременно рожденные дети, которые нуждаются в длительном выхаживании. Учитывая это как эксперт НСЗУ по пакету «роды», уверяю: даже в нынешних условиях с нашим количеством населения и количеством родов нам в идеале нужно, чтобы в этот сегмент зашли частные родильные дома, которые могли бы взять на себя нормальные беременности и нормальные роды, честно работать «по правилам» и обеспечивать достойный сервис, непрерывное профессиональное развитие персонала и безопасность перинатальной помощи.

А государственный закупщик услуг имеет все возможности жестко мониторить соответствие спецификации, объема услуги, требований к оборудованию и персоналу. Государство должно оставить за собой приоритетные сложные, осложненные и дорогостоящие случаи, например выхаживание недоношенных и/или больных детей или сопровождение беременных и рожениц из группы высокого перинатального риска. Таких примеров, где частный сектор может быть лучше и эффективнее коммунальных учреждений, могу привести множество и по другим отраслям здравоохранения.

Государству не придется «размазывать тонким слоем» ограниченный ресурс по районным больницам, где единицы родов с огромными рисками для матерей и детей. Пусть этот ресурс укрепляет качественные специализированные центры. Все же вопросы логистики и маршрутизации решаются значительно легче, чем это выглядит в комментариях вроде «опять зрада».

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Изменение пятое — права пациента. Если пациенты знают свои права, то это также улучшает нашу медицину и положительно влияет на ее трансформацию. Так же, как прозрачный оборот финансов в системе здравоохранения дает государству возможность эффективнее и рациональнее расходовать средства налогоплательщиков.

Когда готовилась медицинская реформа, аналитики Всемирного банка оценили объем неформальных платежей на 2015 год на уровне 40% от всех денег в системе здравоохранения. Это соответствует около 2,5−3% от ВВП. Учитывая, что государство также выделяет из бюджета примерно столько же, имеем близкие к европейским показателям объемы финансирования отрасли. Все это происходит из-за высокой доли пациентов, которые терпят неформальные платежи, считают необходимым дополнительно «отблагодарить врача».

К счастью, ситуация постепенно меняется. За последние пять лет даже появился класс пациентов, которые имеют глубокое понимание реформы и своих прав. Они знают: есть государственные гарантии — покрытие НСЗУ, поэтому не хотят платить в конвертах и не платят. Однако в то же время такие сознательные пациенты готовы официально доплатить по официальному прайсу ту сумму, которая нужна сверх гарантированного государством покрытия от НСЗУ. Кроме того, существует система мониторинга. Если пациент пожалуется, что с него взяли «кэш» — это может стать основанием для НСЗУ, чтобы расторгнуть договор с учреждением. Менеджмент больниц хорошо понимает, что это может вызвать большую проблему, поэтому у адекватных руководителей появились рычаги влияния и контроля. Учитывая это, неформальные платежи начали постепенно уменьшаться, и чем активнее пациенты будут отстаивать свои права, тем лучше перспективы у нашей медицины.

Конечно же, такие трансформации в сфере здравоохранения потребуют изменений законодательной и нормативной базы. Будут острые дискуссии, где по одну сторону баррикад — популисты, «красные главврачи» и мифотворцы. А с другой — профессионалы и успешные практики из медицинских учреждений различной формы собственности. Наша система здравоохранения также требует определенного непростого лечения, включая ее восстановление от последствий войны и адаптацию к миру. И я верю, что двигаясь правильным путем, Украина в конце концов сможет построить организационно и экономически здоровую медицину ради здоровья нации.

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