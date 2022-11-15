Действительно ли наша медицина лучше европейской 15 ноября, 09:05

О чем говорит опыт украинских переселенцев

Некоторое время назад я имела удовольствие участвовать в дискуссии «Действительно ли украинская медицина лучше, чем в ЕС?», организованной Украинским центром здравоохранения — UHC и Ціна держави. Это событие вызвало у меня много мыслей и эмоций, исходя из личного опыта. В этой колонке мне хочется поделиться своим видением.

Миллионы обычных украинцев, оказавшихся в ЕС после 24 февраля, вдруг получили возможность сравнить жизнь в Украине и желаемой Европе. В соцсетях можно встретить много отзывов наших соотечественников о медицинских услугах, которые они получают сейчас за границей, и… по их мнению, эти услуги часто заметно хуже, чем в Украине. Что же происходит? Действительно ли наша медицина лучше европейской?

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Начну с того, что украинцы привыкли много жаловаться (извините, друзья) и редко делятся позитивом («А вдруг сглазят!»). Потому отрицательные комментарии более громкие и более распространенные. Это касается не только медицины. О положительном опыте говорят и пишут мало. К тому же следует учитывать стресс и тревожность, в котором находились и находятся сейчас многие украинские переселенки за границей.

Есть несколько важных моментов, которые следует учитывать, говоря об опыте украинских переселенцев в Европе.

1. Выехали преимущественно не самые бедные, значительное количество — это средний класс из больших или довольно больших городов. Эти люди часто имели доступ к относительно качественным медицинским услугам в Украине, в том числе в частных медицинских центрах, начиная от крупных — «Добробута» или «Медикома», и заканчивая небольшими центрами, что называется, «на районе». Им есть с чем сравнивать. Особенно тем, кто, скажем, из Харькова оказался в пригороде Варшавы или не в Берлине, а в небольшом городке. Одна украинка-переселенка рассказала мне, что имела страховку от того же работодателя в Украине (в Киеве) и в Польше (Краков) и была просто поражена тем, что и скорость, и качество, и объем услуг, которые она получала в Украине, значительно преобладали.

Но если сравнивать сравнимое, мое впечатление, что украинская медицина часто проигрывает. Речь идет не о продолжительности жизни, на которую влияют многие другие факторы, а о справедливости и финансовой доступности, например. Приведу пример, в который я сама не поверила бы, если бы не знала человека несколько лет. Это невероятная женщина постарше, переселенка из Чернигова со сложным хроническим заболеванием, у которой периодически происходят тяжелые рецидивы. Во время такого периода она прямо с улицы зашла в первую попавшуюся больницу в Берлине, которая потом оказалась известной украинцам клиникой «Шарите», и ее прямо там госпитализировали и сделали операцию. Оказывается, «Шарите» — это просто хорошая больница для всех, а не закрытое заведение исключительно для ВИП персон. Медпомощь ей там оказали безвозмездно. Качеством услуг она была очень довольна.

2. Значительную роль в опыте переселенцев играет и языковой барьер (с обеих сторон), и непонимание чужой системы, и тот же культурный шок. Несмотря на мой очень хороший английский, которым свободно владеет чуть ли не 95% населения Дании, я своим родным говорю, что решение любой моей проблемы в Дании обязательно нуждается в 1 датчанке. То же услышала и от переселенки в Польше, и в Германии. Украинки, не имевшие такой помощи от местных, получили гораздо худший опыт, в том числе и потому, что в Украине у них все было уже отработано, система понятна и нужные врачи давно найдены. За границей им пришлось выстраивать все с нуля и быстро. И это не столько о качестве медицинских услуг, сколько о «быть дома» и о привычках.

3. Наши привычки — это вообще боль. Украинцы, в том числе образованные, привыкли к лечению бездоказательными методами и медикаментами. Поэтому часто не понимают, что многие лекарства, которые им «помогали» годами в Украине, являются фуфломицинами, опасными или излишними. И их им в Европе просто не выпишут. Это раздражает. Украинки привыкли лечить все подряд, в то время как многие болезни не требуют никаких активных действий — нужно просто ждать и наблюдать. Это трудно. Это воспринимается как минус по сравнению с Украиной, где от «хорошего» врача без длинного списка лекарств не выходят. Особенно, когда твой ребенок с температурой 39, а рекомендуют «всего-навсего» панадол и кока-колу (это, кстати, научно обоснованная рекомендация).

Без дальнейших реформ украинская медицина просто развалится совсем

Когда мой сын заразился в Дании ветрянкой, школа «всего-то» попросила нас побыть дома 4−5 дней. Никакого карантина. В осмотре врача или какого-либо лечения, по мнению датских медиков, сын не нуждался. Семья, в которой мы тогда жили, увезла его «развеяться» на… детскую площадку (правда, в то время, когда на ней практически никого не было). Наши родные в Украине были в шоке. С ларингитом сын был обязан ходить в школу. И знаете, ужасный утренний кашель прошел как обычно, через неделю, сам собой.

Немало раз слышала в Украине советы от хороших врачей покупать более дорогие или более сильные лекарства, потому что простые и дешевые часто подделывают. Мы привыкли к тому, что простое лекарство на нас не действует. Мне от бессонницы в Дании выписали валерьянку. Однако поняла я это уже дома с гугл-переводчиком. Была очень расстроена, потому что она мне никогда не помогала и в Украине я бы ее никогда не купила. Но она подействовала, и очень мягко, без сонливости или головной боли днем.

Этот европейский подход пробуксовывает для сложных случаев. Украинка, которая так и не смогла получить нужное лекарство от хронической головной боли, в конце концов, вернулась обратно в Харьков, не в последнюю очередь и из-за своего опыта с медицинской помощью в Дании. О похожем случае с ужасной аллергией, на которую испанский терапевт только развел руками, рассказала другая переселенка, которая также в конце концов смогла получить помощь только от украинских врачей.

4. Украинцы не привыкли заботиться о своем здоровье на регулярной основе. К тем же стоматологам у нас преимущественно обращаются, когда у тебя острая боль или пломба выпала. В нашей коммуне в Дании, как только дети переселенцев (6−8 лет) получали документы, им приходило приглашение на профилактический осмотр и чистку зубов. На что знакомая переселенка сказала, что чистка ее не интересует, потому что у ребенка 3 дырки в зубах. Дыры, конечно, нужно лечить, но регулярная усиленная чистка зубов у врача снижает вероятность таких проблем.

5. Такая отрасль, как стоматология, в Украине 20 лет развивалась по совсем другому сценарию, в частном секторе, вне остальной медицинской системы. Методы и технологии, которые доступны сегодня в украинских городах в этой сфере, очень высоки. Медицинский туризм в Украину за стоматологическими услугами был известным явлением до войны. Поэтому масса негативных отзывов от взрослых именно о качестве стоматологии в Европе по сравнению с качеством в украинских городах очень объективна. Здесь, на мой взгляд, Украина дает фору с довольно большим отрывом. А вот что касается детской стоматологии, уже здесь хуже. Знакомая переселенка из Киева в другом небольшом городе в Дании была в восторге как (кстати, безвозмездно) полечили зуб ее ребенку. Найти качественную детскую стоматологию даже в Киеве сложновато и довольно дорого.

Подытоживая личный опыт и разговоры с соотечественницами и учитывая вышеперечисленные особенности, хочу сказать следующее.

Действительно, есть много примеров резонной критики. И я сейчас не говорю о неприезде скорой на каждый чих и попытке лечить все подряд антибиотиками. Но и здесь есть много «но». Это в первую очередь касается услуг, с которыми люди сталкиваются чаще — первичная и вторичная помощь. Особенно, когда речь идет о доступе и времени ожидания. И это справедливая критика. Но…

Давайте признаем откровенно, что и в Украине доступ к специалистам был и остается очень неравномерным. Во многих больницах годами нет тех же урологов или эндокринологов. А быстрый доступ, там, где он есть, в большинстве случаев будет за деньги, в частной клинике. Если подходить так, то, например, и в Дании (в которой общая медицина бесплатна) за деньги тоже можно попасть на прием к узкому специалисту за 1−3 дня. Да, это значительные затраты для датчан, а тем более для наших переселенцев, но и 800−1500 грн исключительно за прием в Украине для многих тоже достаточно большие деньги.

Практически все, кому пришлось попасть в больницы (вторичная помощь) в Европе, определяли, что условия в палатах хорошие, оборудование современное, медсестры приходили по вызову — звонку, были очень приветливы, просьбы удовлетворяли, питание вкусное и часто с учетом индивидуальных ограничений и даже просто пожеланий. Такие услуги в Украине доступны только за деньги, в то время как все, с кем я разговаривала, получили их в Европе безвозмездно.

Украинские переселенцы в Европе отмечают уважение и позитивность в европейских медицинских центрах. И это касается и восточной Европы, и западной. Этого не хватает в государственных, а иногда и частных украинских заведениях. Недостает украинской медицинской системе, особенно на фоне западной Европы, отношения к пациенту как к субъекту, а не просто телу с диагнозом. В Дании окончательный выбор лечения всегда за пациентом. И это прописано в законодательстве. Мне было странно, что врач переспрашивал, действительно ли я хочу, чтобы он мне выписал именно это снотворное, или лечили именно так. Иногда это очень раздражало: «Как я могу знать?» Но в Дании учат, что врач должен предлагать научно доказательные варианты лечения, а решать пациент. Если это понять, понимаешь, как это вообще-то верно и более гуманно.

Однако, на мой взгляд, самая острая проблема с медициной в Украине заключается в том, что даже по рекомендациям, ни за какие деньги нет гарантии, что украинские врачи тебя действительно лечат. Я говорю не только о квалификации, а о сознательном скачивании денег на ненужные, но дорогие манипуляции и лекарства. Этот конфликт интересов в отношениях врач-пациент в Европе намного ниже, а во многих случаях отсутствует полностью. В Украине я постоянно думаю, врач лечит или «делает кассу»: себе, аптеке, клинике или еще кому-то. Действительно ли в больнице нет медикаментов, которые они просят меня купить, действительно ли их следует покупать именно в этой аптеке. Действительно ли мне нужны эти анализы, и именно в этой частной лаборатории. Такие сомнения не способствуют эффективности лечения. Местных жителей откровенно шокирует потребность украинок на все назначения получить «второе мнение».

Из-за этого конфликта интересов в Украине значительная нехватка доверия к медицинской системе в целом. Именно поэтому в случае серьезных проблем со здоровьем украинцы с большими доходами летят в Европу, со средними — изо всех сил держатся за «своего» (лучшего) врача. А украинцы с низкими доходами, или в селах или средних городках не имели, и многие до сих пор не имеют возможности получить медицинскую помощь вообще. В Европе доступ к хорошему уровню медицины более справедлив.

Любая модель системы здравоохранения решает три основные задачи: доступ к врачам, качество услуг и финансовую обременительность. Проблема в том, что вы не можете обеспечить все три. Европа избрала качество и финансовую доступность. Там, вам, возможно, придется несколько часов ждать приема с поломанной ногой, но если вы заболеете раком, полечат вас качественно и вам не придется продавать все свое имущество, чтобы собрать на курс химии. Именно сейчас в Европе лично я чувствую, насколько необходимо продолжать реформу украинской системы здравоохранения. Нигде нет идеала. И нужно учитывать чужие ошибки. Но без дальнейших реформ украинская медицина просто развалится совсем, а все «преимущества», о которых пишут украинские переселенцы за границей сегодня, сдует, не успеем и заметить.

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