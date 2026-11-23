Майдан 2014 года тогда называли Евромайданом. Но теперь, спустя 13 лет, становится ясно, что он был чем-то гораздо большим, чем просто защита европейского выбора. Майдан был национально-освободительным восстанием украинского народа.

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Не случайно Путин все эти 13 лет упорно твердит о «перевороте» и так на этом зациклился. На момент начала революции у власти в Украине, по сути, находилась российская оккупационная администрация — теперь мы можем сказать это точно. И эту оккупационную администрацию украинцы победили и изгнали.

Сегодня уже всем ясно, что Азаров, Янукович, Арбузов, Клименко, Табачник — это те же Сальдо, Пушилин и Балицкий, такие же российские гауляйтеры, которые больше не стесняются и не делают вид, что работали в интересах Украины и её граждан, а прямо поддерживают захватническую войну Путина, оправдывают удары по украинским городам и массовые убийства собственных избирателей.

Янукович собирался спровоцировать отделение западных областей Украины

Сейчас некоторые из них уже открыто работают в качестве российских депутатов и чиновников в России. Тогда, в 2014 году, они работали здесь в качестве российских чиновников под прикрытием украинских паспортов.

Азаров сейчас вместе с Дмитрием Табачником в РФ призывают к «деукраинизации» и «рерусификации Украины». То есть, по сути, к этноциду — уничтожению украинского языка и украинской культуры как «вредных и антироссийских».

Олег Царев открыто рассказывает, что Янукович собирался спровоцировать отделение западных областей Украины, чтобы узурпировать власть и стать пожизненным президентом в остальной части страны. И сожалеет, что не успел этого сделать.

Был ли у украинцев в такой ситуации другой выход, кроме Майдана? Очевидно, что нет. И благодаря этой национально-освободительной борьбе украинская государственность сегодня сохраняется не на территории нескольких западных регионов, а на большей части государства.

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Говоря языком современных фронтовых сводок, Майдан 2014 года — это крупнейшая наступательная операция Украины за всё время противостояния с путинской Россией.

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Текст опубликован с разрешения автора