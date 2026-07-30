Не «ответ за Wildberries». В чем особенность обстрела в ночь на 30 июля

По данным Воздушных сил Украины, Россия в ночь 29/30 июля применила против Украины 74 ракеты. Это — подчеркиваю — плановый обстрел. Не «ответ», потому что не может быть «ответов» со стороны агрессора. Не «за Wildberries», не за фото с Трампом. Плановый массовый обстрел.

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Аналогичных по численности ракет в июле было два: 01/02.07 — 74 ракеты и 05/06.07 — 68 ракет. Предыдущий массированный обстрел был 19 июля — 41 ракета. В июне было 2 массовых обстрела — 70 и 73 ракеты.

То есть, мы видим: 70+ ракет — это, фактически, предел для единовременной атаки России. Больше за последние месяцы было только 1 раз — 23/24 мая, когда россияне устроили психическую атаку 90 ракетами.

В чем аномалии июля? Если подходить формально — в рамках календарного месяца — то картина такая.

В чем аномалии июля?

По состоянию на 30 июля Россия применила против Украины вдвое больше ракет, чем в июне: 364 против 178. В июле не было Кинжалов, зато стало в два раза больше Цирконов/Ониксов (31 против 16).

На 34% выросла численность баллистических ракет: 125 против 93.

Запущено в 2,3 раза больше крылатых ракет: 146 против 62. В 10 раз выросло число управляемых авиационных ракет: 51 против 5. Плюс Россия применила 11 противорадиолокационных ракет.

В целом в календарном июле было 4 массовых ракетных обстрела и с десяток промежуточных.

Однако. Я считаю подсчет ракет по календарным месяцам при текущей тактике россиян (1 большой обстрел примерно раз в 2 недели) искажающим.

Плюс на статистику повлиял «внеплановый» обстрел, приуроченный к саммиту НАТО.

Если вычесть «обстрел к саммиту» и условно перенести последний обстрел на 2 дня — с 30 июля на 1 августа (ровно через 2 недели после 19 июля) — у нас будет иная статистика без драматичного увеличения, на уровне мая. С четким отличием: рост применения управляемых авиационных ракет. Говорить о каком-то общем росте мы сможем, если в августе россияне применят 300−350 ракет.

Как это интерпретировать? Если формально. Не в процентах/разах, а в штуках число баллистических ракет выросло на 32 штуки по сравнению с июнем и на 39 штук по сравнению с маем. Отняв потенциально «лишний» обстрел в месяце и обстрел «к саммиту», получим сопоставимые цифры с предыдущими месяцами.

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Также запустили на 16 больше Цирконов/Ониксов. Здесь наблюдается устойчивый рост от месяца к месяцу. С его природой надо отдельно разбираться.

В целом напрашивается вывод: даже если россияне немного нарастили выпуск, то, скорее, всего ради общего увеличения они немного зачерпнули из запасов (ежемесячно они немного откладывают).

Это справедливо и в отношении крылатых ракет, которых в июне использовали на 40 штук меньше, чем в мае. В июле применили сэкономленное и вытащили из запаса.

Если бы речь шла о стабильном наращивании производства, они бы как-то равномерно распределили активность в рамках месяца. А так общее число ракет в первую и вторую половину месяца примерно совпадают, но отличается структура. Во второй половине июля было меньше баллистики, зато больше Цирконов/Ониксов и управляемых авиационных ракет.

Еще особенность: усиливается тенденция к снижению общей численности ударных БПЛА, но растет число реактивных Шахедов и Бандеролей. Их больше, но как это выглядит в цифрах увидим чуть позже.

Месяц еще не закончился, детально в начале августа разберем.

Общий вывод не меняется: Украине необходимо 300+ современных ракет-перехватчиков ежемесячно, чтобы теоретически иметь возможность защититься от баллистики/Цирконов. И больше пусковых. Это невыполнимая сейчас задача.

Поэтому остается наращивать работу против российских пусковых установок и авиации (что делается), а также требовать выполнения санкций. Без западной электроники и других комплектующих львиная доля этого железа не падала бы нам на голову.

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Текст публикуется с разрешения автора