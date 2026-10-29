Дроновый террор на фоне Олешек

● Россия продолжает террор с использованием беспилотников, несмотря ни на что. Утром российские войска нанесли удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу и гражданскому электропоезду в Днепре: погибли по меньшей мере 14 человек, еще 14 ранены. «В Днепре трагедия. Удар дрона по гражданскому электропоезду. Много погибших. Множество раненых», — написал мэр Борис Филатов.

Реклама

Позже Укрзализныця уточнила, что российские оккупанты нанесли удар реактивным БпЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр — Запорожье.

● Соболезнования от Макрона. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил Украине и президенту Владимиру Зеленскому соболезнования и солидарность в связи с российским ударом по вокзалу в Днепре, унесшим 14 жизней. «Мы должны стремиться к гораздо большему, чем локальное прекращение огня, подобное тому, о котором недавно договорились в Олешках. Недопустимо, что Россия продолжает отвергать все соответствующие предложения, выбирая вместо этого путь эскалации и нанося удары по гражданскому населению. Мы должны удвоить наши совместные усилия ради достижения справедливого и прочного мира и возвращения России за стол переговоров», — подчеркнул он в публикации в соцсети X.

Также россияне практически одновременно атаковали центр Чернигова ударным беспилотником, в результате чего в магазинах вспыхнул пожар. По предварительным данным, погибли две 15-летние девочки, еще 25 человек получили ранения (в том числе четверо детей).

Кроме того, враг атаковал дроном многоэтажный дом в Кременчуге Полтавской области: погибли три человека, еще 28 горожан получили ранения, среди них — трое детей.

Кроме того, россияне ударили FPV-дронами по муниципальному автобусу и маршрутке в Запорожье; пострадали пять человек.

● Президент Европейского совета Антониу Кошта выразил соболезнования народу Украины в связи с атакой российских беспилотников на железнодорожный вокзал в Днепре и ударами по Чернигову и Кременчугу.

Реклама:

● Россия наносит удары по мирным жителям Украины именно тогда, когда в Олешках разворачивается гуманитарная операция, что свидетельствует о ее стремлении продолжать войну, заявил президент Владимир Зеленский.

«Это целенаправленные удары по гражданским лицам, поражающие своей жестокостью. Россияне наносят их именно тогда, когда в Олешках разворачивается гуманитарная операция. Сигналы России вполне понятны: она стремится к продолжению войны. Поэтому мировому сообществу необходимо приложить значительные усилия для достижения существенной деэскалации — посредством решительных шагов и надлежащего давления на агрессора», — написал в X украинский лидер.

● В Олешках проводят разминирование. Продолжается разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области; параллельно идет формирование гуманитарного груза, который планируют доставить в город 30 октября. Об этом утром сообщил Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека. «Режим тишины длится уже 54 часа. Он начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Стороны полностью соблюдают достигнутые договоренности, нарушений режима тишины не зафиксировано», — добавил он.

В 16:00 Лубинец сообщил, что находится в пути в оккупированные Олешки. «Я сейчас всё ещё в пути в Олешки. Наша гуманитарная миссия продолжается», — написал он в Telegram.

● На Москву летели дроны. В ночь на 29 октября российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область. По утверждению мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении столицы РФ летели 613 дронов.

Реклама:

На фоне атаки в московских аэропортах были введены ограничения. Росавиация временно ограничила прием и вылет самолетов во Внуково, Домодедово и Жуковском. Позже ограничения в Жуковском отменили, тогда как работа двух других аэропортов осталась ограниченной: самолеты могли принимать и отправлять только по согласованию. По данным российского Telegram-канала Astra, возле Наро-Фоминска, примерно в 56 км от Москвы, прогремели три взрыва. Также сообщалось о серии взрывов в направлении Калужской области.

● Удар по российскому предприятию в глубоком тылу. В российском Стерлитамаке после атаки беспилотников поднялся дым над территорией Башкирской содовой компании — единственного в РФ производителя компонента для изготовления бронезащитных материалов. Об этом сообщил российский Telegram-канал Astra.

Мониторинговые каналы начали сообщать об опасности атаки дронов около пяти часов утра. Примерно через час российские власти официально заявили об угрозе и сообщили об ограничениях на прием и отправку самолетов в аэропорту Уфы. В то же время жители Стерлитамака писали о взрывах и попаданиях в городе.

● Переговоры о переговорах — после выборов в США. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что консультации между Украиной, США и РФ по поводу трехсторонних переговоров состоятся после 4 ноября (после промежуточных выборов в США, по итогам которых Трамп может утратить часть своих возможностей) и будут зависеть также от ситуации на поле боя и «общей обстановки».

По словам Ушакова, пока не определено, кто будет представлять РФ на переговорах в Абу-Даби, хотя «костяк есть». Он также исключил участие в переговорах представителей Европы — речь, по его словам, идет о трехсторонней встрече.

Реклама:

● США больше не будут настаивать на территориальных уступках? США надеются достичь прогресса на трехсторонних переговорах с Украиной и РФ в Абу-Даби в ноябре. Ранее Штаты связывали будущие гарантии безопасности для Украины с территориальными уступками, но теперь отказались от давления на Киев по вопросу территорий. Об этом ранее писала Financial Times со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным собеседников издания, США и РФ обсуждают возможное возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок в рамках более широких переговоров о прекращении войны РФ против Украины. В частности, предполагается, что после окончания войны у побережья острова Сахалин на российском Дальнем Востоке может начать работу совместное американо-российское предприятие. По информации источников FT, также обсуждалось участие американских компаний в плане возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу Дружба .

● Пентагон уклонился от важного для Украины расследования. Генеральный инспектор Министерства обороны США отказался проводить расследование перебоев в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине, несмотря на обращение девяти сенаторов от обеих партий. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Сенатор-демократ Джин Шахин раскритиковала отказ от проведения независимого расследования. По ее словам, вызывает обеспокоенность тот факт, что генеральный инспектор не будет расследовать перебои в работе спутниковой связи, на которую Украина полагается для защиты гражданского населения. Шахин также отметила, что администрация президента США и компания SpaceX давали противоречивые объяснения причин ограничений. Она подчеркнула необходимость независимой проверки, чтобы установить ответственность и предотвратить повторение подобных ситуаций.

Реклама:

И напоследок:

● Вместо роста экономику ожидает стагнация. Нацбанк существенно ухудшил прогноз динамики валового внутреннего продукта (ВВП): вместо роста на 1,8% в текущем году и на 2,8% в следующем, теперь он ожидает сокращения на 0,4% в этом году и восстановления лишь на 0,4% в следующем.

НБУ также ухудшил прогноз по международным резервам на конец 2026 года с $69,7 млрд до $62,8 млрд, а на конец 2027 года — с $73,7 млрд до $62,1 млрд, в частности из-за задержки Украиной выполнения обязательств перед партнерами.

● Кабмин выделил больше времени на обустройство укрытий. Правительство предоставляет предпринимателям больше времени на обустройство укрытий или безопасных пространств, сообщил премьер Сергей Корецкий.

«Хочу напомнить, что два месяца назад правительство инициировало эти изменения. Однако мы увидели, что значительная часть предприятий даже не начала выполнять базовые требования по обеспечению безопасности людей», — написал премьер в своем Telegram-канале. В связи с этим правительство предоставляет предпринимателям больше времени на обустройство укрытий или безопасных пространств. «Возможностей для закупки мобильных конструкций достаточно. Отсрочка не означает отмену требований. Безопасность людей должна быть в приоритете. Это может быть простейшее безопасное пространство, мобильное укрытие или информирование о расположении ближайшего подземного укрытия и доступе к нему», — добавил он. По словам главы правительства, требования к укрытиям будут зависеть от количества работников и посетителей, одновременно находящихся на объекте.

Реклама:

● Появятся ли мобильные АЗС? Минфин обнародовал для обсуждения законопроект, предусматривающий возможность розничной продажи бензина и дизельного топлива с передвижных акцизных складов (мобильных АЗС) на период действия военного положения.

Особый режим будет действовать в общинах, где в результате вооруженной агрессии разрушено или не работает 70% и более автозаправочных станций.

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.