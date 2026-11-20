Коротко — о ночной атаке. Она не уникальна по сравнению с другими, но на некоторые моменты стоит обратить внимание: есть кое-что новое и рекордное

Во-первых, это отнюдь не ответ за Крымский мост. Ракеты программировались и снаряжались за неделю до его обрушения. Вероятнее всего, атака должна была информационно подкрепить визит Путина в Китай.

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Во-вторых, возросло количество крылатых ракет и реактивных шахедов. В отношении последних зафиксирован абсолютный максимум — летело целых 123 единицы, но и у нас теперь рекорд: процент сбития сегодня вырос до 83%, а средний показатель достиг 80%. Было зафиксировано 281 обычный поршневой дрон и дрон-имитатор, из них нейтрализовано 278 (почти 99%). А всего летело 404 дрона. Враг явно нарастил производство и пытается давить массой, но наша ПВО, авиация и средства РЭБ уже научились работать и по скоростным целям.

В-третьих, рассредоточение атаки. Баллистика — по мостам и энергетике Киева, а крылатые ракеты — исключительно по западным областям. Враги знают, что мы перехватываем 90% крылатых ракет на подступах к Киеву, поэтому направили их на уничтожение энергетической инфраструктуры на западе Украины. Но и там Воздушное командование «Запад» совместно с авиацией уничтожило 19 «калибров», 42 ракеты Х-101 и 41 реактивный шахед. Общий показатель меня также приятно удивил: наши бойцы сбили в общей сложности 79 из 84 крылатых ракет! Это 94% — самый массированный залп крылатых ракет за эту осень и столь высокая эффективность.

Казаки в общей сложности сбили целых 79 из 84 крылатых ракет

В то же время баллистика остается главной проблемой. Всего было выпущено 27 баллистических и аэробаллистических ракет — перехватить удалось 3. Из-за дефицита противоракет отражать такие одновременные залпы сложно. В Киеве удары наносились прицельно по переправам и объектам жизнеобеспечения: по Подольско-Воскресенскому мосту перекрыто движение с правого берега на левый, на Южном — движение возможно только с левого на правый и с ограничениями по весу, на Дарницком также есть повреждения. Для разгрузки трафика запустили кольцевую электричку.

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В регионах также серьезно пострадали подстанции, линии электропередачи и железная дорога. АЭС были вынуждены снизить мощность, в западных областях применялись экстренные отключения, во Львове удар пришелся по станции Скнылив — возникли задержки поездов, есть погибшие и раненые.

А теперь — общий вывод относительно масштабной комбинированной атаки (МКА).

Рашисты не сделали ничего уникального. Это вновь типичная атака, цель которой — унижение и уничтожение энергетической инфраструктуры, дабы ухудшить морально-психологическое состояние украинцев и заставить их давить на власть, не желающую уступать территории и идти на компромиссы. Именно об этом говорил Путин в Китае.

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Крылатые ракеты запускали волнами; к тому же — рекордный пуск «калибров» из Черного моря: похоже, противник восстановил пусковые установки ЗС-14 на своих «Адмиралах» и дал залп сразу из 22 ракет (напомню, что только воздушное командование «Запад» сбило 19 из них!). Все три корабля (два с 8 ракетами и один с 6) отстрелялись — значит, два месяца, отведенные на восстановление, истекли. Для СБУ и ВМС снова стали актуальными старые знакомые цели в Новороссийске.

Удары наносятся волнами, чтобы перегрузить ПВО и повторно поразить намеченные цели. Цель такой тактики я уже объяснял: добить объект, если первая волна была сбита, и ударить по спасателям, прибывшим на место. В этот раз погибли работники водоканала — мои соболезнования родным и близким этих Героев.

Основной удар был нанесен именно крылатыми ракетами: 22 «калибра» из Черного моря и 62 ракеты Х-101. Однако поднятые в воздух 7 самолетов Ту-95МС и 5 Ту-160 не могут обеспечить такое количество запущенных ракет. Они уже давно подвешивают по 4 ракеты на Ту-95 и используют лишь один внутренний барабан на 6 ракет в Ту-160. Получается 58 ракет в залпе, а значит, враг добавил еще и 4 ракеты «Искандер-К». То есть были задействованы 2 пусковые установки. Стратегическая авиация не может обеспечить более мощный залп из-за ограничений по моторесурсу самолетов. Они и так используют половинную загрузку ракетами, а для увеличения залпа добавили наземный пуск крылатых «Искандеров-К». То есть вместо двух пусковых установок для баллистических ракет на рубежи вышли две установки для крылатых. И это тоже хорошо.

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Сегодня впервые с лета появилась точная цифра запущенных баллистических ракет, включая «Цирконы», — 27 штук. А ведь это число всегда должно быть четным. Нечетным оно оказалось потому, что мы в очередной раз воздействуем на пусковые установки. Официально: поражены 3 пусковые установки, причем одна была точно уничтожена. Возможно, одна из пораженных установок успела выпустить лишь одну ракету, а из-за воздействия на остальные залп мог бы быть и больше 27 ракет.

Последнее, что я заметил нового, — это вторая массированная комбинированная атака за месяц. В предыдущие месяцы такая атака была одна — в первых числах, а затем следовали крупная и малая атаки с применением баллистики. Теперь они явно спешат и запускают ракеты буквально «с конвейера». Отчет о втором месяце, когда мы освободили больше территорий, чем они захватили, не остался без внимания их Генштаба. Не преуспевая на поле боя, они усиливают давление с целью принуждения к миру через Трампа и переговорщиков, а также пытаются дестабилизировать ситуацию среди населения с помощью ракетных ударов. Начался отопительный сезон, поэтому я не удивлюсь, если в первых числах произойдет очередная массированная комбинированная атака, ведь нынешняя действительно выбивается из графика последних трех месяцев.

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