Стеклянный потолок украинского бизнеса. Почему компании не растут?

Как происходит, что одни бизнесы переходят в высшую лигу, а другие годами топчутся на месте — разбираем причины

Мы наконец отошли от советского подозрения к предпринимательству и пришли к пониманию: бизнес — это не просто способ заработка, а социально важная функция, которая создает рабочие места, поддерживает экономику и в кризисные времена часто подставляет плечо государству быстрее институтов.

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Именно поэтому в Украине появляется все больше малого бизнеса: сервисные компании, локальные производства, агентства, e-commerce, нишевые продукты.

И на первый взгляд, у многих все хорошо: есть стабильный доход, команда, клиенты, даже определенный рост. Но качественного скачка — того самого перехода от «хорошего малого бизнеса» в масштабную компанию — часто не происходит.

Я вижу эту проблему регулярно в работе с предпринимателями. И почти всегда причина не в рынке, ситуации в стране или недостатке денег. Чаще всего бизнес просто