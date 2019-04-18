Маскульт завтрашнего дня Сегодня, 14:49 757 Цей матеріал також доступний українською

Если Владимир Зеленский победит на выборах, то это будет отчасти и победа Instagram над Facebook

Недавно в интервью Главком я обозначил специфику украинских выборов – у нас на поверхности не антиэлита противодействует элите, а массовая культура противопоставляет себя элитарной политической культуре.

Специфика не в том, что в других странах все по-другому. Там происходят аналогичные процессы. Просто у нас это сейчас проявилось наиболее ярко и четко.

Масскульт все еще формируют телевидение и соцсети. И динамику эволюции масскульта лучше заметно в соцсетях. То есть там можно увидеть, каким будет избиратель завтрашнего дня. И что нас ждет.

Массовую культуру последних лет определяли Facebook и Twitter. Это там устраивали дискуссии, собирали группы и протесты, постили котиков, еду и красивые тела на отдыхе.

Надо учиться жить в этой реальности и управлять ею

Эти соцсети трансформировали свободу слова в словоблудие и укоренили новую культуру: или ты впадаешь в крайности и собираешь свою паству жесткими, радикальными, откровенными высказываниями, или наоборот – стараешься понравиться всем сразу или просто не подвергнуться сокрушительную критику любого, и тогда избегаешь любой определенности в высказываниях, подменяя содержание прикольностью. Паства собирается вокруг тебя, потому что ты прикольный.

Сбалансированность паству не собирает.

Тефлоновая риторика, которую мы сейчас потребляем в ходе выборов – плод именно этой культуры. Посмотрите на Цукерберга из Facebook или Дорси из Twitter. Они за все хорошее и против всего плохого. Они избегают вразумительных ответов на четко поставленные вопросы. Их общение с медиа или профессиональными модераторами сведено к минимуму. Они не могут себе позволить разрушать миф о себе и своих продуктах. Этот вопрос их выживания.

И на этом фоне мы видим, что Facebook и Twitter проигрывают войну за внимание новым платформам. Последние цифры показали, что пользование Facebook снизилось, а пользование Instagram – возрастает.

Instagram – это масскульт сегодняшнего дня. Туда мигрировали котики, еда, красивые тела и отдых. Люди там хотят еще меньше политики, чем это было в Facebook и Twitter. Но при этом они предпочитают иметь свое гражданское право влиять на политику.

Если Владимир Зеленский победит на выборах, то это будет отчасти и победа Instagram над Facebook. Тефлоновость в Instagram еще важнее, чем на прежних платформах. И это тоже должно определять поведение тех, кто апеллирует к этой аудитории.

Сейчас в мире набирает обороты соцсеть следующего поколения – TikTok. Это масскульт завтрашнего дня.

Я проводил там несколько дней. Это Instagram, лишенный всякого смысла. Сплошное «по приколу». TikTok набирает обороты благодаря подросткам. Это граждане завтрашнего дня. Это масскульт, который заявит свои права на власть уже совсем скоро. И то, что кажется приколом сейчас, будет казаться элитой.

В сухом остатке:

- масскульт побеждает элиту;

- элита, чтобы сохранить влияние на общество, должна переосмыслить себя в категориях масскульта;

- «прикол» – это не вспышка, а ключевое слово масскульта завтрашнего дня (следовательно, нет смысла глумиться над приколом);

- надо учиться жить в этой реальности и управлять ею.

Текст опубликован с разрешения автора

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