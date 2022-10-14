Тайная война Илона Маска 14 октября, 20:13 Эксклюзив НВ

Что будет с Twitter

Если миллиардер — борец за культуру все же окончательно купит Twitter, то платформа будет наводнена ядовитой дезинформацией, включая дипфейки, скучную пропаганду, призывы к насилию, доксинг и другие формы нелиберальных действий против свободы слова.

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В 1897 году американский газетный магнат Уильям Рэндольф Херст отправил иллюстратора освещать Кубинскую войну за независимость. Когда Ремингтон доложил, что «войны не будет», Херст якобы телеграфировал в ответ: «Ваше дело — предоставлять иллюстрации, а я обеспечу войну».

Это старая история, и мораль ее известна: богатство дает власть, а власть порождает жажду большей власти. Из этого вывод: тот, кто контролирует средства массовой коммуникации, контролирует то, как выстраивается и воспроизводится реальность.

Со времен Херста средства массовой коммуникации изменились, а поведение плутократов — нет. Используя Twitter достаточно эффективно для продвижения своего бизнеса, Илон Маск признает, что платформа обладает значительным влиянием в современной общественной жизни. Хотя он пытается уклониться от подписанной сделки по покупке платформы, у него, возможно, нет другого выбора, кроме как выполнить ее. В любом случае стоит рассмотреть заявленную им причину преследования права собственности на компанию.

«Учитывая, что Twitter де-факто служит общественной городской площадью, — написал Маск в Twitter 26 марта 2022 года, — несоблюдение принципов свободы слова фундаментально подрывает демократию». Принимая решение о покупке компании, через неделю он объяснил: «Меня вообще не волнует экономика… мое сильное интуитивное ощущение — наличие общедоступной платформы, пользующейся максимальным доверием и широко инклюзивной, это чрезвычайно важно для будущего цивилизации». Итак, как самопровозглашенный «абсолютист свободы слова», Маск утверждает, что во имя свободы слова спасает общественное пространство, меняя политику Twitter, которая ранее запретила таким политикам, как бывший президент США Дональд Трамп и представитель США Марджори Тейлор Грин, использовать платформу для распространения доказуемой лжи и дезинформации.

Заявление Маска о том, что он спасет общественное пространство, по сути, фальшивка

Например, понимание Маском свободы слова льет воду на мельницу поклонника теорий заговора, телеведущего и шоумена Алекса Джонса в его безрассудной и оскорбительной лжи, включая возмутительное заявление о бойне в школе Ньютауна в 2012 году, когда вооруженный человек убил 26 человек (из них 20 шести- и семилеток), что, по словам Джонса была постановкой с участием «актеров кризисных ситуаций». Суд Коннектикута недавно постановил Джонсу выплатить почти миллиард долларов морального ущерба семьям жертв Ньютауна.

Суд прав. Никакая свобода — ни слова, ни действия — не является абсолютной. Напротив, полная свобода требует базовых правил для ограничения злоупотреблений, которые в противном случае превратили бы ее в пустой звук. Вот почему у нас есть законы против мошенничества на рынке товаров и услуг. Без таких ограничений число ложных и вводящих в заблуждение утверждений будет увеличиваться, что приведет к росту недоверия, что неизбежно приведет к сбою рыночного механизма.

То же касается рынка мнений и идей. Свобода слова не является лицензией, которая намеренно или по неосторожности выдает заявления, наносящие ущерб другим или ставящие под угрозу их права собственности. Вот почему у нас есть законы против диффамации и преднамеренного причинения эмоционального стресса, как показывает дело Алекса Джонса. Именно поэтому у нас есть законы, запрещающие подстрекательство к неизбежному насилию, лжесвидетельство и ложь властям о преступной деятельности.

Некоторые ограничения на свободу слова также считаются необходимыми для защиты свободных и справедливых выборов. Например, во многих штатах США действуют законы, запрещающие преднамеренное распространение ложной информации об избирательных участках, времени голосования, подлинности бюллетеней или инструкций по голосованию, вы также не можете делать доказуемо ложные заявления о своем статусе действующего президента или о принадлежности к вашей кампании. И как показывает уголовное преследование участников агрессивной толпы, пытавшейся заблокировать мирный переход власти в Капитолии США 6 января 2021 года, свобода придерживаться непопулярных политических взглядов не дает права на насильственный мятеж.

Даже при нынешней политике контентной умеренности социальные медиа-платформы наводнены дезинформацией, которая разъедает общественное доверие и подрывает важнейшую функцию свободных и информированных политических дебатов. Такая подрывная тактика, направленная на разрушение рынка мнений и идей, на самом деле — действия против свободы слова. Их единственная цель в том, чтобы принизить значение самих политических дебатов.

Маск уже предложил превью изменений, которые он может сделать в Twitter. То, что начинается с восстановления аккаунта Трампа, позволяя тому распространять более очевидную ложь о том, что выборы были сфальсифицированы, и о его политических оппонентах, может в более широком смысле подразумевать дальнейшее выхолащивание стандартов Twitter. Заявление Маска о том, что он спасет общественное пространство, по сути, фальшивка. Он будет подпитывать его дезинтеграцию, позволяя ему быть охваченным ядовитой дезинформацией, включая дипфейки, пресловутую пропаганду, призывы к насилию, доксинг и другие формы нелиберальных действий, противоположных к тому, что есть свободой слова.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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