Загнанный в угол Путин 4 октября, 18:26

Чем жила страна 04 октября 2022 года

● Загнанный в угол Путин. Российский диктатор Путин может быть «довольно опасным и безрассудным» из-за растущих проблем РФ в Украине и в мире, заявил в интервью CBS глава ЦРУ Билл Бернс.

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По мнению Бернса, Путин может быть обеспокоен не только тем, что происходит на поле боя в Украине, но и тем, что происходит в России и в мире. Он напомнил, что несмотря на февральское обещание Китая о «безграничной дружбе», Пекин отказался предложить военную поддержку, о которой просил Путин, и «сдерживал свой энтузиазм в отношении ведения Россией войны».

По словам Бернса, растущие проблемы России оставили Путину меньше вариантов, что делает его потенциально более опасным. «Путин, загнанный в угол, Путин, который чувствует себя спиной к стене, может быть довольно опасным и безрассудным», — сказал директор ЦРУ.

● Возле Херсона для РФ запахло жареным. Украинские военнослужащие подняли наш флаг над селом Давыдов Брод в Херсонской области (на левом берегу реки Ингулец, на границе с Николаевской областью). Об этом в ФБ сообщил депутат Роман Лозинский, который опубликовал видео из освобожденного села. «Давыдов Брод отвоеван! Здесь только поднят наш флаг! Один из ключевых на плацдарме за Ингульцом на Херсон», — написал он.

По словам Лозинского, Давыдов Брод освобождали силами 35-й отдельной бригады морской пехоты. Официального подтверждения от военного руководства Украины пока не было.

● А депутат Херсонского облсовета Игорь Йосипенко опубликовал в ФБ фото флага Украины на здании Великоалександровской больницы. «Только что ВСУ освободили поселок Великая Александровка [несколько километров на северо-восток от Давыдового Брода]! Поздравляю жителей Херсонской области с великолепной новостью! Все будет Украина!» — написал он.

● С учетом вчерашних сообщений об освобождении Дудчан, что берегу Днепра, получается, что ВСУ выбивают (если уже не выбили) оккупантов со всей северной части их Херсонского плацдарма.

Тем временем на востоке:

● На подходе к Луганщине. ВСУ освободили села Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области. Об этом сообщил Боровский поселковый совет в Telegram и Facebook. Борова — поселок на восточном берегу реки, села расположены рядом с ним. В нескольких километрах на восток начинается Луганская область, а чуть далее расположен все еще оккупированный город Сватово.

А чуть южнее:

● Кременная — следующая. После разгрома и отступления из района Изюма оккупанты пытаются строить укрепления восточнее — в Кременной Луганской области (северо-западнее Северодонецка). Но украинские силы накрывают их огнем, сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

● При этом еще южнее враг уже который день и которую неделю продолжает свои атаки в районе Горловки-Макеевки-Бахмута, неизменно отбиваемые ВСУ.

● Отступление зафиксировано. Минобороны РФ фактически признало большое отступление на севере Херсонской области, сообщило российское Агентство.Новости в Telegram. Агентство обратило внимание на карту, которую ведомство показало на брифинге 4 октября. На ней зафиксировано, что Харьковская область практически полностью деоккупирована, а на севере Херсонской области войска страны-агрессора за сутки отступили примерно на 30 км на юг.

У РФ — минус 44 танка за день. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 60 800 своих военных, за минувшие сутки — 370. Такие данные на утро 4 октября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Также оккупанты лишились более 15 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2424 (+44 за сутки), боевые бронированные машины — 5018 (+27), артсистемы — 1407 (+2), реактивные системы залпового огня — 340 (+2), средства ПВО — 177 (+1), самолеты — 266 (+1), вертолеты — 228 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1028 (+2) и многое другое.

● У РФ есть два направления для отступления: одно — внешнее, на фронте, второе — внутреннее:

● Россия бежит в разы активнее, чем идет на войну. С 21 сентября, когда в РФ началась мобилизация, из страны уехали около 600−700 тыс. человек. Об этом сообщил журнал Forbes, ссылаясь на слова собеседника в администрации президента РФ. Еще один источник, знакомый с кремлевскими оценками, сказал изданию, что с начала мобилизации из России уехал почти 1 млн. человек.

При этом Шойгу, военный министр РФ, ныне отчитался, что «в рамках мобилизации в армию уже призваны более 200 тыс. человек».

● По данным Генштаба ВСУ, Москва переместит в Украину подразделения войск Росгвардии, базирующиеся в админграницах сибирского военного округа, а также контингент российских войск в Сирии.

● Путин продемонстрирует ядерное оружие на границе Украины. Кремлевский диктатор Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины. Об этом сообщила британская The Times, отметив, что о подобной «акции» НАТО предупредило своих членов.

Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку, как пишет The Times, РФ теряет позиции на поле боя.

При этом:

● Дядя Сэм следит за кремлевским безумцем. США «продумывают» ответ на любое потенциальное применение Россией ядерного оружия, заявил CNN Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США. «Мы следим за этим так внимательно, как только можем. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу стратегическую позицию сдерживания. Так что я думаю, вы знаете, что мы серьезно относимся к этим угрозам», — сказал он.

По словам Кирби, пока нет никаких признаков того, что кремлевский диктатор приступил к какой-либо подготовке к ядерному удару.

● Путин недоговороспособен. И точка. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий. Соответствующий указ был подписан 30 сентября.

Также решением Совбеза одобрен текст обращения Зеленского, спикера ВР Руслана Стефанчука и премьера Дениса Шмыгаля к Организации Североатлантического договора — заявка на членство в НАТО.

● Переговоры с диктатором лишены смысла. В настоящее время нет шансов на то, что переговоры положат конец войне РФ против Украины, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, предложения российского диктатора Путина противоположны миру: «Его предложение звучало примерно так: „Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а потом вы сможете подписать мир“. Это противоположно миру. Это террор и несвобода».

Бербок заявила: начиная с 24 февраля разные страны и международные организации обращались к Путину с просьбой прекратить бомбардировки. «Единственный ответ российского президента — новые зверства», — сказала она.

● Сообщников у Путина стало еще больше. Совфед РФ единогласно ратифицировал «договоры» об аннексии захваченных войсками РФ территорий Украины. Там заявили, что процедура завершится внесением поправок в конституцию РФ на основании соответствующего указа Путина. Когда именно это произойдет, не уточнили.

Накануне аннексию территорий Украины, объявленную кремлевским диктатором 30 сентября, одобрили в Госдуме РФ.

● КНДР признала незаконные «референдумы» в оккупированных районах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и их аннексию Москвой. В Северной Корее также обвинили Совбез ООН и США во «вмешательстве во внутренние дела независимых стран».

● Владимир Зеленский официально признал не имеющими никаких юридических последствий «указы» российского диктатора об аннексии украинских территорий.

● Явка без повинной. Диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины. «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он.

При этом Лукашенко попытался оправдаться и заявил, что участие его страны якобы заключается в том, «чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси».

● Еще четыре HIMARS. США в рамках нового пакета военной помощи Украине на $625 млн планируют передать ВСУ четыре РСЗО HIMARS, сообщило Reuters со ссылкой на источники. О новом пакете военной помощи, по данным источников, объявят уже 4 октября.

Новая техника может быть отправлена в Украину в ближайшие дни, пишет агентство.

● Украина обсуждает с США поставки ракет с радиусом действия большим, чем у систем залпового огня HIMARS, заявила CNN посол Украины в США Оксана Маркарова.

● Париж, наконец-то, настроен решительно? Франция готова и хочет «сделать цену войны невыносимой для России», заявила премьер страны Элизабет Борн. Она подчеркнула, что «Россия, вероятно, пойдет дальше в беззаконии и эскалации». «Война в Украине будет продолжаться, но мы готовы, сопротивление украинского народа нас обязывает, мы будем на высоте», — уточнила премьер.

По словам Борн, Франция предоставила более 200 млн. евро в качестве помощи Украине. Также, по ее мнению, санкции против России работают. «Факты налицо: российская экономика задыхается», — добавила она.

Также премьер убеждена, что преступления, совершенные Россией, должны быть задокументированы, преданы суду и преступники должны быть наказаны.

● МВФ выделит еще $1,3 млрд. МВФ может уже до конца недели принять решение о выделении Украине $1,3 млрд. в качестве дополнительного экстренного финансирования, написало Reuters.

Сотрудники Фонда подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные фингарантии от своих глобальных партнеров, чтобы соответствовать требованиям МВФ по устойчивости долга и претендовать на дополнительные чрезвычайные фонды. В случае одобрения средства поступят из новой программы экстренного кредитования для решения проблемы нехватки продовольствия.

По словам собеседников Reuters, сотрудники Фонда должны встретиться с украинскими властями в Вене 17 октября для обсуждения планов бюджета и денежно-кредитной политики страны. Обсуждения последуют за встречами более высокого уровня, которые состоятся на следующей неделе во время ежегодных собраний Всемирного банка и МВФ.

● Дыра в казне выросла. Дефицит госбюджета Украины по итогам сентября подскочил до 74,9 млрд грн (после 5 млрд в июле и августе). Это связано со снижением внешнего финансирования, пояснил глава Минфина Сергея Марченко: оно упало до $2 млрд. Ранее он указывал, что ежемесячная потребность в финансировании госбюджета из-за войны составляет около $5 млрд.

По данным Минфина, в сентябре гранты ЕС, США, других государств и международных организаций составили 72,5 млрд грн по сравнению со 109,7 млрд грн в августе, 80,4 млрд грн — в июле, 38,12 млрд грн в июне и 15,9 млрд грн в мае.

С учетом этого доходы общего фонда госбюджета в сентябре снизились до 156,1 млрд грн (с 204,6 млрд грн в августе и 169,6 млрд грн в июле), тогда как кассовые расходы выросли до 233,1 млрд грн (с 212,1 млрд грн в августе и 174,5 млрд грн в июле).

● Масксианские хроники. Американский миллиардер Илон Маск возмутил украинцев и сотни тысяч людей во всем мире своими недалекими идеями о том, как можно завершить развязанную Россией войну против Украины. Вечером 3 октября он опубликовал в Twitter опрос, в котором сформулировал, «наиболее вероятный исход» войны России против Украины. В нем содержалось (языком оригинала) четыре пункта: «провести заново выборы в аннексированных Россией регионах под наблюдением ООН». «Россия уходит, если таковой будет воля народа», — добавил он; Крым становится формальной частью России, «как это было с 1783 года (до „ошибки“ Хрущева)»; гарантия водоснабжения Крыма [со стороны Украины]; Украина остается нейтральным государством.

Маск подчеркнул, что считает такой сценарий исхода войны неизбежным — мол, «вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», — а другим «возможным, хотя и маловероятным» исходом конфликта назвал ядерную войну. Он призвал пользователей проголосовать в своем опросе, который предусматривает только два варианта ответа — «да» и «нет». К 13:00 4 октября — за 6 часов до окончания голосования — в этом опросе приняло участие почти 2,5 млн человек, 60,5% из них высказались против его идеи.

«Дорогой Илон Маск, если кто-то пытается украсть колеса вашей Теслы, это не делает его законным владельцем ни колес, ни автомобиля. Даже если он утверждает, что оба проголосовали «за», — написал в частности президент Литвы Гитанас Науседа.

А Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты Маска, попросив пользователей ответить, какой Илон Маск им больше нравится: который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.

И для финала:

● Настоящие Герои Украины. Во время визита в Турцию, где находятся освобожденные из российского плена командиры подразделений, защищавших Азовсталь, глава ОП Андрей Ермак вручил тем ордена Золотая Звезда (как получившим звание Героя Украины).

Высшей госнаградой отметили: командира отдельного отряда спецназначения Нацгвардии «Азов» Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламаря, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной Волына), старшего офицера «Азова» Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.

Защитники Азовстали получили награды во время встречи с Ермаком и первой леди Еленой Зеленской. В Турцию к офицерам приехали и их семьи.

● Зеленский может получить Нобелевку? Нобелевская премия мира в этом году может осудить войну России против Украины, отметив противников российского диктатора, волонтеров, помогавших мирным жителям, или президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило Reuters.

Согласно ставкам букмекеров, фаворитами на получение премии являются украинское англоязычное издание The Kyiv Independent и президент Зеленский. А шведский профессор Питер Валленстин ранее заявлял AFP, что, скорее всего, премию получит одно из учреждений, собирающих информацию о военных преступлениях.

● Лауреат Нобелевской премии мира станет известен 7 октября.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.