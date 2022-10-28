Плохая неделя для IT-шников 28 октября, 12:34 Эксклюзив НВ

Началось все с китайского рынка, крайне болезненно отреагировавшего на переизбрание товарища Си

Неделя была очень хороша для рынков, нашедших в себе силы для роста. Если вы, конечно, не смотрите на акции технологических компаний. Которые приучили нас к опережающему развитию во время пандемии. Началось все с китайского рынка, крайне болезненно отреагировавшего на переизбрание товарища Си. Что странно, ведь на съезде товарищей ничего неожиданного не случилось, если не считать истории с «попередником», которая мало влияет на суть. А суть то, не обещающая ничего хорошего ни китайской экономике, ни китайским интернет-гигантам, была ясна и неделей ранее. А может, рынки так болезненно прореагировали на состав нового китайского политбюро, напоминающий теперь китайский кооператив «Озеро». С поправкой на китайскую же специфику. А потом пришла пора американских техногигантов. Где порадовал только Apple. Особенно разочаровывает инвесторов Facebook, где Марк Цукерберг так увлекся созданием метавселенной, что, кажется, сам оказался ее заложником и потерялся в реальном мире. Не исключено, что его оттуда скоро начнут пинками выгонять акционеры. Ведь акции Facebook упали к минимуму с 2016 года.

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А вишенкой на торте событий в технологическом секторе стало долгожданное закрытие сделки Илоном Маском по покупке Twitter.