Сергей Фурса

Сергей Фурса

Колумнист, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital

Плохая неделя для IT-шников

28 октября, 12:34
Эксклюзив НВ
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Началось все с китайского рынка, крайне болезненно отреагировавшего на переизбрание товарища Си

Неделя была очень хороша для рынков, нашедших в себе силы для роста. Если вы, конечно, не смотрите на акции технологических компаний. Которые приучили нас к опережающему развитию во время пандемии. Началось все с китайского рынка, крайне болезненно отреагировавшего на переизбрание товарища Си. Что странно, ведь на съезде товарищей ничего неожиданного не случилось, если не считать истории с «попередником», которая мало влияет на суть. А суть то, не обещающая ничего хорошего ни китайской экономике, ни китайским интернет-гигантам, была ясна и неделей ранее. А может, рынки так болезненно прореагировали на состав нового китайского политбюро, напоминающий теперь китайский кооператив «Озеро». С поправкой на китайскую же специфику. А потом пришла пора американских техногигантов. Где порадовал только Apple. Особенно разочаровывает инвесторов Facebook, где Марк Цукерберг так увлекся созданием метавселенной, что, кажется, сам оказался ее заложником и потерялся в реальном мире. Не исключено, что его оттуда скоро начнут пинками выгонять акционеры. Ведь акции Facebook упали к минимуму с 2016 года.

Видео дня

А вишенкой на торте событий в технологическом секторе стало долгожданное закрытие сделки Илоном Маском по покупке Twitter.

Теги:   Курс гривны к доллару Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой Илон Маск

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