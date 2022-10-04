Об Илоне Маске и его странном «мирном плане» 4 октября, 16:30

Самое интересное, а почему Маск высказался таким образом именно сейчас?

Вчера всех очень удивил Илон Маск с его странным «мирным планом» завершения войны в Украине. Вроде бы еще недавно Маск поддерживал Украину. И тут вдруг такой нелепый твит. Сегодня, правда, Маск уже дал заднюю, оправдался за свою вчерашнюю глупость, и заявил, что по-прежнему поддерживает Украину, а не Россию. Но осадок остался.

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Самое интересное, однако, а почему Маск высказался таким образом именно сейчас? Западным журналистам стоит поинтересоваться у Маска этим обстоятельством. Если бы что-то подобное Маск написал в марте 2022 года, тогда еще это можно было как-то разумно объяснить. В то время многие искали компромиссные варианты завершения войны России против Украины.

А сейчас ведь совсем другая ситуация. Россия не ограничилась Крымом. Аннексия Россией еще четырех украинских регионов делает войну бескомпромиссной. Лавров в Госдуме открыто заявил о готовности к аннексии и других украинских регионов (хотеть то он хочет, но кто же ему даст).

Откуда такая поразительная « осведомленность»?

Маск, наверное, далек от знания и понимания всех важных нюансов российско-украинской войны. Но при этом в своем твите он упомянул и про 1783 год и про «ошибку Хрущева». Откуда такая поразительная «осведомленность»? 99% россиян (если не больше) ничего вам не скажут (без подсказок), что важного для России произошло в 1783 году, а Маск, оказывается, знает такие детали. У меня единственный логичный ответ на эту «загадку» — ищите российский след в ближайшем окружении Маска. Кстати, хорошая тема для журналистского расследования. Ау, Bellingcat!

А вообще вся эта история — хороший урок. Вроде бы очень прогрессивный чувак оказался сильно гниловатым и сомнительным персонажем. Я раньше немало слышал об авантюристичности и экстравагантности Маска. Теперь в этом убедились и многие украинцы, ранее симпатизировавшие Маску.

И еще один урок: похоже, что трампизм — это заразное явление. В самых разных смыслах. Не удивлюсь, если Маск выдвинется на пост президента США в 2024 году. И вряд ли это будет повод для радости.

Текст опубликован с разрешения автора

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