На прошлой неделе произошло важное событие — журнал The Economist (на который я подписан уже 29 лет и больше всего люблю из всех изданий — и вам очень рекомендую читать) взял интервью у Илона Маска (которого я считаю гением инженерии, предпринимательства и многого другого и всегда читаю и слушаю что он говорит и пишет — иногда он сильно бьет в штангу — но гении они же всегда такие!) Это длинное видео — из которого сделали много статей и клипов.

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И вот когда я слушаю беседу Маска и главного редактора The Economist Занни Минтон Беддос — мой экспертный диван подсказывает, что самый богатый человек планеты либо потерял свою логику, за которую я его люблю, либо виртуозно вешает нам лапшу на уши.

Смотрите, что происходит. Илон имеет состояние примерно в 750 миллиардов долларов (да, мы все помним, что еще недавно он стал первым триллионером в истории — но за месяц курс акций SpaceAI резко упал). И с абсолютно серьезным лицом рассказывает, что нужно готовиться к эпохе безграничного ИИ-изобилия. Мол, еще лет пять — и искусственный интеллект займет у нас всю власть, а через 10 лет деньги вообще потеряют смысл. Блага будут раздавать даром.

Блага будут раздавать даром

То есть он собственными руками и миллиардами финансирует систему, которая должна уничтожить его же империю. Звучит красиво, фанатам технологий нравится. Но если ты так свято веришь в этот цифровой коммунизм, где роботы бесплатно решают все проблемы, то зачем тогда биться за каждую копейку?

Он создает департамент DOGE, чтобы с мачете в руках урезать правительственные бюджеты. Пишет своим 240 миллионам подписчиков, что Британия вот-вот вспыхнет, поскольку мигранты едут высасывать их систему социального обеспечения.

А когда редактор спрашивает: «Некоторые говорят, что вы поддерживаете не просто правых популистов, но и ультраправых, а в некоторых странах — даже маргинальные партии», Илон очень круто отвечает, что это неправда: «Нет, я поддерживаю обычных людей… Вот эти принципы — скажите мне, какой из них звучит ужасно?

— То, что наши границы должны быть защищены?

— То, что наши города должны быть безопасными?

— То, что мы должны разумно тратить средства?

Какой из этих трех принципов является ультраправым и маргинальным?»

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И еще добавляет: «Если дать почитать старые выступления Обамы или Клинтона тем, кто голосует за демократов, и не назвать автора — они на 100% скажут, что это речь Трампа!»

Стоп! Какая социалка? Какая экономия? В твоем же раю, созданном ИИ, понятие «расточительство» вообще исчезает. Зачем гений современности тратит кучу времени на борьбу с тем, что его же алгоритм должен уничтожить уже завтра? Зачем куда-то мигрировать, если роботы и так всё дадут?

Можно было бы подумать, что он просто запутался в собственных фантазиях. Но здесь явно работает иной механизм — чистой воды информационная завеса.

Пока диванные критики спорят о его твитах и мигрантах, гонка в сфере искусственного интеллекта несется вперед без каких-либо тормозов. Транслируемый Маском фатализм («машины всё равно нас превзойдут — просто смиритесь») — это идеальная коммуникационная стратегия. Если убедить мир в том, что будущее неизбежно и изменить ничего нельзя, то правительства и регуляторы просто не станут вмешиваться в твои алгоритмы. Нет смысла контролировать то, что неотвратимо.

Это не сбой логики, это просто гениальный бизнес-план по сохранению монополии. Главное теперь — как-то его пережить.

Пойду, пожалуй, налью чего-нибудь покрепче, а то мой диван от таких многоходовочек уже начинает ощутимо шататься.

А что вы думаете? Маск действительно готовит нам рай на земле или просто хочет, чтобы антимонопольные комитеты не мешали ему заработать следующие 750 миллиардов?

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Текст опубликован с разрешения автора