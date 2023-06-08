Украина с Каховской катастрофой оказалась в теневом бане 8 июня, 15:34

Переживет ли масштабный «теневой бан» Украина? Когда все знают правду, но продолжают лишь выражать «беспокойство»

Третьи сутки почти второго Чернобыля в Украине. На глазах всей планеты полтысячи квадратных километров нашей прекрасной земли уходит под воду, забирая все живое.

Вчера моя знакомая показала мне видеокадры своей тети, которая, сидя на крыше своего дома в Херсонской области, сняла момент, как мать с грудными двойняшками захлебнулась и утонула с ними на руках, не удержавшись на своей крыше за трубу.

Видео дня

Много катастрофических кадров блуждает в эти дни по интернету. Еще больше кадров, как украинцы бросились на помощь из всех уголков страны: как спасают людей, животных, свозят необходимое.

ООН, видимо, до сих пор празднует день русского языка, потому что действий никаких. Позорное поведение этой организации перечеркивает все, что сделал для Украины их украинский фонд-представитель во время войны.

ООН, видимо, до сих пор празднует день русского языка

Красный Крест раздает деньги жителям Шебекино, потому что они, видимо, важнее тех людей и животных, которые захлебываются под водой в Каховке. Грета Тунберг, наверное, где-то летит на своем частном джете на очередную показательную одиночную акцию против загрязнения планеты пластиком, потому что до сих пор от малышки ни слова об ужасной экологической катастрофе в Украине.

Илон Маск пишет о «не все так однозначно».

ЕС честно признает, что Европа уже не сильно-то и жаждет принимать новых переселенцев, потому что предыдущие утомили.

Все международные организации сели заседать и на выходе выдали нам только свое «беспокойство трагедией».

Почему о них всех пишу? Потому что все они имеют мировое влияние! Потому что люди, так случилось, привыкли ориентироваться на их «экспертное» мнение. Потому что Масково «не все так однозначно» ретвитят 500 млн человек.

А почти все сообщения и сториз украинцев с правдой о последствиях подрыва Каховской ГЭС беспощадно удаляются компанией Meta.

Мое вчерашнее обращение к вражескому народу успело репостнуть 300 тыс. за три часа, но и оно уже снесено.

Нам всем, кто писал и пишет правду, за каждое такое удаление светит теневой бан — это когда ты можешь себе публиковать что-то, но это никто не увидит!

Мы это переживем — уже даже не сотый раз.

Но вот переживет ли такой масштабный «теневой бан» Украина? Когда все знают правду! Абсолютно все на самом деле знают, кто виноват во всех наших трагедиях. Но продолжают лишь выражать «беспокойство».

Текст публикуется с разрешения автора

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