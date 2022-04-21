Путин приказал не штурмовать Азовсталь. Что это значит? 21 апреля, 15:21 Цей матеріал також доступний українською

Есть большие сомнения в благих намерениях Путина. Если внимательно прислушаться, то можно понять, что он имел в виду

А мотивировано это решение российского руководства неспособностью выполнить поставленную Путиным задачу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сначала ему рапортовал, затем Путин ему подыграл на камеру этим приказом отменить штурм Азовстали. Это совсем не значит, что там прекратятся боевые действия.

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Скорее всего, на Азовсталь сейчас посыплется все возможное — и авиация, и артиллерия. Будет применена «успешно отработанная» российская тактика в предыдущих военных кампаниях. Я лично вижу развитие событий таким, а не какое-то прекращение огня.

Если рассматривать возможные варианты деблокирования наших сил в Мариуполе, в том числе, чтобы защитники сдались в плен третьим странам, то этот последний вариант уже несколько недель назад был отвергнут Россией. Тогда с инициативой устройства морского коридора выступал президент Турции Эрдоган. В Мариуполь должны были зайти иностранные гражданские корабли и обеспечить эвакуацию гражданских граждан.

Насчет худшего сценария для Мариуполя. Вряд ли при таких обстоятельствах есть хороший сценарий. Поэтому худший сценарий назовем реалистичным. В случае если нашими войсками будет принято решение выходить по этим предложенным Россией коридорам, дальнейшую их судьбу трудно предусмотреть. Ибо кроме фильтрационных лагерей, пыток и прочего бесчеловечного отношения вряд ли Россия может что-либо гарантировать другое. То же касается гражданских лиц, которые заблокированы на Азовстали. По словам того же Шойгу, прошлой они предлагали коридор между 16 и 17 часами, но ни одно гражданское лицо не ушло оттуда. То есть, либо они об этом никому не говорили, либо этого коридора не было, либо те люди, которые там есть, прекрасно понимают, что есть опасность попадания в руки русским «освободителям» и там, в подземельях завода, они чувствуют себя безопаснее.

Опять же я внимательно прослушал этот разговор на публику Путина и Шойгу. Последний запросил четыре дня, и они «окончат эту работу» — возьмут под контроль Азовсталь. Это, очевидно, тот термин, который Россия себе поставила, чтобы сравнять с землей Азовсталь, а затем уже заводить туда штурмовые войска для проведения наземной операции.

Вряд ли, при таких обстоятельствах, есть хороший сценарий для Мариуполя

Возможно, наше военное командование имеет какой-то план по деблокации Азовстали. Но пообещать то, что будет прорыв и освобождение, а потом этого не сделать, это гораздо хуже, чем говорить неприятную правду о том, что на это нет военной состоятельности.

Эти кадры разговора дают ценную информацию из внутренней кухни Кремля. Если президент России дает приказы военным, что делать с территорией завода, он достаточно глубоко вникает в эти вопросы. То есть лично управляет, причем на уровне микроменеджмента. Это как раз тот случай, когда по всем законам военной науки этого не должны делать политики. Если Путин туда вмешивается, это свидетельствует о том, что война в Украине — это его основной приоритет, и он очень хорошо осведомлен в ситуации. Это нам подсказывает, кто человек, который сейчас принимает решения в Кремле относительно продолжения или прекращения войны.

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Параллельно с новостью о встрече Путина с Шойгу новость, что так называемая «Народная милиция ДНР» запросила дополнительные силы для обеспечения этой изоляции Азовстали. Еще один вывод, который я сделал для себя: у России просто нет сил спецназа, чтобы завершить операцию на территории завода, а также она не уверена, что эта операция может быть успешной. Разговоры Путина о том, что он «заботится о людях» — полная туфта. Также во время этого совещания он поставил задачу о дополнительных мерах поддержки для участников операции. Это может быть доказательством того, что у русских военных есть серьезная неувязка с мотивацией.

Подчеркну, что никакого проявления заботы о наземных силах в этом приказе Путина «не штурмовать» нет. Потому что если туда бросить те силы, которые там есть — те 10 тысяч — их недостаточно. Ибо эта информация от представителей так называемой ДНР, что они просят подкрепления, потому что у них для этого не хватает сил для блокировки. Мы же понимаем, что это не «ДНР» решает, а им приказали «озвучить». Скорее всего, по периметру Азовстали будет блокировка, а саму территорию завода будут равнять с землей.

В целом, из той информации, которая есть с нашей официальной стороны, и из тех широких жестов, или скорее угроз, прозвучавших из Кремля, к сожалению, сценарий потери и Мариуполя, и его защитников, довольно вероятный.

Что после этого? Надо различать, можно ли это назвать «контролем над городом», который получат россияне. Потому что потеря контроля над этой территорией со стороны центральных властей военных Украины — это не автоматически контроль над городом РФ. Это то, что на британских картах рисуют — зона, пока заштрихованная. То есть, ее нельзя считать полностью контролируемой Россией. Там сейчас безлюдная территория, разрушенная, заминированная, где Россия попытается провести парад на 9 мая акцию «Бессмертный полк». Таковым, по крайней мере, было заявление от назначенного ими представителя местных властей.

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