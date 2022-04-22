Как Мариуполь оказался в окружении. И что теперь? 22 апреля, 11:05 Цей матеріал також доступний українською

Защитники Мариуполя выполняли приказы без колебаний, несмотря на всю сложность обстановки и понимание, что с самого начала войны им придется сражаться в окружении

Судьба защитников Мариуполя зависела и зависит от приказов Верховного Главнокомандующего.

Владимир Зеленский много критиковал прошлую власть за Иловайск и Дебальцево, и сейчас именно на нем ответственность за Мариуполь, драма которого во много раз больше Иловайска, Донецкого аэропорта и Дебальцево вместе взятых.

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Защитники Мариуполя выполняли приказы без колебаний, несмотря на всю сложность обстановки и понимания, что с самого начала войны им придется сражаться в окружении.

Напомню:

24 февраля не были взорваны стратегические мосты через Чонгар, а только подрыв мостов привел бы к остановке окружения Мариуполя. Но мосты не взорвали, и российские войска быстро замкнули кольцо.

25 февраля российские войска заняли Мелитополь после нескольких перестрелок, оборону здесь развернуть не успели. Этот ключевой город, от которого зависит контроль Приазовья и юга Запорожья и весь коридор из Крыма в РФ, остался без серьезной обороны.

26 февраля российские войска зашли в Бердянск без боя. Одновременно российские войска подошли к Токмаку, Пологам, Васильевке, Орехову, то есть основные магистрали в Мариуполь были перехвачены или оказались под угрозой на третий день войны. Очевидно, что Мариуполь находится в оперативном окружении.

Руководство полка «Азов» понимало критическое положение и угрозу окружения, открытые тылы и пыталось самостоятельно прикрыть Бердянск и мелитопольское направление. Но «Азов» получил приказ действовать исключительно в Мариуполе.

24 февраля не были взорваны стратегические мосты через Чонгар

1 марта российские войска прорвали оборону 53-й бригады войск ООС к северу от Мариуполя и перерезали основные пути в город. Одновременно начался штурм города с севера. На данный момент еще была возможность при получении приказа на прорыв выйти из города и сохранить основные силы и усилить южный фронт.

3 марта Мариуполь был полностью оцеплен и перехвачены все пути, а российские войска начали штурм также и с запада.

В этот момент ситуация стала критической, поскольку бой в полном окружении является наиболее опасным и невыгодным по всем уставам. Прорыв уже требовал значительных потерь, потому что каждый день в окружении значительно уменьшал количество боеприпасов и прибавлял количество раненых и значительно уменьшал боеспособность. Артиллерийских складов в городе не было.

Около 5,5 тысячи защитников Мариуполя в составе 36-й бригады морской пехоты, полка «Азов» и других подразделений должны были получить или приказ на прорыв, или приказ держаться, потому что кольцо должен был прорвать кто-то другой извне. Но инициативой владели российские войска.

Подразделения 53-й механизированной бригады были отброшены в Волноваху. Это уже 65 км от Мариуполя. На время оборона в этом районе была стабилизирована. Пока держалась Волноваха, еще был шанс на организованный прорыв из Мариуполя, хотя это привело бы к большим потерям. Но россияне сосредоточили большие силы для штурма Волновахи.

12 марта российские войска захватили Волноваху. Это привело к уходу украинских войск в Угледар и Большую Новоселку, расстояние увеличилось до 100 километров.

С самого начала судьба Мариуполя зависела и зависит от политических решений руководства страны. Деблокады не было, но время для размышления было.

С самого начала оборона в условиях оцепления была сознательным самопожертвованием тысяч героев, которые умирали без возможности эвакуировать большинство раненых, без возможности получить боеприпасы. Они понимали, что окружение — это большая угроза, но они выполняли приказ, потому что были уверены, что государство сделает все для них необходимое, пока они будут в силах держать оружие и будут иметь чем отбиваться.

Несколько героических рейдов украинских вертолетов спасли немало жизней, но в условиях оцепления воздушный мост установить было невозможно, и враг полностью перекрыл этот маршрут.

Защитники Мариуполя совершили невозможное, когда продержались в невероятно тяжелых условиях 58 дней, сложно осознать, какие потери они понесли, какие большие потери нанесли при этом врагу, и через какие страдания и мучения прошли те, кто до сих пор остается живым, сотни раненых, страдающих без надлежащей помощи, тысячи гражданских, которые пытаются спастись.

Власти не могут просто ограничиться призывами к мировым лидерам. Это ответственность Верховного Главнокомандующего, и все возможные способы сохранить жизнь тем, кто по-прежнему держит последний рубеж Мариуполя, в руках того человека, чьи приказы выполняют наши воины. Поэтому ждем политических и дипломатических действий, способных обеспечить спасение тех, кто по приказу совершил невозможное ради Украины и каждого из нас.

Всем фанатам власти советую посмотреть, что этот текст поддерживают реальные защитники Мариуполя, непосредственно защищающие народ Украины там, на последнем рубеже, и которые еще живы, поэтому в словах об ответственности Верховного Главнокомандующего за жизнь подчиненных ничего критического нет, это служебная обязанность.

Текст опубликован с разрешения автора

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