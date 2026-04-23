Геноцид в Мариуполе, или Почему мы «не можем договориться»?

Мариуполь — это ответ всем на Западе, кто до сих пор спрашивает — почему мы «не можем договориться»

21 апреля 2022 года в Кремле объявили о полном захвате Мариуполя (хотя бои на Азовстали будут продолжаться еще месяц). А уже в течение следующих 4 лет Кремль завезет туда 80 тысяч россиян. Нет, не военных с ротацией. А именно тех, кто приехал жить оседло.

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Им предлагают работу и хорошие условия жизни. Учителям и медикам могут платить по 2 млн рублей первой выплаты, и те охотно прутся в оккупированный украинский город.

Выезжают целыми семьями и воспитывают своих детей как граждан РФ на украинской земле. И воспитывают украинских детей как граждан РФ на украинской земле. А тем временем — все украинское фильтруется, запрещается, уничтожается и затирается.

Уже через 10 лет россияне полностью заменят население Мариуполя

Прочитал материал Британского исследовательского центра Engelsberg Ideas о том, как Россия выталкивает украинцев из города. И если такие темпы будут сохраняться, то уже через 10 лет русские полностью заменят население Мариуполя.

Параллельно места массовых захоронений мариупольцев в Мангуше россияне сейчас закатывают в асфальт.

Они сжирают город и его историю живьем. И, в какой-то момент, выдадут Мариуполь за «исконно русский город».

И они уже делают это с другими оккупированными украинскими городами.

И сделают с теми, которые только смогут заграбастать.

Поэтому российская война против нас — это не просто захватническая война. Это целенаправленная программа по замене народа.

И ответ всем на Западе, кто до сих пор спрашивает — почему мы «не можем договориться».

Потому что они пришли сюда не договариваться, они хотят стереть нас с лица земли. Вместе с нашими городами, историей, культурой и языком.

И если это не геноцид, то что тогда геноцид!!!

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Текст опубликован с разрешения автора