Спасти нерядовую Азовсталь 17 мая, 18:28 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 17 мая 2022 года

● Спасти нерядовую Азовсталь. Ночью 264 защитников Мариуполя эвакуировали с Азовстали на оккупированные территории.

53 тяжелораненых украинских воинов доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, пояснила замминистра обороны Анна Маляр. Еще 211 украинцев эвакуировали в захваченную врагом Еленовку через гуманитарный коридор.

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● Позже защитники Азовстали, по словам Маляр, вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. А сейчас продолжаются мероприятия по спасению бойцов, которые остаются на территории непокорного завода.

● Украина обменяет 52 раненых военных с завода Азовсталь, когда их состояние стабилизируется, объяснила вице-премьер Ирина Верещук.

● Только один вариант спасения. Иной формулы спасения защитников Азовстали не может быть, сообщила замминистра обороны Анна Маляр. «Мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та формула, которая используется сейчас, не может быть в этой ситуации. Это был единственный выход», — отметила она.

● По словам Маляр, операция будет проводиться до возвращения Украине всех ее военных. «Сейчас процесс спасения, сама операция продолжается. Эта тема чрезвычайно чувствительна, и это значит, что мы не можем распространять информацию о ее деталях, поскольку любая информация может навредить этому процессу», — пояснила она.

● Выполнили приказ. Благодаря героизму защитников Мариуполя удалось оттянуть оккупационные войска РФ от Киева и остановить наступление на Запорожскую и Донецкую области, уверен министр обороны Алексей Резников. «Они выполнили свой приказ сдержать группировку 20 тыс. российских захватчиков. Они все герои, у них сейчас новый приказ — сохранить свою жизнь. Они нужны Украине, это главное», — подчеркнул глава Минобороны.

● Министр добавил, что на Азовстали было много бойцов разных подразделений, жизни которых нужно спасти.

● «83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники Азовстали сломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттянули на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную „боеспособность“ россиян», — написал Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● «Жизнь наших военных для нас самая высокая ценность, и то, что они могли сделать, они сделали», — заявил НВ секретарь СНБО Алексей Данилов.

● Выезд с Азовстали. Как минимум семь автобусов с украинскими военнослужащими — некоторые из них не были ранеными и их точное число неизвестно — сегодня покинули Азовсталь, сообщило под вечер Reuters, ссылаясь на источник. Автобусы выехали, по данным агентства, в сопровождении оккупантов.

● На момент сдачи этого текст украинская сторона не прокомментировала информацию Reuters.

● Переломный момент уже наступил. Через несколько месяцев помощь иностранных партнеров Украине сможет обеспечить «паритетную возможность» ответа на российские угрозы, считает замглавы Минобороны Анна Маляр.

● «На сегодня переломный момент произошел, и вы все видите, что после встречи в Рамштайне [американская база в Германии], где присутствовали более 40 глав оборонных ведомств, помощь Украине теперь действительно коллективная, — заявила она на брифинге. — Через несколько месяцев она сможет обеспечить паритетную возможность Украины отвечать тем угрозам, которые есть, потому что у России, безусловно, сейчас есть преимущество и по вооружению, и по личному составу».

● $40 млрд почти уже в пути. Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за предоставление Украине помощи в $40 млрд. Предполагается, что закон примут 18 мая, если все законодатели откажутся от дебатов. Это позволит отправить документ на подпись президенту Джо Байдену, если в него не будут внесены изменения.

● 12 мая сенатор из штата Кентукки Рэндал Пол единолично заблокировал принятие закона, внеся проект поправки с предложением создать должность отдельного инспектора, проверяющего выделение средств в рамках этого пакета. И рассмотрение документа отложили почти на неделю.

● Представитель Пентагона Джон Кирби впоследствии заявил, что если законопроект не примут до 19 мая, это может повлиять на возможность США бесперебойно оказывать военную помощь Украине.

● Зеленский поговорил с Шольцем. Президент Владимир Зеленский провел «продуктивные» переговоры с канцером Германии Олафом Шольцем. «Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, ужесточение санкций, перспективы достижения мира», — написал украинский лидер в Twitter.

● Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на дальнейшее содействие Германии на пути к полноправному членству Украины в ЕС.

● Киев перестал говорить с Москвой. Переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, сообщил Михаил Подоляк, советник главы ОП. Случилось это потому, что после стамбульского коммюнике (встречи делегаций Украины и РФ в крупнейшем турецком городе, которая произошла в конце марта) не было какого-либо существенного продвижения.

● «Но любая война все равно будет завершаться за столом переговоров, и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский», — отметил Подоляк.

● Швеция шагнула в НАТО. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в прямом эфире подписала заявку на членство страны в НАТО. «Мы чувствуем, что пришли к тому, что, по нашему мнению, лучше для Швеции», — отметила она во время подписания.

● На фоне развязанной Москвой войны в Украине в НАТО решили вступить сразу две «соседки» РФ — Швеция и Финляндия. Этот шаг одобрило руководство Альянса, вызвал негативную реакцию Турции (члена НАТО) и, естественно, разозлил Кремль.

● Сегодня и парламент Финляндии поддержал подачу заявки на вступление страны в Альянс. Формально теперь этот вопрос должны одобрить парламент и президент, которые изначально были «за».

● Атака по учебке. Ранним утром вражеская авиация четырьмя ракетами нанесла удар по поселку Десна в Черниговской области, — там расположен учебный центр ВСУ. Две ракеты попали в здания, — погибли восемь человек, еще 11 получили ранения. На месте трагедии продолжают работать медики и спасатели.

● Оккупанты пытаются вернуться на Сумщину. На севере Шосткинского района Сумщины оккупанты пытаются прорвать границу в районе Середино-Буды. Об этом сообщил глава местной ОВА Дмитрий Живицкий. Он также отметил, что с самого утра оккупанты обстреливают область с территории РФ, из-за чего в лесах начались пожары.

● А еще враг сразу пятью ракетами ударил по центральной части Ахтырки, — это тоже Сумская область. Ранения получили пять человек.

● В результате ночного ракетного удара врага по Львовской области пострадала железнодорожная инфраструктура в Яворовском районе. Информации о погибших и пострадавших нет.

● Тяжело раненого 9-летнего ребенка и по меньшей мере одного погибшего достали спасатели из-под завалов пятиэтажки в Бахмуте (Донецкая область), обстрелянной российскими оккупантами.

● Северодонецк отбивает атаки. При штурме Горской громады российские оккупанты были вынуждены отойти, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, оккупантов также выбили в районе Сиротино близ Северодонецка. «Потери врага — многочисленны», — подчеркнул Гайдай.

● Северодонецк — ключевой пункт украинской обороны в Луганской области и в целом на Донбассе.

● Гаубицы помогли. Американские 155-мм гаубицы М777 , поставленные Украине в рамках военной помощи, позволяют ВСУ усилить свое контрнаступление, считают в Пентагоне.

● «Вы уже видите, как украинцы могут переходить в контрнаступления. На Донбассе они вернули несколько городов, которые россияне захватили ранее. И в Харькове это отличный пример того, что они делают больше, чем просто защищают город, — заявил высокопоставленный представитель Минобороны США. — Теперь они вытесняют россиян на восток и на север, и мы считаем, что на это особенно влияют гаубицы, особенно в Харькове».

● Путин лично занимается войной. Российский диктатор настолько лично вовлечен в войне против Украины, что принимает оперативные и тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала, сообщила The Guardian со ссылкой на западные военные источники.

● По информации издания, Путин помогает определить передвижение войск на Донбассе, — там, где на прошлой неделе оккупанты потерпели серьезное поражение, неоднократно пытаясь форсировать стратегическую реку Северский Донец.

● Потери врага растут. С начала войны РФ потеряла в Украине около 27,9 тыс. солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1235 ед., боевых бронированных машин — 3009 ед., артсистем — 578 ед., РСЗО — 198 ед., средств ПВО — 90 ед., самолетов — 201 ед., вертолетов — 167 ед., и многое другое.

● Крым решил: пора возвращаться. 18 мая в оккупированном Симферополе пройдет митинг в поддержку территориальной целостности Украины под названием Симферополь — пора домой! Организаторы заявили, что точное место проведения озвучат за два часа до митинга, чтобы оккупанты не имели возможности подготовиться.

● «Выйти на митинг — это заявить о праве на свой дом. Это почтить жертв депортации крымских татар. Это упомянуть о погибших на войне и осудить вторжение россии. Это поддержать территориальную целостность Украины», — сказано в анонсе акции. Организаторы призвали брать с собой желтые ленты.

И для финала:

● Будет тяжело, но терпимо. ВВП Украины в 2022 году может упасть как на 20%, так и на все 39%. Такого мнения придерживается Томаш Фиала, глава группы Dragon Capital (является владельцем сайта NV, журнала НВ и Радио НВ), на конференции Global Outlook: Economic Frontline. «Это будет большой удар по экономике — ее потери будут составлять 39% ВВП, если не будет перемирия, и война будет длиться весь год. Если же будет перемирие, то прогнозируем спад экономики на 20%», — сказал он.

● Фиала отметил, что определенная девальвация гривни будет, но не слишком драматична: инфляция в Украине ожидается на уровне 20% в 2022 году.

● По итогам марта украинский экспорт упал почти на 57,9%, а импорт — на 75,8%, — это данные отечественного Госстата.

● Украинское зерно пойдет по зеленым коридорам. Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно, которое РФ своей военной агрессией заблокировала в ее морских портах. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры союза рассмотрели поддержку экономики Украины путем либерализации торговли и упрощения транспортного сообщения. По его словам, есть план действий по введению так называемых зеленых коридоров для Украины, и Евросоюз должен помочь продолжать стране производить и экспортировать зерно.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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