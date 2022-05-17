Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Спасти нерядовую Азовсталь

17 мая, 18:28
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Чем жила страна 17 мая 2022 года

● Спасти нерядовую Азовсталь. Ночью 264 защитников Мариуполя эвакуировали с Азовстали на оккупированные территории.

53 тяжелораненых украинских воинов доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, пояснила замминистра обороны Анна Маляр. Еще 211 украинцев эвакуировали в захваченную врагом Еленовку через гуманитарный коридор.

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Позже защитники Азовстали, по словам Маляр, вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. А сейчас продолжаются мероприятия по спасению бойцов, которые остаются на территории непокорного завода.

Украина обменяет 52 раненых военных с завода Азовсталь, когда их состояние стабилизируется, объяснила вице-премьер Ирина Верещук.

● Только один вариант спасения. Иной формулы спасения защитников Азовстали не может быть, сообщила замминистра обороны Анна Маляр. «Мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та формула, которая используется сейчас, не может быть в этой ситуации. Это был единственный выход», — отметила она.

По словам Маляр, операция будет проводиться до возвращения Украине всех ее военных. «Сейчас процесс спасения, сама операция продолжается. Эта тема чрезвычайно чувствительна, и это значит, что мы не можем распространять информацию о ее деталях, поскольку любая информация может навредить этому процессу», — пояснила она.

● Выполнили приказ. Благодаря героизму защитников Мариуполя удалось оттянуть оккупационные войска РФ от Киева и остановить наступление на Запорожскую и Донецкую области, уверен министр обороны Алексей Резников. «Они выполнили свой приказ сдержать группировку 20 тыс. российских захватчиков. Они все герои, у них сейчас новый приказ — сохранить свою жизнь. Они нужны Украине, это главное», — подчеркнул глава Минобороны.

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Министр добавил, что на Азовстали было много бойцов разных подразделений, жизни которых нужно спасти.

«83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники Азовстали сломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттянули на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную „боеспособность“ россиян», — написал Михаил Подоляк, советник главы ОП.

«Жизнь наших военных для нас самая высокая ценность, и то, что они могли сделать, они сделали», — заявил НВ секретарь СНБО Алексей Данилов.

● Выезд с Азовстали. Как минимум семь автобусов с украинскими военнослужащими — некоторые из них не были ранеными и их точное число неизвестно — сегодня покинули Азовсталь, сообщило под вечер Reuters, ссылаясь на источник. Автобусы выехали, по данным агентства, в сопровождении оккупантов.

На момент сдачи этого текст украинская сторона не прокомментировала информацию Reuters.

● Переломный момент уже наступил. Через несколько месяцев помощь иностранных партнеров Украине сможет обеспечить «паритетную возможность» ответа на российские угрозы, считает замглавы Минобороны Анна Маляр.

«На сегодня переломный момент произошел, и вы все видите, что после встречи в Рамштайне [американская база в Германии], где присутствовали более 40 глав оборонных ведомств, помощь Украине теперь действительно коллективная, — заявила она на брифинге. — Через несколько месяцев она сможет обеспечить паритетную возможность Украины отвечать тем угрозам, которые есть, потому что у России, безусловно, сейчас есть преимущество и по вооружению, и по личному составу».

● $40 млрд почти уже в пути. Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за предоставление Украине помощи в $40 млрд. Предполагается, что закон примут 18 мая, если все законодатели откажутся от дебатов. Это позволит отправить документ на подпись президенту Джо Байдену, если в него не будут внесены изменения.

12 мая сенатор из штата Кентукки Рэндал Пол единолично заблокировал принятие закона, внеся проект поправки с предложением создать должность отдельного инспектора, проверяющего выделение средств в рамках этого пакета. И рассмотрение документа отложили почти на неделю.

Представитель Пентагона Джон Кирби впоследствии заявил, что если законопроект не примут до 19 мая, это может повлиять на возможность США бесперебойно оказывать военную помощь Украине.

● Зеленский поговорил с Шольцем. Президент Владимир Зеленский провел «продуктивные» переговоры с канцером Германии Олафом Шольцем. «Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, ужесточение санкций, перспективы достижения мира», — написал украинский лидер в Twitter.

Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на дальнейшее содействие Германии на пути к полноправному членству Украины в ЕС.

● Киев перестал говорить с Москвой. Переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, сообщил Михаил Подоляк, советник главы ОП. Случилось это потому, что после стамбульского коммюнике (встречи делегаций Украины и РФ в крупнейшем турецком городе, которая произошла в конце марта) не было какого-либо существенного продвижения.

«Но любая война все равно будет завершаться за столом переговоров, и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский», — отметил Подоляк.

● Швеция шагнула в НАТО. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в прямом эфире подписала заявку на членство страны в НАТО. «Мы чувствуем, что пришли к тому, что, по нашему мнению, лучше для Швеции», — отметила она во время подписания.

На фоне развязанной Москвой войны в Украине в НАТО решили вступить сразу две «соседки» РФ — Швеция и Финляндия. Этот шаг одобрило руководство Альянса, вызвал негативную реакцию Турции (члена НАТО) и, естественно, разозлил Кремль.

Сегодня и парламент Финляндии поддержал подачу заявки на вступление страны в Альянс. Формально теперь этот вопрос должны одобрить парламент и президент, которые изначально были «за».

Атака по учебке. Ранним утром вражеская авиация четырьмя ракетами нанесла удар по поселку Десна в Черниговской области, — там расположен учебный центр ВСУ. Две ракеты попали в здания, — погибли восемь человек, еще 11 получили ранения. На месте трагедии продолжают работать медики и спасатели.

● Оккупанты пытаются вернуться на Сумщину. На севере Шосткинского района Сумщины оккупанты пытаются прорвать границу в районе Середино-Буды. Об этом сообщил глава местной ОВА Дмитрий Живицкий. Он также отметил, что с самого утра оккупанты обстреливают область с территории РФ, из-за чего в лесах начались пожары.

А еще враг сразу пятью ракетами ударил по центральной части Ахтырки, — это тоже Сумская область. Ранения получили пять человек.

В результате ночного ракетного удара врага по Львовской области пострадала железнодорожная инфраструктура в Яворовском районе. Информации о погибших и пострадавших нет.

Тяжело раненого 9-летнего ребенка и по меньшей мере одного погибшего достали спасатели из-под завалов пятиэтажки в Бахмуте (Донецкая область), обстрелянной российскими оккупантами.

● Северодонецк отбивает атаки. При штурме Горской громады российские оккупанты были вынуждены отойти, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, оккупантов также выбили в районе Сиротино близ Северодонецка. «Потери врага — многочисленны», — подчеркнул Гайдай.

Северодонецк — ключевой пункт украинской обороны в Луганской области и в целом на Донбассе.

● Гаубицы помогли. Американские 155-мм гаубицы М777, поставленные Украине в рамках военной помощи, позволяют ВСУ усилить свое контрнаступление, считают в Пентагоне.

«Вы уже видите, как украинцы могут переходить в контрнаступления. На Донбассе они вернули несколько городов, которые россияне захватили ранее. И в Харькове это отличный пример того, что они делают больше, чем просто защищают город, — заявил высокопоставленный представитель Минобороны США. — Теперь они вытесняют россиян на восток и на север, и мы считаем, что на это особенно влияют гаубицы, особенно в Харькове».

● Путин лично занимается войной. Российский диктатор настолько лично вовлечен в войне против Украины, что принимает оперативные и тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала, сообщила The Guardian со ссылкой на западные военные источники.

По информации издания, Путин помогает определить передвижение войск на Донбассе, — там, где на прошлой неделе оккупанты потерпели серьезное поражение, неоднократно пытаясь форсировать стратегическую реку Северский Донец.

Потери врага растут. С начала войны РФ потеряла в Украине около 27,9 тыс. солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1235 ед., боевых бронированных машин — 3009 ед., артсистем — 578 ед., РСЗО — 198 ед., средств ПВО — 90 ед., самолетов — 201 ед., вертолетов — 167 ед., и многое другое.

● Крым решил: пора возвращаться. 18 мая в оккупированном Симферополе пройдет митинг в поддержку территориальной целостности Украины под названием Симферополь — пора домой! Организаторы заявили, что точное место проведения озвучат за два часа до митинга, чтобы оккупанты не имели возможности подготовиться.

«Выйти на митинг — это заявить о праве на свой дом. Это почтить жертв депортации крымских татар. Это упомянуть о погибших на войне и осудить вторжение россии. Это поддержать территориальную целостность Украины», — сказано в анонсе акции. Организаторы призвали брать с собой желтые ленты.

И для финала:

Будет тяжело, но терпимо. ВВП Украины в 2022 году может упасть как на 20%, так и на все 39%. Такого мнения придерживается Томаш Фиала, глава группы Dragon Capital (является владельцем сайта NV, журнала НВ и Радио НВ), на конференции Global Outlook: Economic Frontline. «Это будет большой удар по экономике — ее потери будут составлять 39% ВВП, если не будет перемирия, и война будет длиться весь год. Если же будет перемирие, то прогнозируем спад экономики на 20%», — сказал он.

Фиала отметил, что определенная девальвация гривни будет, но не слишком драматична: инфляция в Украине ожидается на уровне 20% в 2022 году.

По итогам марта украинский экспорт упал почти на 57,9%, а импорт — на 75,8%, — это данные отечественного Госстата.

● Украинское зерно пойдет по зеленым коридорам. Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно, которое РФ своей военной агрессией заблокировала в ее морских портах. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры союза рассмотрели поддержку экономики Украины путем либерализации торговли и упрощения транспортного сообщения. По его словам, есть план действий по введению так называемых зеленых коридоров для Украины, и Евросоюз должен помочь продолжать стране производить и экспортировать зерно.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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