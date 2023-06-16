Реалистичный сценарий. Какой должна быть страховка от будущей агрессии России 16 июня, 14:34 NV Премиум

На июльском саммите в Вильнюсе я уверена, что мы увидим сильную поддержку Украины, я очень надеюсь, что будет сделано заявление о членстве Украины в НАТО

На июльском саммите в Вильнюсе я уверена, что мы увидим сильную поддержку Украины, я очень надеюсь, что будет сделано заявление о членстве Украины в НАТО. Думаю, вы видели международную поддержку Украины на саммите G7, поездку президента Зеленского по Европе, Ближнему Востоку и Азии. И я думаю, что вы можете ожидать хорошего результата на саммите НАТО в июле.

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Мы говорим об определенном комплексе гарантий, которые США предоставляют Израилю, который при этом не является членом Альянса. Но здесь важно понимать, что речь идет именно о «стратегии дикобраза» — предоставлении такой военной помощи Украине, чтобы дальнейшая война с ней была крайне болезненной. Эта модель также охватывает поддержку оборонного промышленного производства внутри страны, так, чтобы стране не приходилось полагаться только на другие страны в вопросе собственной обороны.

Страна становится настолько сильна, что ее становится невозможно проглотить, скажем так, из-за всех этих оборонительных сооружений вокруг. И я думаю, что это то, к чему должна стремиться каждая страна, особенно страна, которая имеет столько активов, как Украина, где уже существует очень сильный сектор оборонного производства. Он может быть сильнее при условии проведения необходимых реформ. Я имею в виду, что это то, что хорошо известно и что мы обсуждаем годами в Украине. Но я думаю, что здесь есть реальный потенциал, и, очевидно, мы видим, насколько способными показали себя украинские военные. И я считаю, что продолжение этого процесса является настоящим плюсом. Это хороший шаг. Конечно, это не означает, что не будет других видов и гарантий безопасности, в том числе, возможно, со временем, членства в НАТО.

Мне трудно представить мир в Украине без твердых гарантий безопасности

Реалистичный сценарий — это вступление Украины в НАТО, но мы не говорим о сроках, это точно займет определенное время.

В США все еще существует сильная поддержка Украины и того, за что эта борьба, за что эта война идет. Я думаю, люди понимают, за что борется Украина и украинцы — за свои семьи, за свою свободу, за свое будущее. Американцы это понимают. И поэтому они поддерживают такую борьбу. Я думаю, что все будет зависеть от того, что будет происходить на поле боя. Контрнаступление и его результаты — очень важны.