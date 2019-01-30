Манна небесная. Почему украинцы не мыслят как швейцарцы Сегодня, 11:29 980 Цей матеріал також доступний українською

По поводу перспектив применения швейцарского опыта решения большинства вопросов с помощью прямой демократии – референдумов

У нас тоже немало желающих поиграть в эту игру, правда только под выгодную для себя конъюнктуру. Приведу только два аргумента. Так вот:

1. Представьте себе, что не в Швейцарии, а в нынешней Украине проводится референдум об общем гарантированном доходе для граждан страны. Это о выплате каждому гражданину ежемесячно суммы в размере около 3000 евро. Швейцарцы, хотя бюджет их страны вполне мог потянуть эти расходы, сказали: "Нет", потому что решили, что такая подачка только навредит их государству, снизит его конкурентоспособность в мире и лишит пассионарности и инициативности граждан. А теперь представьте себе, как бы на этот вопрос ответили граждане страны, которая не имеет даже частички ресурса на такие расходы? То есть, как бы проголосовали мы с вами и всеми нашими соседями, друзьями и недругами – гражданами Украины?

2. А теперь посмотрим, какие рейтинги у наших популистов и демагогов, которые в своих предвыборных (и не только) выступлениях, программах, заявлениях обещают золотые горы. На первый взгляд, как будто не все так критично, ведь кажется что любителей лапши на ушах у нас где-то примерно 50%, а не все сто. На самом деле, совсем не так все хорошо. Просто наш типичный избиратель делится на три категории.

Первые страдают политической амнезией и мечтают, чтобы им принесли "манну небесную" и готовы поверить каждому авантюристу, который это пообещает. Вторые точно так же мечтают о том же благоденствии, когда налоги платить не надо, работать необязательно, но всего для всех будет столько, что хоть подавись. Но в отличие от первых они сохранили частичку критичности и здоровую память – могут вспомнить, что эти же люди им уже это обещали, а потом, придя к власти, делали все наоборот (вспомните хотя бы большинство обещаний Тимошенко). Такой избиратель тоже будет искать проповедника "полной халявы", но среди каких-то мифических новых лиц и находиться в полной растерянности.

И лишь небольшая третья категория помнит фундаментальный принцип физики, что ничего ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Ноих таки действительно меньшинство. Нас спасает то, что такие трезвые люди все же в стране есть. И еще то, что часть второй категории в своем неверии в уже обанкротившихся обещальниках может во время выборов подсобить голосами думающим (хотя из целиком противоположных побуждений). Но на референдуме же объединятся именно две первые категории. Или кто-то в этом сомневается? Стоит лишь посмотреть на предложения, которые посылают Зеленскому.

Поэтому прямая демократия – это великая сила, но на право пользоваться ею надо еще заслужить уровнем своей общественной зрелости.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени