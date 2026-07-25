Олег Шама

Олег Шама

Редактор раздела История, NV

Старый диагноз россиянам от Соловьева. Об описании болезней народа, которые подтвердились

25 июля, 11:21
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Одержимый ложными идеями, граничащими с манией величия и манией враждебности к нему всех и каждого, — так философ Владимир Соловьев думал о россиянах 135 лет назад

Знаменитый в России конца XIX века мыслитель Владимир Соловьёв призывал свой народ отказаться от бессмысленных идей, чтобы найти в себе силы восстановить здоровье и наладить свои дела.

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«…Он [русский народ], хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно склоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют».

Так российский философ Владимир Соловьев в сентябре 1892 года объяснял, на что следует обратить внимание, чтобы в будущем предотвратить масштабную катастрофу,

Теги:   Владимир Соловьев Россияне экспорт зерна Урок истории с Олегом Шамою

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