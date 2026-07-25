Старый диагноз россиянам от Соловьева. Об описании болезней народа, которые подтвердились
Одержимый ложными идеями, граничащими с манией величия и манией враждебности к нему всех и каждого, — так философ Владимир Соловьев думал о россиянах 135 лет назад
Знаменитый в России конца XIX века мыслитель Владимир Соловьёв призывал свой народ отказаться от бессмысленных идей, чтобы найти в себе силы восстановить здоровье и наладить свои дела.
«…Он [русский народ], хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно склоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют».
Так российский философ Владимир Соловьев в сентябре 1892 года объяснял, на что следует обратить внимание, чтобы в будущем предотвратить масштабную катастрофу,