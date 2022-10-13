Поведение противника изменилось. Что делают россияне 13 октября, 16:01

Путинский режим все больше осознает бесперспективность планов удержания захваченных украинских территорий

Свидетельством тому является показательная демонстрация российским руководством якобы решимости уничтожить украинскую государственность нанесением массированных ракетных ударов по всей территории Украины.

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Агрессивные действия Кремля все меньше поддерживает российское общество, на что указывает течение мобилизации в РФ.

В частности, значительно уменьшилось количество сторонников действий власти, так называемых z-людей, которые заявляли о готовности добровольно мобилизоваться, но, столкнувшись с отсутствием элементарной подготовки перед отправлением в зону боевых действий, начали массово терять патриотические иллюзии и мотивацию к участию в военных авантюрах преступного руководства России.

В целом на растущую динамику снижения мотивации личного состава противника участвовать в войне против Украины указывает коварная тактика отдельных передовых российских подразделений, военнослужащие которых пытаются уклоняться от боевых действий и прячутся в школах, детских садах и больницах, прикрываясь учениками, больными детьми, их родителями и персоналом перечисленных выше заведений.

На такие изменения в поведении противника существенно повлияли контрнаступательные действия Сил обороны Украины, в результате которых оккупанты терпят значительные безвозвратные и санитарные потери.

В связи с этим с целью освобождения мест для раненых, которые прогнозируемо будут поступать, оккупанты дали указание руководителям медицинских учреждений как можно быстрее выписывать личный состав с легкими ранениями, особенно из числа недавно мобилизованных и освобожденных по мобилизации заключенных, несмотря на неудовлетворительное состояние здоровья.

Текст опубликован с разрешения автора

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