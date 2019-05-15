#
Илья Кенигштейн
Желтая зараза для Киева
Питер Дикинсон
Самая большая потребность Украины
Джонатан Робертс
Они уже здесь. Шесть роботов, о которых вы не знали
Светлана Ройз
Позволить себе быть. С чего начинается вера в себя
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент
Виктор Пинзеник - фото

Виктор Пинзеник

Народный депутат, экономист

Маленькие решения. Почему мы топчемся на одном месте

Вчера, 14:25
2205
Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Вчера рассматривался проект закона, в некотором смысле довольно типичный для украинских политиков

Може здатися, що він не такий уже й принциповий. Та саме такі ‘’малопринципові рішення’’ формують систему, що значною мірою пояснює негаразди, в яких ми топчемося вже не одне десятиліття. Бо не вибудовуються єдині для всіх правила, а визначаються винятки з них.

Отже, основні норми законопроекту:

Встановлюються доплати до цін на сільськогосподарську продукцію з певного регіону, що продається державі (очевидно, в нашій країні ще не всі знають, що вже давно не держава купує продукцію, а суб’єкти господарювання; а коли купують державні органи – то за процедурою публічних закупівель, за вже врегульованими правилами).

Якщо згадати чинну норму про обов’язок держави забезпечувати поставки продукції в певні регіони, то маємо і для першого, і для другого випадку терміново відновити держплан та держпостач (для тих, хто вже нічого не знає про держплан та держпостач: це фундаментальні опорні органи комуністичного устрою економічного життя з їх невід'ємними атрибутами – вічними чергами та порожніми прилавками магазинів).

А що будують такими законами українські політики?

Мешканці певного регіону сплачують за електроенергію 50% ціни (скільки систем підтримки громадян має бути? Бо є ще субсидії. Та декому цього замало. Бо субсидії залежать від доходів, а знижку отримають усі. Можна купити в такому регіоні будинок, зареєструватись там і оплачувати електроенергію за заниженими цінами, незалежно від доходів).

У певних регіонах забороняється скорочення мережі, наприклад, медичних закладів чи територіальних органів міністерств (а як бути з приватним медичним пунктом, який відповідно до схваленого закону про медичну реформу можна відкрити у власному будинку чи квартирі? Ні-ні! Все одно не дозволимо закрити пункт, який перестали відвідувати пацієнти. На зло всім будемо продовжувати й надалі утримувати його. А як бути з територіальними органами міністерств, які теж заборонено ліквідувати? Саме міністерство ліквідували, але руки геть від спроб ліквідувати територіальні органи уже мертвої структури).

Тарифні ставки бюджетних працівників у певних регіонах встановлюються на 50% вищими, ніж у інших (чому б міністерствам не почути цю прекрасну новацію і не перенести свої органи в ці регіони, відразу хорошу прибавку до зарплати можна отримати. Не уявляю, правда, як пояснити логіку подібного рішення вчителю сусіднього села, розташованого лише за три кілометри, але за інших рівних умов там заробіток вчителя на 50% менший).

Кошти на медицину в певні регіони виділяються за підвищеним нормативом (але згідно з медичною реформою припиняється виділення коштів, бо оплачуватимуться медичні послуги, тобто кошти надаються тому медичному закладу, де її захотів отримати пацієнт).

Пенсія в певних регіонах встановлюється на 40% вище, а обласна рада може додати ще 50% (не стаж і заробіток вирішують долю пенсіонера, а місце проживання. За подібною логікою найвищу пенсію мають отримувати київські пенсіонери, бо тут найвищі ціни, а тому і більші витрати пенсіонерів. Та якщо продовжувати йти такою логікою, то тоді треба у кожному населеному пункті встановити свою пенсійну систему).

Мешканці певного регіону мають право позаконкурсного (квотного) вступу до вишів (шкодую, що цю норму не доповнили вимогою лікування ініціаторів подібних новацій не у тих лікарів, які продемонстрували найкращі показники знань, а тільки у тих, хто став навчатися поза конкурсом).

На жаль, подібні законопроекти з демонстрацією проявів неймовірної любові до виборців легко проходять через парламент. І навіть попри те, що сьогодні, з якогось дива, схвалення закону вдалося стримати (його відправили на доопрацювання), це не дуже радує. З досвіду знаю: це не означає, що закон з подібними нормами не буде прийнято.

Не знаю, чи варто ставити питання: а що будують такими законами українські політики? І чи будують взагалі?

Текст опубліковано з дозволу автора

Оригінал

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Теги:   Виктор Пинзеник Закон Парламент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП-3 мнений

Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Великий прорыв в физике и освоение Луны
23042
Илья Кенигштейн - фото
Илья Кенигштейн
Последний звонок. Прочитайте это своим детям
12891
Ульяна Супрун - фото
Ульяна Супрун
Как часто можно пить кофе
12200
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Великий прорыв в физике и освоение Луны
23042
Ульяна Супрун - фото
Ульяна Супрун
8 фактов. Что нужно знать об алкоголе
13152
Илья Кенигштейн - фото
Илья Кенигштейн
Последний звонок. Прочитайте это своим детям
12891
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
77268
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Два сценария Путина для Зеленского
66383
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Десять фактов о Зеленском
46947

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 11:14

img
20 мая. Как Рада выбирала дату инаугурации Зеленского - хроника
Политика

Сегодня, 14:24

img
Говорит Вашингтон. Экс-посол США в Украине Джон Хербст - о заявлениях Луценко, деле Манафорта и Зеленском
Политика

Сегодня, 13:37

img
Приват или кадры для Зе. Зачем Коломойский вернулся в Украину