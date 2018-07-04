Даша Малахова

04 июля 2018, среда
Чему украинцам стоит поучиться у итальянцев

Вопрос смысла жизни женщины беспокоит меня постоянно, и легкое бытие – неотъемлемая часть этого смысла, ради которого мы живем

19 июня, 19:39
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Как вырастить жлоба

Отучите ребёнка мыслить, размышлять, принимать самостоятельно решения,  развиваться, спорить, докажите ему, что он не имеет никакого значения, и вот – жлоб готов

24 мая, 17:00
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Как журналы и телевидение превратили нас в извращенцев

Во всем мире отказываются от фотошопа, активно продвигают моделей plus size, устраивают лекции по здоровому питанию, образу жизни и здоровому внешнему виду. Но не у нас

18 апреля, 22:05
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Почему мы несчастны

Большинство гонится за готовыми алгоритмами счастья, но они не работают

22 марта, 20:39
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В чем секрет любых отношений

Множество семей выходит за рамки общепризнанных сценариев, но зато остаются верны себе и становятся счастливыми.

04 января, 18:39
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Дети в огне. Кто виноват в трагедии

Мы продолжаем жить в СССР. Все делаем не для реального функционального повода, а на показуху, для проверки из районо

18 сентября 2017, 17:03
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Почему многих раздражают дети в ресторанах

Вам нравятся живые дети в ресторанах? Бодренькие, веселые, активные малыши, которые находятся там, где и должны — в детстве? И там, где не все им рады — в ресторане?

10 августа 2017, 02:03
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Когда ты на 10 лет старше мужа

Ему было только 8, а я уже была замужем и жила в Уэльсе

11 мая 2017, 18:13
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Почему я не променяла украинский паспорт на британский

Я не могла себе представить, что не смогу вернуться домой, когда захочу

07 апреля 2017, 19:11
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Даша Малахова

Актриса, телеведущая, ресторатор

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