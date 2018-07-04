Даша Малахова

Вопрос смысла жизни женщины беспокоит меня постоянно, и легкое бытие – неотъемлемая часть этого смысла, ради которого мы живем
Вопрос смысла жизни женщины беспокоит меня постоянно, и легкое бытие – неотъемлемая часть этого смысла, ради которого мы живем
Отучите ребёнка мыслить, размышлять, принимать самостоятельно решения, развиваться, спорить, докажите ему, что он не имеет никакого значения, и вот – жлоб готов
Во всем мире отказываются от фотошопа, активно продвигают моделей plus size, устраивают лекции по здоровому питанию, образу жизни и здоровому внешнему виду. Но не у нас
Большинство гонится за готовыми алгоритмами счастья, но они не работают
Множество семей выходит за рамки общепризнанных сценариев, но зато остаются верны себе и становятся счастливыми.
Мы продолжаем жить в СССР. Все делаем не для реального функционального повода, а на показуху, для проверки из районо
Вам нравятся живые дети в ресторанах? Бодренькие, веселые, активные малыши, которые находятся там, где и должны — в детстве? И там, где не все им рады — в ресторане?
Ему было только 8, а я уже была замужем и жила в Уэльсе
Я не могла себе представить, что не смогу вернуться домой, когда захочу
Уровень воровства в РФ заоблачный, а доходов почти не осталось. И вот возникает вопрос: на какие шиши Кремлю содержать своих миньонов?
Мы не спорим, стакан наполовину пуст или полон – мы выплескиваем воду и кричим о жажде
Уровень воровства в РФ заоблачный, а доходов почти не осталось. И вот возникает вопрос: на какие шиши Кремлю содержать своих миньонов?
Украинцы всегда отвечают на телефонные звонки, но редко делают комплименты чужой работе
Весь мир с увлечением следил за тем, о чем же договорятся Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Однако мало кто заметил, что одновременно с ярким, но пустым шоу в Сингапуре происходит у нас тут под боком
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