Спектакль Стармера и Макрона. Дождется ли Украина европейских войск

Если бы каждое такое намерение «Коалиции желающих» можно было бы превратить в одну пуля, от России уже не осталось бы и мокрого места. Но хотя намерения в пули не превращаются, лидеры коалиции все равно объявляют о своих «гарантийных контингентах», потому что знают, что этого они не сделают. Конечно до тех пор, пока на это не даст согласия Трамп. А он пока согласия не дает. Потому что на это не соглашается Путин.

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В этом драматическом спектакле есть и свои плюсы. Для Стармера и Макрона грозные внешнеполитические инициативы — это популярная тема для внутреннего политического потребления. Европа выглядит «сильной» благодаря заявлениям «Коалиции желающих». В конце концов, это помогает объяснять собственным избирателям, почему Европе надо платить деньги США за оружие для Украины. И это, на самом деле, для нас большой плюс.

Сегодня Европа — это бумажный тигр

Но если говорить о буквальной отправке европейских сил в Украину, то этого не следует ожидать. Сегодня Европа — это бумажный тигр. Континент с огромным экономическим и научным потенциалом, который за последние 20 лет потерял волю защищать себя. Конечно, есть на европейском континенте исключения — Польша, Швеция или Финляндия — но это, скорее, исключения, которые подтверждают общее правило усталости нежной Европы от ответственности за собственную безопасность.

Чтобы бумажный тигр перестал быть бумажным, Европе нужни собственные инвестиции в собственные армии и согласие на непопулярные решения, — как, например, восстановление обязательной военной службы, — как это было, в частности, во Франции или Германии еще в 1990-х.

Возможно, частью этих решений станет ускоренная интеграция Украины в ЕС, — это даст Европе надежный форпост на Востоке, или (тоже вариант) изменение отношения к европейской перспективе Турции, которая обладает второй по величине армией в НАТО после США. Ну, а пока масштабные изменения только в планах, европейские лидеры в очередной раз объявляют о стремительных военных операциях в Украине на бумаге.

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Текст публикуется с разрешения автора