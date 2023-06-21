Новый глобальный консенсус. Какое решение принято? 21 июня, 11:27 NV Премиум

Мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы сделать как можно больше для людей и планеты

Многочисленные накладывающиеся друг на друга потрясения подорвали способность стран бороться с голодом, бедностью и неравенством; развивать устойчивость; и инвестировать в свое будущее. Уязвимость долга в странах с низким и средним уровнем дохода представляет собой серьезное препятствие на пути восстановления их экономики и способности осуществлять важнейшие долгосрочные инвестиции.

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Мы также активно работаем над борьбой с крайней нищетой и бедностью, и неравенством. По оценкам, за последние три года в условиях крайней нищеты и бедности оказались 120 миллионов человек, а мы все еще далеки от достижения наших Целей устойчивого развития ООН к 2030 году. Поэтому, мы должны поставить людей в центр нашей стратегии повышения благосостояния всех людей на планете.

Мы хотим систему, которая будет лучше учитывать потребности и уязвимости, которые в настоящее время усугубляются из-за климатических рисков, способных еще больше ослабить возможность стран искоренить бедность и добиться инклюзивного экономического роста. Изменение климата приведет к более масштабным и частым бедствиям и несоразмерно затронет беднейшие и наиболее уязвимые слои населения во всем мире. Эти вызовы не знают границ и создают экзистенциальную угрозу для общества и экономики.



Мы хотим, чтобы наша система приносила больше пользы нашей планете. Переход к миру с «нулевыми выбросами» и цели Парижского соглашения предоставляют этому поколению возможность открыть новую эру устойчивого глобального экономического роста. Мы считаем, что справедливые экологические преобразования, которые никого не оставят позади, могут стать мощной силой в борьбе с бедностью и поддержки инклюзивного и устойчивого развития. Это требует повсеместных долгосрочных инвестиций, для обеспечения того, чтобы все страны могли воспользоваться этой возможностью. Вдохновленные исторической Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программой в области биоразнообразия, мы также нуждаемся в новых экономических моделях, признающих огромную ценность природы для человечества.

Нам нужна более мощная глобальная система безопасности

Мы убеждены в том, что сокращение масштабов нищеты и защита планеты являются общими целями. Мы должны сосредоточиться на справедливых и инклюзивных переходных процессах, чтобы бедные и наиболее уязвимые страны могли в полной мере воспользоваться этой возможностью, а не нести непропорционально большие расходы. Мы признаем, что в зависимости от их национальных условий, возможно, странам потребуется избрать различные пути перехода, в соответствии с пределом в 1,5° по Цельсию по Парижскому соглашению. Не будет никакого перехода, если для его финансирования не будет солидарности, экономических возможностей или устойчивого роста.

Мы, лидеры различных экономик со всех уголков мира, едины в нашей решимости сформировать новый глобальный консенсус. Мы будем использовать Парижский саммит по Новому глобальному пакту о финансировании 22−23 июня в качестве решающего политического момента для восстановления успехов в области развития, утраченных в последние годы, и ускорения прогресса в достижении ЦУР, включая справедливые переходные процессы. Мы четко придерживаемся нашей стратегии: обязательства в области развития и климата должны быть выполнены и в соответствии с Аддис-Абебской программой действий нам необходимо задействовать все источники финансирования, включая официальную помощь в целях развития, внутренние ресурсы и частные инвестиции.

Реализация этого консенсуса должна начаться с существующих финансовых обязательств. Коллективные цели по климатическому финансированию должны быть достигнуты в 2023 году. Также должна быть достигнута наша общая глобальная цель в 100 миллиардов долларов добровольных взносов для наиболее нуждающихся стран посредством перераспределения специальных прав заимствования или эквивалентных бюджетных взносов.

Ни одна страна не должна годами ждать облегчения бремени задолженности. Нам необходимо более широкое и своевременное сотрудничество по вопросам задолженности как для стран с низким, так и со средним уровнем дохода. Это начинается со скорейшего принятия решений для стран, оказавшихся в долговой яме.

Одним из главных приоритетов является продолжение масштабной реформы нашей системы многосторонних банков развития, на основе существующей динамики. Мы просим банки развития предпринять ответственные шаги, для того чтобы сделать гораздо больше при помощи имеющихся ресурсов и увеличить финансовый потенциал и мобилизацию частного капитала на основе четких целей и стратегий с точки зрения вклада частного финансирования и мобилизации внутренних ресурсов. Эти финансовые ресурсы крайне важны, но эта реформа касается гораздо большего, чем просто деньги.

Она должна обеспечить более эффективную операционную модель, основанную на страновом подходе. Для достижения наибольшего воздействия нам также необходимо, чтобы наши банки развития работали вместе как экосистема, в сотрудничестве с другими государственными агентствами и модернизированными вертикальными фондами, а также, с филантропами, суверенными фондами благосостояния, частными финансами и, где это уместно, гражданским обществом.

Технологии, знания, устойчивость, а также государственные и частные инвестиции будут лежать в основе наших партнерских отношений, для содействия передачи технологий и свободному потоку научных и технологических талантов, а также будут способствовать инклюзивной, открытой, справедливой и недискриминационной экономике. Мы будем продвигать программу устойчивых и инклюзивных инвестиций в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой, на основе местной экономической добавленной стоимости и местных преобразований, таких как производственно-сбытовые цепочки по производству удобрений. Этот комплексный подход потребует новых метрик для обновления наших инструментов отчетности.

Государственные финансы будут по-прежнему играть важную роль в достижении наших целей. Мы должны начать с укрепления наших инструментов (Международной ассоциации развития, Целевого фонда МВФ по сокращению бедности и обеспечению роста, Фонда жизнеспособности и устойчивости, Международного фонда сельскохозяйственного развития, Зеленого климатического фонда и других льготных механизмов наших банков, а также «Глобального щита» против климатических рисков). Однако мы признаем, что для достижения наших целей в области развития и климата, потребуются новые, инновационные и устойчивые источники финансирования, такие как выкуп долга, привлечение секторов, процветающих благодаря глобализации, и более надежные рынки кредитования углерода и биоразнообразия. Это относится к борьбе с голодом, бедностью и неравенством, адаптации к изменению климата, а также предотвращения, сведения к минимуму и устранения потерь и ущерба.

Одной из высоких приоритетных задач является повышение устойчивости с помощью комплексного пакета финансовых инструментов. Нам нужна более мощная глобальная система безопасности, основанная на заранее разработанных подходах, для смягчения и адаптации к последствиям изменению климата, особенно в случае стихийных бедствий. Это предполагает наличие механизмов отсрочки платежей, устойчивых к изменению климата и стихийным бедствиям, страховые сети и финансирование на случай чрезвычайных ситуации, включая более устойчивую модель гуманитарной помощи.

Достижение наших целей в области развития, включая смягчение последствий изменения климата, также будет зависеть от увеличения потоков частного капитала. Это требует усиления мобилизации частного сектора с его финансовыми ресурсами и его инновационным потенциалом, как это предусмотрено в Соглашении G20 с Африкой. Это также требует улучшения деловой среды, внедрения общих стандартов и надлежащего наращивания потенциала, а также снижения предполагаемых рисков, например, на валютных и кредитных рынках. Это может потребовать государственной поддержки, а также обмена достоверными данными. В целом нашей системе необходимо снизить стоимость капитала для устойчивого развития, в том числе в рамках «зеленого» перехода в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой.

Наша совместная работа сводится к солидарности и коллективным действиям, направленным на снижение проблем, стоящих перед развивающимися странами и выполнение нашей глобальной повестки дня. Мы будем продолжать добиваться прогресса, используя другие важные события, включая саммиты G20 в Индии и Бразилии, саммит ЦУР и COP, начиная с COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах в этом году. Во всех наших предстоящих международных усилиях и переговорах мы будем стремиться продвигать конкретные действия, которые оправдают обещания ЦУР, в интересах нашего процветания, людей и планеты.

Текст подписали: Миа Моттли, премьер-министр Барбадоса. Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии. Шарль Мишель, президент Европейского совета. Олаф Шольц, канцлер Германии. Фумио Кисида, премьер-Министр Японии. Уильям Руто, президент Кении. Маки Салл, президент Сенегала. Сирил Рамафоса, президент ЮАР. Мохамед бен Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Риши Сунак, премьер-министр Великобритании. Джозеф Байден-младший, президент США.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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