Лидер или лузер?

"Посиди, погуляй", – как-то сказала мне доктор наук, когда я пришла в университет на заранее оговоренную встречу в рамках подготовки к защите кандидатской работы. "Интересные эти люди – ученые", – подумала тогда я, "пренебрегают договоренностями, не умеют управлять своим временем". Но выбора не было, несколько часов под дверью я таки просидела, стиснув зубы и пытаясь убедить себя в том, что все люди разные. И ценности у людей тоже разные.

Вот и сейчас вспомнила эту историю, уговаривая себя не драматизировать сегодняшние события. "Это тебе важно быть лидером, это твоя прихоть", – убеждает внутренний голос, – "посиди, погуляй». Далее пытаюсь оставаться оптимистом, думать вне шаблонов, искать новые модели мышления для новой реальности.

Все же, почему Украина в последнее время так и не подписала соглашение в рамках выполнения обязательного Плана действий ОЭСР против размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS), на подготовку которого было потрачено немало усилий? Все же было готово? Почему не сегодня, в Париже?

Лично я верю в более оптимистичный сценарий

"Компания на этот раз несерьезная", – скажет кто-то из вас. Мол, Украина – европейская страна, а здесь Панама, Ямайка, Тунис, Барбадос, Малайзия. Посидим, подождем, в следующий раз более серьезные партнеры будут. А будут ли?

В июне 2017 года 72 страны подписали MLI. Конечно, можно ждать Беларусь или Молдову, они тоже никак не решатся. Ну и времени до конца года еще много, "успеем заскочить в последний вагон", – в конце концов это наш осознанный выбор быть первым или последним.

И вот Париж, официальная церемония, внимание инвесторов и прессы приковано к этому событию. Официальное подписание соглашения, поздравления, фотографирование на память, бокал шампанского, – организация на высоком уровне. А мы сидим сзади, наблюдаем.

"Главное – быть в комнате", – как-то сказал один поляк в контексте BEPS. – Неважно, за какой партой – первой или последней, главное – со всеми". И вот только тогда, когда ты лично сидишь за последней партой, то понимаешь всю постыдность ситуации. Ты настолько четко осознаешь, что ты последний, что иногда тебе кажется, что все показывают пальцем в твою сторону. Возможно это не твой выбор, ты бы хотел иначе. Однако оправдания нет. И другой реальности тоже нет. Мы все сидим за последней партой, мы – Украина.

Как известно, размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения (BEPS) касается стратегий налогового планирования, в которых используются пробелы и несоответствия национальных и международных правил налогообложения для искусственного переноса прибыли к местам с низкими налогами или без налогообложения, в которых экономическая деятельность отсутствует или минимальна. Это приводит к уменьшению или ликвидации налога на прибыль предприятий. BEPS влияет на все страны, однако особенно важен для развивающихся стран, из-за их большой зависимости от налога на прибыль предприятий, особенно для мультинациональных корпораций.

Итак, Украина присоединилась к Плану действий BEPS с 1 января 2017 года и обязалась имплементировать так называемый минимальный пакет Плана действий BEPS, включающий 4 обязательные меры из 15.

Две из четырех обязательных мер BEPS можно имплементировать очень быстро – присоединиться к подписанию Многосторонней конвенции о реализации мер, связанных с налоговыми соглашениями, для предотвращения BEPS (Multilateral Instrument MLI – Многосторонний инструмент):

Мера 6 "Предотвращение предоставления льгот, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения, при неподходящих обстоятельствах";

Мера 14 "Повышение эффективности механизмов урегулирования споров".

Многосторонний инструмент (MLI), который направлен на имплементацию Плана действий BEPS, был разработан OECD и G20, а именно – благодаря этому инструменту можно быстро внести изменения в более 3000 двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения по всему миру, автоматически, в один день. Альтернативой является только двустороннее повторное согласование соглашений об избежании двойного налогообложения, однако такая процедура может растянуться на годы.

Невыполнение минимального стандарта BEPS. Что это будет означать для Украины?

Во-первых, в конце 2018 года OECD опубликует список стран, которые не выполнили минимальный стандарт Плана действий BEPS. Украина окажется в этом списке, ведь MLI – единственный механизм, который позволяет быстро внести изменения в более чем 70 существующих соглашений об избежании двойного налогообложения, стороной которых является Украина, и таким образом имплементировать меры 6 и 14 минимального стандарта Плана действий BEPS. Именно тот список стран, сидящих за последней партой в комнате. И всем станет очевидно, где место Украины в мире.

Во-вторых, в четвертом квартале 2018 года Глобальный форум ОЭСР проведет следующий раунд проверки соблюдения Украиной стандарта обмена информацией или стандарта прозрачности, как его еще называют. На этот раз, Украина получит оценку имплементации стандартов прозрачности и попадет в общий рейтинг. "Не соответствует требованиям (Non-Compliant)" – этого надо просто бояться, как в страшном сне. Ведь это красный цвет для всех инвесторов, причем как внешних так и внутренних.

И последнее, невыполнение Украиной требований Плана действий BEPS в части обязательной имплементации минимального стандарта, а также несоблюдение стандартов прозрачности – это прямой шаг к так называемому офшорному списку Евросоюза. Украина имеет все шансы возглавить список офшорных стран, переместиться с последней парты в лидеры.

В конце концов, мы можем оказаться в тупике, у нас не будет выбора. Нам придется выполнять все установки ОЭСР и G20. Сегодня мы должны выбирать – гордо идти с поднятой головой впереди изменений, используя их преимущества, или склонить голову и просить не наказывать. Быть лидером изменений или лузером, держась за свой статус-кво.

Лично я верю в более оптимистичный сценарий, ведь MLI открыт для подписания в любое время, соглашение можно подписать даже дистанционно, не дожидаясь следующей официальной церемонии летом 2018 года. Самостоятельно, без компании, однако по собственной инициативе, без принуждения. Поэтому предлагаю Украине встать из-за последней парты и пойти работать.

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