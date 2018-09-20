20 сентября 2018, четверг
Елена Макеева
Елена Макеева
Глава Совета директоров Аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" Geneva Group International, экс-заместитель министра финансов Украины
Куда подевалась наша искренность?
Давайте, вспомните свое детство. Как мы знакомились с детьми, какие вопросы задавали и чего ждали от общения 0
Почему Starbucks не придет в Украину

Есть несколько причин

14 марта, 16:03
11
Лидер или лузер?

Мы все сидим за последней партой, мы – Украина

24 января, 18:29
2
Сквозь #зрады к #перемогам

Украина поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business на 4 позиции

22 ноября 2017, 15:03
0
Где сконцентрирована большая доля офшорного капитала

Первые впечатляющие результаты в рамках добровольного раскрытия информации об активах в офшорах. И это только начало

19 октября 2017, 15:03
1
Современное оружие против офшоров

Уклонение от уплаты налогов и использование офшоров – большая проблема во всем мире

02 октября 2017, 10:24
0
We are the Champions. Скрытые Champions

Инвестирование в чемпионов – бизнеса и общества – было бы очень полезно для Украины. Объединяться нужно вокруг достижений, а не отчаяния и беспомощности

30 марта 2017, 12:53
0
Экономическая сущность или налоговая форма?

Украина крайне нуждается в комплексной программе перевооружения бухгалтеров и налоговиков

25 ноября 2016, 12:10
0
Новый черный список офшоров

Идея составить список офшорных юрисдикций возникла после скандала вокруг панамского архива. Под проверки попадет и Украина

16 ноября 2016, 13:11
0
Большие деньги не имеют национальности

Как Украина может получить дополнительные инструменты борьбы против уклонения от уплаты налогов

09 ноября 2016, 15:16
1

Мы рекомендуем

Миллионеры и трущобы

Государство должно защитить налоговые поступления и продемонстрировать справедливость и равенство налоговой системы. Другими словами, доказать, что богатые платят налогов больше

03 ноября 2016, 06:13
0
Мировые налоговые тренды? Не, не слышали...

Безответственная налоговая политика, популизм и некомпетентность могут привести к экономическому фиаско Украины

27 сентября 2016, 18:39
2
Предприниматели будущего: кто они

Настоящие инноваторы думают о глобальных вызовах, которые стоят перед человечеством, а не о краткосрочном заработке и удовлетворении своих потребностей

16 августа 2016, 19:52
2
Боль оплаты

Почему информацию о государственном долге нужно сделать настолько видимой, насколько это возможно

12 июля 2016, 18:09
2

Елена Макеева

Глава Совета директоров Аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" Geneva Group International, экс-заместитель министра финансов Украины

НЕ ПРОПУСТИТЕ


Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове
Все материалы раздела Мнения являются личным мнением пользователей сайта, которые определены как авторы опубликованных материалов. Все материалы упомянутого раздела публикуются от имени соответствующего автора, их содержание, взгляды, мысли не означают согласия Редакции сайта с ними или, что Редакция разделяет и поддерживает такое мнение. Ответственность за соблюдение законодательства в материалах раздела Мнения несут авторы материалов самостоятельно.