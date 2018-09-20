Елена Макеева

Есть несколько причин
Украина поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business на 4 позиции
Первые впечатляющие результаты в рамках добровольного раскрытия информации об активах в офшорах. И это только начало
Уклонение от уплаты налогов и использование офшоров – большая проблема во всем мире
Инвестирование в чемпионов – бизнеса и общества – было бы очень полезно для Украины. Объединяться нужно вокруг достижений, а не отчаяния и беспомощности
Украина крайне нуждается в комплексной программе перевооружения бухгалтеров и налоговиков
Идея составить список офшорных юрисдикций возникла после скандала вокруг панамского архива. Под проверки попадет и Украина
Как Украина может получить дополнительные инструменты борьбы против уклонения от уплаты налогов
Государство должно защитить налоговые поступления и продемонстрировать справедливость и равенство налоговой системы. Другими словами, доказать, что богатые платят налогов больше
Безответственная налоговая политика, популизм и некомпетентность могут привести к экономическому фиаско Украины
Настоящие инноваторы думают о глобальных вызовах, которые стоят перед человечеством, а не о краткосрочном заработке и удовлетворении своих потребностей
Почему информацию о государственном долге нужно сделать настолько видимой, насколько это возможно
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
Союз с Турцией оказался для Путина дороже, чем союз с Ираном и, уж понятно, с сирийским диктатором
Путин быстро уничтожает собственную легитимность уже не только в России, но и за ее пределами. То есть он сам себе вредит
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
Путин вряд ли поехал бы к Меркель, не рассчитывай он договориться. Иначе, зачем тратить время и в результате получить негативный имидж?
Немецким политикам не понравилась идея Путина дать ему денег "на Сирию", экс-юрист Трампа Майкл Коэн готовится сдать президента с потрохами, а в Чечне снова появились "шайтаны"
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