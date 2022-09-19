Херсон освободят в ближайшие недели? 19 сентября, 18:20

Чем жила страна 19 сентября 2022 года

● Зеленский обещает: это не затишье, а подготовка. Временное затишье на фронте в Украине в действительности является подготовкой к дальнейшим действиям, заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Видео дня

«Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. В следующий ряд очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной — вся», — сказал глава государства.

● Президент и его Ставка. Сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Его участниками, в частности, стали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, в. о. главы СБУ Василий Малюк, министр инфраструктуры Александр Кубраков, глава ОП Андрей Ермак.

Свои доклады — по ситуации на передовой — зачитали командующие войск ОК «Запад» Сергей Литвинов и ОК «Юг» Андрей Ковальчук. На заседании рассмотрели план дальнейшей деоккупации украинских территорий.

● Русским предложили сдаться. На юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между ВСУ и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юг. «Огневой контроль, который мы держим над переправами и транспортными артериями через Днепр, заставляет их понять, что они зажаты между силами обороны и правым берегом — подразделения, которые в этой части Херсонщины находятся. Потому им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой. Но надо понять, как», — сказала она.

● Российские оккупанты пытаются отстроить поврежденную ракетными ударами ВСУ переправу в районе Каховской ГЭС. Проект Схемы опубликовал в ФБ соответствующие спутниковые снимки.

● Владимир Зеленский создал 15 военных администраций во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области.

● Херсон освободят в ближайшие недели? Украинское контрнаступление в Херсонской области продвигается вперед, тогда как российские войска, похоже, пытаются лишь замедлить его и отступить на более защищенные позиции, а не остановить ВСУ. Об этом в сводке по итогам 18 сентября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

По оценкам аналитиков ISW, непрекращающиеся удары украинских сил по российским наземным линиям коммуникаций в Херсонской области, по-видимому, оказывают все большее влияние на снабжение армии РФ на правом берегу Днепра. Позиции непрофессиональных подразделений марионеточных сил РФ рухнули на некоторых участках фронта, позволив ВСУ продвинуться вперед. «Украинские силы, вероятно, вернут себе большую, если не всю, западную часть Херсонской области в ближайшие недели, если они продолжат блокировать российские линии снабжения и будут продолжать свое наступление», — прогнозируют эксперты ISW. По их мнению, Украина может медленно наращивать успехи, если войска врага сохранят свою относительную слаженность в этом районе, но ВСУ могут и значительно ускориться, если силы РФ допустят прорывы.

Аналитики ISW констатируют, что российские силы, вероятно, пытаются провести более контролируемое отступление в западной части Херсонской области, чтобы избежать хаотичного бегства, которое было на Харьковщине.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: силы ВСУ продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области (вблизи админграницы Луганской области), несмотря на попытки армии РФ сдержать их; российские войска понесли огромные потери в живой силе и технике в боях за восток Украины, особенно во время украинского контрнаступления. Несколько бронетанковых и механизированных подразделений РФ, вероятно, были фактически уничтожены.

● Единственное место, где россияне еще пытаются наступать. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов на Донетчине, в районе населенных пунктов Бахмут, а также Николаевка Вторая и Веселая Долина (возле Бахмута). Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 21 удар — подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вражеской живой силы и опорных пунктов, а также пяти позиций зенитных ракетных комплексов.

● Первый шаг к деоккупации Луганщины сделан. Поселок городского типа Белогоровка (чуть западнее агломерации Северодонецк-Лисичанск и восточнее Славянска, на админгранице Луганской и Донецкой областей) полностью находится под контролем ВСУ. Об этом рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. По его словам, были моменты, когда туда заходили российские оккупанты, но сейчас поселок зачищен. Он стал первым значимым населенным пунктом области, полностью освобожденным от врага.

Гайдай добавил, что деоккупация Луганской области будет проходить сложнее, чем было на Харьковщине. «Того эффекта неожиданности уже не будет… Те, кто сбежал с Харьковского направления, находятся в Луганской, Донецкой области, и сейчас они делают все, чтобы максимально зарыться в землю и построить оборонные сооружения», — объяснил он. Украинцам нужно «запастись терпением в ожидании крупной деоккупации Луганской области», добавил глава ОВА, уточнив, что сейчас продолжаются тяжелые бои.

● Боевики террористической организации «ЛНР» призвали так называемого «главу республики» немедленно провести «референдум» о признании оккупированных украинских территорий частью РФ, — боятся наступления ВСУ.

● Почти 55 тыс. «потеряшек». С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 54 650 своих военных, за минувшие сутки — 170. Такие данные на утро 19 сентября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 14 тыс. единиц техники, среди которых: танки — 2212 (+2 за сутки), боевые бронированные машины — 4720 (+2), артсистемы — 1313 (+4), реактивные системы залпового огня — 312 (+0), средства ПВО — 168 (+0), самолеты — 251 (+0), вертолеты — 217 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 920 (+2) и многое другое.

● Украинские военные уничтожили в Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области базу российской ЧВК Вагнер, сообщил в соцсетях журналист Денис Казанский. По его словам, наемники обустроили себе казарму в городском Доме культуры, по зданию которого был нанесен удар из реактивных систем залпового огня HIMARS. «Обратите внимание, как точно нанесен удар. Уничтожена именно та часть здания, где находились выродки. Остальные секции не пострадали», — отметил он. В Генштабе уничтожение объекта пока не комментировали.

● Русские продолжают «атомный террор», — ударили по Южноукраинской АЭС. В ночь на 19 сентября российские войска обстреляли промышленную зону Южноукраинской атомной электростанции (северо-западная часть Николаевской области). Об этом рассказали в пресс-службе Энергоатома, опубликовав снимки с моментом удара.

Одна из российских ракет упала всего в 300 м от реакторов станции. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередачи. В то же время все три энергоблока ПАЭС сейчас работают в штатном режиме. Никто из персонала электростанции в результате удара не пострадал.

● Войска РФ обстреляли Южноукраинскую АЭС ракетой Искандер, сообщили в Оперативном командовании Юг.

● Штаты готовятся к ядерной войне. В администрации США и в диалоге с партнерами обсуждается план реагирования на радикальные действия со стороны РФ, — такие, как применение ядерного оружия в Украине. Об этом в интервью ЕП рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк.

По словам Бринк, США соглашаются с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС опасна, и Вашингтон поддерживает интерес Украины к созданию демилитаризованной зоны и возвращению станции под ее полный контроль.

● Путин и россияне должен ответить за все. Массовые захоронения людей на деоккупированных территориях — это свидетельство военных преступлений страны-агрессора России. Такое заявление сделал премьер Канады Джастин Трюдо после встречи со своей британской коллегой Лиз Трасс. «Необходимо надлежащее расследование и прозрачность, и Владимир Путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершают и продолжают совершать в Украине», — добавил он.

С 15 сентября в лесополосе освобожденного Изюма идут работы по эксгумации тел найденного там массового захоронения.

● Генератор потрепанных иллюзий Кремля. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил пропагандистам из информагентства ТАСС, что оккупированный Крым якобы «неотъемлемая часть РФ» и «любые претензии» на него «получат должный ответ».

Во время своего недавнего визита в прифронтовой Изюм президент Владимир Зеленский сказал, что жители всех временно оккупированных территорий Украины, включая Крым, должны знать: Украина обязательно вернется, а вместе с ней — и полноценная жизнь.

● Украина попытается через ООН конфисковать у РФ $300 млрд. Украинская сторона предложит на грядущей Генассамблее ООН принять резолюцию, которая станет основой для создания международного компенсационного механизма для конфискации до $300 млрд замороженных российских госактивов за рубежом. Об этом написала британская The Guardian.

По данным источников издания, чиновники украинского Минюста обсуждали этот вопрос с руководством МИД Британии, а также с представителями Германии, Франции и других стран ЕС. А еще — с помощницей министра финансов США Элизабет Розенберг.

Ранее глава Минфина США заявляла, что законодательство не позволяет Штатам взыскать репарации с РФ, поскольку они не являются участником войны. При этом США могли бы применить Закон о торговле с врагом или Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Как пишет The Guardian, репарации были поддержаны в совместном заявлении министров финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. На посту главы МИД Британии Лиз Трасс выражала принципиальную поддержку этой идеи, но в последнее время новый британский премьер не повторяла это предложение.

Санкционное законодательство Великобритании и Европы позволяет государствам замораживать активы российского Центробанка и некоторых олигархов, но не предусматривает перманентного ареста и односторонней передачи в фонд восстановления Украины.

Президент Владимир Зеленский сформировал рабочую группу для создания и внедрения механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного агрессией РФ.

И для финала:

● Мак приоткрывается в Киеве. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s возобновляет работу в Украине с 20 сентября. В этот день откроются первые три ресторана в Киеве — по проспекту Бажана, 3 В, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а. Сначала заведения будут работать только на доставку (через услугу McDelivery сервиса доставки Glovo). Залы ресторанов, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре.

Еще семь заведений в Киеве возобновят работу в Киеве примерно через неделю, добавили в компании. «Впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны», — отметили в McDonald’s.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.