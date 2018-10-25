Андрий Магера

Существует ли у польского президента оптимальный вариант?
Существует ли у польского президента оптимальный вариант?
Несколько впечатлений от парламентской избирательной реформы
Приходится слышать, что якобы статья №7 закона об образовании противоречит Конституции Украины, мол, "нарушает право обучения на родном языке". Так ли это?
Мало кто обратил внимание на одну вещь
После избрания новой Государственной Думы РФ нужно ставить вопрос о ее легитимности, а также о законности принятых ею решений
Мне кажется странным видеть публичную оппозицию в системе органов государственной власти
Зачем киевлянам несколько лет морочили голову обещанием вернуть в столицу районные рады? Зачем летом Киевсовет назначил выборы?
Я противник внеочередных парламентских выборов в 2016 году, но не из-за политических суждений, а чисто практических
Человек, которого комиссия признала избранным городским главой, победил только в одном районе города
В городе зарегистрировано 90 295 избирателей, а, значит, выборы должны проходить в два тура
Без контроля над границей, полного разоружения и вывода иностранных войск выборы невозможны
Не стоит менять трижды изнасилованную Конституцию, доверие к которой пошатнулось. Лучше начать с чистого листа
По каким принципам будет проходить декоммунизация Украины
Без проблем обійтися не вдасться: країна має окуповані території та складну ситуації на Сході
Напередодні виборів українські парламентарі намагаються приманити виборців традиційним способом: даючи популістські обіцянки замість розкриття реальної ситуації
Решение Трампа разорвать с Россией договор о ликвидации ракет не принесет никаких особенных последствий. Это более мелкое событие, чем вчерашний указ Путина
Чтобы поменять школу, важно поменять отношения внутри. Прежде всего, между родителями и администрацией
Пора бы украинцам понять: экономика не барон Мюнхгаузен, она не вытащит сама себя из болота за волосы. Экономика запускается политикой. Но не той, что прописывает языковые квоты
Наиболее громкая и одновременно жуткая история произошла в саудовском консульстве в крупнейшем городе Турции – Стамбуле. Речь о жестоком убийстве журналиста, способном привести к серьезным геополитическим изменениям во всем мире
В преддверии президентских выборов в стране нас пугают реваншем. Но опасаться его нужно уже сейчас — ползучая контрреволюция ежедневно отвоевывает свои позиции
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