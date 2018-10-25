Андрий Магера

25 октября 2018, четверг
Польша и скандальный закон. Что предпримет Дуда

Существует ли у польского президента оптимальный вариант?

05 февраля, 18:27
4
Что я думаю о проекте Избирательного кодекса Украины

Несколько впечатлений от парламентской избирательной реформы

27 ноября 2017, 17:19
0
Нарушает ли новый закон об образовании Конституцию

Приходится слышать, что якобы статья №7 закона об образовании противоречит Конституции Украины, мол, "нарушает право обучения на родном языке". Так ли это?

02 октября 2017, 11:53
3
О чем забыли, обсуждая гражданство Саакашвили

Мало кто обратил внимание на одну вещь

02 августа 2017, 14:18
3
Выборы в Госдуму. Что делать Украине

После избрания новой Государственной Думы РФ нужно ставить вопрос о ее легитимности, а также о законности принятых ею решений

12 сентября 2016, 17:03
4
Билет в шапито. О запрете Кабмина критиковать себя

Мне кажется странным видеть публичную оппозицию в системе органов государственной власти

02 марта 2016, 12:03
3
Как Огурцов в Киеве выборы отменил

Зачем киевлянам несколько лет морочили голову обещанием вернуть в столицу районные рады? Зачем летом Киевсовет назначил выборы? 

28 января 2016, 10:15
0
Почему я против внеочередных выборов

Я противник внеочередных парламентских выборов в 2016 году, но не из-за политических суждений, а чисто практических   

11 декабря 2015, 14:33
2
Почему так быстро посчитали голоса в Кривом Роге

Человек, которого комиссия признала избранным городским главой, победил только в одном районе города

23 ноября 2015, 20:11
1

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Что нужно сделать сейчас в Павлограде

В городе зарегистрировано 90 295 избирателей, а, значит, выборы должны проходить в два тура

28 октября 2015, 14:43
1
Способна ли Украина провести выборы в Донбассе

Без контроля над границей, полного разоружения и вывода иностранных войск выборы невозможны

05 октября 2015, 18:34
3
Мои замечания к Конституции Порошенко

Не стоит менять трижды изнасилованную Конституцию, доверие к которой пошатнулось. Лучше начать с чистого листа

10 июля 2015, 13:56
0
Процесс пошел. Как переименуют Днепропетровск и Кировоград

По каким принципам будет проходить декоммунизация Украины

10 апреля 2015, 12:38
23
Проведение выборов в Раду под вопросом

Без проблем обійтися не вдасться: країна має окуповані території та складну ситуації на Сході

15 августа 2014, 14:58
0
Чотири найстрашніші обіцянки політиків

Напередодні виборів українські парламентарі намагаються приманити виборців традиційним способом: даючи популістські обіцянки замість розкриття реальної ситуації

29 июля 2014, 18:23
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Заслуженный юрист Украины, бывший заместитель главы ЦИК

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