Обреченные быть забитыми молотками. О хтоническом ужасе расследования НАБУ

Расследование НАБУ — это какой-то хтонический ужас. Буквально с каждой минутой просмотра отнимается дар речи от цинизма, жестокости, безнаказанности и всесилия мафии, намертво сросшейся с тыловыми структурами СБУ и Нацполиции.

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Подкуп всех подряд, показательное избиение людей молотками до состояния, когда «ноги превращаются в тряпки», удостоверения спецслужб у откровенных отморозков, «крышевание» со стороны ТЦК, принуждение честных правоохранителей «знать свое место», личный онлайн-доступ преступников к системе «Безопасный город» с отслеживанием всех перемещений жертв — и всё остальное в том же духе.

Когда-то я смотрел кино об итальянской мафии и попытках государства с ней справиться — о том, как там убивали честных судей, прокуроров, журналистов. Теперь же меня передергивает от осознания того, в какой глубокой заднице мы оказались: здесь любой порядочный министр, чиновник, журналист или активист обречен быть забитым молотками в случае «недоговоропригодности», ведь попытка обратиться за защитой к правоохранителям на самом высоком уровне приведет лишь к уточнению его местонахождения и увеличению веса молотков — или же к применению кислоты.

Аж передергивает от мысли, в какой глубокой заднице мы находимся

Ведь самые верхи правоохранительной системы — это и есть криминал. Посмотрите, не пожалеете. Начинается всё скучновато — точки с наркотиками, фальшивые деньги, — но потом тихо офигеваешь.

Я в очередной раз благодарю за то, что год назад общество отстояло независимость НАБУ и САП. Страшно представить, что произошло бы, если бы сотрудников НАБУ подчинили СБУ.

(Все депутатишки, голосовавшие за фактическую ликвидацию НАБУ и САП, тоже должны отправиться в СИЗО — для проверки того, почему они так голосовали. Уверен: всему свое время).

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Самое ужасное, что эти ребята просто живут своей офигенной жизнью, грабя и насилуя страну, сотрудничают с ФСБ, пока множество людей ценой своих жизней защищают нашу землю от россиян.

Боже, а суды… Клейма негде ставить.

Я верю, что мы выберемся — так же, как выбралось из этого ужаса множество других стран. Спасибо, НАБУ и САП. Жгите дальше. Всех, по цепочке. Все причастные должны быть наказаны. Очень хорошо, что это всплыло. Очень хорошо. Ведь пока было тихо — людей просто забивали молотками.

Теперь у нас есть шанс на справедливость.

P.S. Отдельно напишу об этой забавной системе «Безопасный город», которая, наоборот, делала город опасным для жертв.

Реальная история.

В припаркованный автомобиль жены моего знакомого врезался какой-то внедорожник на иностранных номерах. И скрылся с места происшествия.

Знакомый обратился в Нацполицию — расследование, все дела. Подняли записи системы «Безопасный город». И, о чудо, именно момента столкновения на записи не оказалось. Технический сбой. Технический, блин, сбой. В момент совершения правонарушения. Знакомый долго боролся, но в итоге был вынужден просто ремонтировать тачку за свой счет.

Нужно ли объяснять его отношение к правоохранительной системе и этим камерам, понатыканным повсюду?

И ведь это не единственная и не первая подобная история в Киеве. Мне кажется, что весь этот «кордебалет безопасности» стоит хорошенько перетряхнуть. Ведь кто знает, кому прямо сейчас они передают изображения с маршрутами передвижения военных, сотрудников спецслужб и так далее.

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Текст публикуется с разрешения автора