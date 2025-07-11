Командира 155-й бригады морской пехоты полковника Сергея Ильина и начальника штаба той же бригады 155-й полковника Леонида Башкардина. Мы собственно и так знали, что в результате недавнего удара по оперативному командному пункту этой бригады в городе Коренево Курской области было уничтожено все командование этой бригады и командование некоторых других подразделений военно-морского флота России. Но вот сейчас все равно приятно узнать официальное подтверждение этих данных.

До этого кстати было подтверждение, что там был уничтожен настоящий садист генерал Михаил Гудков. Это заместитель командующего всем российским флотом и бывший командир 155-й бригады. Фактически он 155-й бригадой продолжал управлять, а вот этот самый Ильин у него был, по большому счету, заместитель, хотя в последнее время формально числился именно Ильин командиром.

Но тут важно сказать конечно, что 155-я бригада морской пехоты — это любимое воинское подразделение Владимира Путина. Он даже фотографировался с их флагом, и он всячески помогал, содействовал этой бригаде. Он следил за тем, чтобы у них всегда было полное снабжение, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы у них было все хорошо, и он постоянно продвигал командование этой бригады, считая этих людей достаточно эффективными и компетентными в военных вопросах.

Неудивительно, что такого качества люди были дороги для Путина

В Украине же 155-я бригада была, скорее, печально известна. Ее бойцы проводили массовые казни украинских военнопленных и издевались над их телами. То есть, это, к сожалению, факт. Много чего нехорошего делали, знаете, в стиле гестаповцев, я даже не знаю, кто подобными вещами занимался в последнее время, просто зверье какое-то. Ну и неудивительно, что вот такого качества люди были страшно дороги для Владимира Путина и, соответственно, очень хорошо, что справедливое возмездие их все-таки настигло и они все были уничтожены.

Но это еще не все. Как известно. Потому что при все том же ударе погибли и командиры нескольких батальонов 155-й бригады. Соответственно, она оказалась в практически обезглавленном состоянии, и сейчас она еще и разваливается просто вследствие боевых действий. По ней наносятся все более мощные удары. Сейчас, если кому интересно, 155-я бригада морской пехоты России сражается около населенного пункта Алексеевка, это Сумская область Украины, ее север. И там эта бригада, после того, как был уничтожен весь ее высший командный состав, попала в оперативное окружение. С трех сторон она окружена украинскими войсками, а с четвертой стороны летают украинские дроны, которые не дают никому вырваться из этого мешка.

Вот смотрите, что пишет сегодня один из российских телеграм-каналов, который занимается освещением событий как раз в этом регионе. Он пишет: «155-я бригада пошла в обход с восточной окраины, через посадки. Не вышла. Обнаружили. Может быть пора уже назначить достойного командира для морпехов, потому что ребята сейчас как беспризорники». Имеется ввиду, что эта бригада, попав в окружение, сейчас пытается всеми силами, правдами и неправдами, выкарабкаться из этого полуокружения, но, как пишет автор, не получается ничего. Потому что украинские солдаты, у которых зуб на 155-ю бригаду, конечно, очень плотно их там зажали и достаточно активно выбивают. То есть от этой бригады, скорее всего, ничего или почти ничего не останется

Раньше все тот же Z-автор писал, что в районе Алексеевки 155-ю бригаду «просто утюжат» и уничтожают всеми возможными средствами поражения, явно намереваясь полностью ее выбить в личный состав, чтобы вообще ни одного живого человека не осталось. Несколько раз уже пытались эту бригаду вывести россиянин из Алексеевки, направляли ей на подмогу какие-то соединения, но всякий раз ничего у них не получалось. Эта 155-я бригада потихонечку уничтожается.

Ну и еще одним ударом боевому духу этой бригады в последние дни стало назначение ее командиром или, по крайней мере, планируемое назначение ее командиром генерала, чеченца Сухраба Ахмедова. Этот человек хорошо известен в России, причем с плохой стороны, что называется. Потому что он в свое время уже командовал этой бригадой и года где-то полтора назад он практически полностью ее положил в боях за Угледар. Тогда этот самый генерал Ахмедов направил подчиненную ему бригаду в лобовой штурм на минные поля, на украинские дроны, и вся эта бригада была сожжена вместе с боевой техникой. То есть это был невероятный погром, просто уничтожение этой бригады и с тех пор вся российская армия ненавидит этого самого Ахмедова.

Но вся российская армия не имеет никакого значения. Потому что Сухраба Ахмедова очень любит Владимир Путин и на днях дал этому военачальнику звание Героя России. Кстати, это кстати назначение вызвало просто настоящий переполох в Z -сообществе. Они там страшно недовольны тем, что произошло, они подозревают этого Ахмедова в том, что он украинский шпион и вообще самый плохой генерал из всех ныне живущих в России и не понимают, зачем Путин дал ему звание Героя России. Вообще у них там кругом измена и все плохо и ужасно, и они плачут и жалуются, говорят, что так больше нельзя.

Но в самой 155-й бригаде начались массовые случаи неповиновения командирам и невыполнение приказов после уничтожения командного состава этой бригады. Оставшимся командирам бойцы этой бригады говорят — мы ваши приказы больше не выполняем, идите вы к лешему, не хотим идти в смертельные атаки. И, в общем, дисциплина в 155-й бригаде обрушилась до плинтуса. Ну и соответственно ее успехи в кавычках на поле боя, связанные с полным отсутствием дисциплины, выражаются в том, что эту бригаду фактически сейчас выбивают. Кстати, Ахмедов, опять же по слухам, потребовал расстреливать всех тех бойцов 155-й бригады, кто не слушается его приказов, чем конечно сильно не добавил любви к себе со стороны этих морских пехотинцев.

В общем, ситуация, в этой бригаде следующая. Командование убито, личный состав в полуокружении и пытается выбраться из этого полуокружения, но у него пока ничего не получилось. Нового предполагаемого командира этого героя России Ахмедова все ненавидят, никто не хочет ему подчиняться и там уже чуть ли не бунты происходят. И вот мы видим просто, что произошло с одной из самых боеспособных бригад — любимой бригадой Владимира Путина. В Сумской области она практически сейчас на глазах перестает существовать. Ну и учитывая репутацию этой бригады, учитывая то, что ее бойцы многократно занимались военными преступлениями, то это закономерная и заслуженная судьба для 155-й отдельной бригады.

